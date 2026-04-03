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內地餐廳炒飯粒粒分明全因「科技米」？拆解「科技米」食安風險 7種米營養價值比拼

食用安全
更新時間：21:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-03 HKT

 內地社交網站小紅書近日熱議稱為「科技米」的食材，有網民發文指，內地市面上不少餐廳，特別是製作炒飯時採用「科技米」，導致炒飯口感「跟吃塑料一樣」，引發廣泛共鳴。「科技米」是甚麼？如何可以分辨「科技米」及普通大米？

有網民日前在小紅書發文，以「能不能杜絕這種米」為題，批評「科技米」口感奇怪，引來數千則回應。不少食客留言表示有過不愉快經歷，形容其「米沒米味」，口感「像吃膠粒」，甚至有網民表示「為免中伏，如今已不敢點炒飯」。然而有食客反駁指，首次品嚐時感覺「口感驚為天人」，形容其質地「有種彈彈的，米線的感覺」。由於這種米粒不易黏連，烹調時能輕易做到粒粒分明，因而獲得部分餐廳廚師的青睞。

延伸閱讀：減肥可以吃白飯？營養師教「米飯減肥法」推薦7種米 飽著瘦不易流失肌肉

專家拆解：何謂「科技米」？

據內地業內人士及資料顯示，所謂「科技米」，又稱「複合米」或「重組米」，在內地已非新事物。其製作方法並非傳統種植，而是將碾米過程中產生的碎米磨成粉末，再混合小麥粉、玉米澱粉，甚至魔芋粉及單雙甘油脂肪酸酯、磷酸二氫鈣等合規食品添加劑，最後經由機器擠壓，重新塑造成米粒的形狀。

據了解，「科技米」的研發初衷是為了善用糧食資源，將碎米循環再用，並為糖尿病患者或需要低升糖指數飲食的人士提供營養補充。由於其形態穩定，亦常被應用於自熱飯盒等方便食品中。近年內地科研團隊更在此基礎上，研發出含有肉類營養、蛋白質含量更高的「肉味米」。

消費者如何分辨「科技米」？

雖然「科技米」符合食品安全標準，但對於追求傳統米飯甘香及軟糯口感的食客而言，風味始終有別。公眾若希望分辨，可從以下兩方面入手，第一是外觀特徵：傳統大米米粒形狀較自然飽滿，而「科技米」因經機器擠壓，外形通常較為統一、幼長，並呈現「兩頭尖尖」的特徵。第二是烹煮狀態：有網民分享，若將此類米用於煮粥或長時間浸泡於湯汁，米粒會出現極度膨脹，但不會煮爛，形態與口感反而類似粉條，與一般白米狀態有明顯區別。

延伸閱讀：吃4種澱粉食物可減肥 更可降血糖/防大腸癌？營養師揭白飯這樣吃也有效！

7種米的營養價值

「科技米」的出現，原本是為糖尿病患者或需要低升糖指數飲食的人士提供營養補充。市面上有不同種類的大米，假如想減肥最好食用哪些米？

1.  白米
    白米由於容易消化和吸收，對身體造成的負擔較輕，能與各式菜餚完美搭配，從而輕易地帶來飽足感。建議在活動量較大的日間（如早餐和午餐）食用，以便身體有效消耗其熱量。此外，對於經常運動的人來說，白米也是理想的選擇，因為它能在運動前迅速轉化為身體所需的能量。

2.  糙米
    糙米含有豐富的膳食纖維、維他命及礦物質，有助於減緩血糖上升速度，使脂肪不易囤積，並能促進腸道健康。食用糙米時需要充分咀嚼，這會自然而然地放慢進食速度，讓人更容易感到飽足，因此非常適合作為晚餐的主食。

3.  雜穀米
    在減肥過程中，人們容易缺乏鐵、鎂和多酚等營養素，而雜穀米正好能對此進行補充。透過將雜穀米與白米混合烹煮，便能輕鬆提升一餐的營養密度。對於還不習慣糙米口感的人來說，這是一個絕佳的入門選擇。

4.  糯麥
    糯麥富含一種名為「β-葡聚醣」的水溶性膳食纖維，能有效延緩餐後血糖的飆升，並有助於控制膽固醇。其煙韌的口感能帶來強烈的飽足感，即使少量食用也能感到滿足，特別適合那些擔心會不小心飲食過量的人。糯麥通常不會單獨食用，而是加入白米或糙米中一同烹煮。

5.  椰菜花飯
    椰菜花飯是將花椰菜切碎製成，對於希望減少碳水化合物攝取、同時增加蔬菜食用量的人來說，是一個極好的替代方案。它特別適合在較晚享用晚餐，或是在大餐之後用來調整飲食平衡時食用。如果一開始不習慣它的口感，可以嘗試將其與白飯混合，這是一個幫助適應的好方法。

6.  蒟蒻飯／魔芋米
    魔芋米適合需要控制卡路里和糖分攝取的人群。它的主要好處是在增加米飯份量的同時，降低整體的熱量攝取。為了在獲得滿足感與確保飲食可持續性之間取得平衡，最好將它與白米或糙米飯搭配食用，而不是完全取代主食。

7.  燕麥飯
    燕麥飯具有低升糖指數和高蛋白質的特點，能讓血糖水平穩定上升，並提供持久的飽足感。它準備起來十分方便，無論是作為早餐，還是想簡單解決一餐，都是理想的選擇。然而，由於其營養構成及消化特性與米飯不同，建議不要三餐都只吃燕麥飯，最好與糙米或白米交替食用。
 

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