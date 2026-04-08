鞋底越軟越舒服？醫生點名3類鞋易傷膝蓋扭傷腳踝 揀鞋謹記3大秘訣

鞋底越軟越舒服的款式是選鞋的黃金法則？有醫生點名3大類熱門鞋款，不僅容易導致扭傷腳踝，甚至會增加傷及膝蓋的風險。他也教揀鞋3大秘訣，守護足部健康。

鞋底越軟越舒服？醫生點名3類鞋易傷膝蓋扭傷腳踝

重症科醫生黃軒在Facebook專頁撰文表示，醫生最常看到的腳痛原因，門診最常見的腳痛個案，元兇往往不是走路過多，而是病人選錯鞋。他解釋，人腳結構複雜，由26塊骨頭、33個關節及過百條肌肉韌帶組成，需要穩定的支撐與自然的活動空間。若鞋的設計破壞這種平衡，身體便會出現連鎖反應。他特別點名，現時在社交平台上極受歡迎的3類鞋，雖然看似時尚又舒適，但從足部醫學角度來看，其實絕不適合長時間穿著：

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1.鞋底過度柔軟：踩屎鞋

很多人追求踩起來像雲一樣的柔軟腳感鞋子，但鞋底過度柔軟，足弓便會失去必要的支撐。長此下去，足弓會慢慢向內塌陷，令足底筋膜長期被過度拉扯，久而久之便可能引發慢性疼痛。同時，身體為了維持平衡，會讓小腿肌肉不斷代償發力，因此有些人穿著這類鞋走久後，會感到小腿特別疲勞。

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2.鞋底過厚：厚底鞋、矮子樂

厚底鞋能讓人看起來更高，但問題在於，過厚的鞋底會大大降低腳底對地面的感知能力。當腳底感覺變得遲鈍，身體的平衡反應也會隨之變慢。在凹凸不平的路面行走，或突然轉向時，腳踝便會因為反應不及而更容易扭傷。

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3.鞋頭空間太窄：尖頭鞋

不少鞋款外型設計都偏向狹長，但腳趾其實需要足夠的空間才能自然展開。當腳趾被長期擠壓時，便可能引發一連串問題，包括拇指外翻、錘狀趾、指甲嵌入，甚至神經壓迫帶來的疼痛。更重要的是，當腳趾無法正常發力，步態也會受到影響，從而增加膝蓋與髖關節的壓力。

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如何正確揀鞋？

黃軒醫生表示，腳是人體與地面接觸的第一個結構，很多身體問題，往往就是從這裡開始。他建議選鞋時要緊記以下3大原則：

鞋底穩定不要選擇過度柔軟的款式。 鞋頭空間足夠，確保所有腳趾都能自然展開。 具備基本足弓支撐。

資料來源：重症科醫生黃軒

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