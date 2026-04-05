用抽濕機水沖茶飲即晚急性腸胃炎入院 醫生解構毒性危害 附抽濕機選購及使用貼士

抽濕機集水箱裡的水看起來清澈，是否能飲用？近日一名台灣網友將抽濕機冷凝水煮沸後泡茶喝，結果當晚直接被送往急診。有醫生指，集水箱裡的水即使煮沸後都不能喝，並講解原因。

用抽濕機水沖茶引發急性腸胃炎：以為是純水

一名台灣網友在PTT分享，自己上中學時曾在物理課學到冷凝水屬於「純水」，認為應該相當乾淨，故抱著實驗精神，將家中抽濕機的水煮滾後泡茶飲用。不料當晚卻出現嚴重腹瀉，最後被送去醫院急症室，並診斷為急性腸胃炎。

不少網友笑稱該網友是「勇者」、「有實驗精神」；亦有人提到抽濕機的水其實具有毒性，「除濕機水再怎麼過濾煮沸我都不敢喝」、「熱交換器是中毒的主因，施主沒有上天堂已經是萬幸了」、「熱交換器是銅管的話確實很毒」。

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為甚麼抽濕機的水不能飲用？

究竟抽濕機的水能不能喝？台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海強調，抽濕機集水箱的水絕不能飲用，有以下原因：

顏宗海指，抽濕機的水就算被徹底煮沸，仍無法去除溶在水中的空氣化合物，其中還可能帶有微生物和病原菌，極不衛生。高溫煮沸只能殺死病毒和細菌，卻無法無法破壞空氣中的化合物。雖然不確定喝多少或喝多久會引發身體不適症狀，但不喝為妙。若不想浪費水，用來澆花、擦地等都沒有問題。

他強調，每個家庭的室內空氣質素和所含的污染物質都不一樣，空氣中可能有二氧化硫、芳香族化合物等物質，就算打開空氣清清機也無法完全過濾清除，因此抽濕機的水絕對不能喝。

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消委會教抽濕機選購+使用貼士

踏入回南天，家裡特別潮濕，抽濕機是解決屋內濕氣的好幫手。消委會為大家提供一些抽濕機的選購及使用貼士，大家不妨參考：

選購抽濕機貼士

不應於網店購買不符合本地規格的抽濕機。

居住面積較大或環境較潮濕（例如近海），可選購抽濕量較高的型號，抽濕的速度相對較快，反之亦然。

選購壓縮式抽濕機時，應參考產品上能源標籤標示的數據，比較不同型號的能源效益級別、能源效率及抽濕量等。在同一抽濕量下能源效率愈高代表愈省電，而抽濕量愈高，代表抽濕速度愈快。

若選購可配備 HEPA 過濾器作空氣淨化的抽濕機時，由於過濾器須適時更換，宜同時考慮往後更換過濾器的成本。根據消委會是次的測試結果，HEPA 過濾器為額外配件的2款樣本，安裝 HEPA 過濾器後的抽濕效能明顯下降，消費者選購可配備 HEPA 過濾器作空氣淨化的抽濕機時，宜多加留意。

盛水器容量愈大，倒水次數愈少。若盛水器設有手柄，倒水或搬運盛水器時會較為方便。

較重的抽濕機大多設有腳輪，活動腳輪可360°移動，搬動時較只可左右移動的固定腳輪靈活及方便。

抽濕機使用貼士

抽濕機應擺放在平穩的地方，以免傾側翻倒。

不應於浴室使用抽濕機。

乾衣時切勿把衣服遮蓋出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。切勿將未完全扭乾仍在滴水的衣服放置在抽濕機的上方進行乾衣抽濕，以免水滴流入機內構成危險。

用戶應根據說明書安裝可配備 HEPA 過濾器作空氣淨化的抽濕機的過濾器，必須適時清潔及更換過濾器，否則淨化能力會大減。用戶清潔過濾器的塵埃時，應使用軟刷或吸塵器。

用戶應定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱，清洗及待乾才放回。

避免於無人看管或晚上睡覺時使用抽濕機。若不使用抽濕機，應把電源關掉，而不少型號設有定時關機功能，用戶應善用，避免抽濕機開機時間過長或忘記關機，既省電又安全。

抽濕機如果有不正常現象，例如出現異常聲音、異味或機器過熱等，應立即停止使用。

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