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塑膠食物盒洗極都油淋淋？即學6步免海綿清潔法徹底去油漬 加1物更可去除食物盒異味

食用安全
更新時間：13:30 2026-03-30 HKT
發佈時間：13:30 2026-03-30 HKT

塑膠食物盒方便又實用，但每次洗完仍然油膩膩？有達人分享一個「免海綿」清潔妙法，只需簡單6個步驟，就能輕鬆去油污，其中加1物更能去除異味。

塑膠食物盒洗極都油淋淋？即學6步免海綿清潔法去油漬

根據《grapee》報道，塑膠食物盒是方便儲存咖哩、燉菜等熟食和用來裝午餐的必備好物，但塑膠容器容易吸附油污，清潔起來既費時，又容易弄髒洗碗海綿。報道中分享了一個免海綿的清潔妙法，只需簡單6個步驟，就能徹底去除食物盒上的頑固油漬：

即學6步免海綿清潔法徹底去油漬
即學6步免海綿清潔法徹底去油漬

6步免海綿清潔法徹底去油漬：

  1. 首先，將溫水倒入塑膠容器中。若容器容量較大，則相應增加水量。
  2. 加入適量洗潔精，可按髒污程度調整用量。
  3. 將撕碎的廚房紙巾放入已加洗潔精的水中。
  4. 蓋上塑膠食物盒的蓋子，用力搖晃約30秒。
  5. 打開蓋子後，用清水沖洗乾淨。
  6. 最後擦乾殘餘水份，食物盒便會變得潔淨如新。

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《grapee》的另一篇報道亦指出，儲存過咖喱等深色食物的塑膠食物盒，往往會變黃。要去除這些頑固的黃漬，其實也有妙計：

  • 只需在容器中放入1湯匙糖和5至6粒冰塊。
  • 再加入足夠的水覆蓋容器底部，然後蓋上蓋子並充分搖晃，沖洗乾淨後，泛黃的現象便會完全消失。

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塑膠食物盒加1物可去除異味

至於蒜頭等氣味濃烈的食物，其味道往往會在塑膠食物盒中殘留。要消除這些頑固異味，亦有以下方法：

  • 只需在容器中加入足夠的水和鹽，使其覆蓋容器底部。
  • 蓋上蓋子，用力搖勻，最後再用清水沖洗乾淨。 

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