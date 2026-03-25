港人家中毛巾驚見13粒臭屁蟲 網民逐粒數：少咗1粒去咗邊 專家教3招擊退蟲卵

又到被稱為「大埔名物」的臭屁蟲繁殖產卵高峰期！有網民在社交平台發文指在窗外晾曬的毛巾上，驚見13粒臭屁蟲的綠色蟲卵，引發網民熱議，更有人擔心「少咗1粒」是否代表幼蟲已在家中孵化。到底有何方法有效擊退臭屁蟲？

港人家中毛巾驚見13粒臭屁蟲 蟲卵一定是14粒？

近日有網民在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發文求救，指在一星期前於窗外晾曬的毛巾上，驚見俗稱「臭屁蟲」的蟲卵蹤影，引發熱議。有眼利網民逐粒數更留言笑稱：「少咗1粒去咗邊？」

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強曾接受《星島頭條》訪問，講解臭屁蟲的特性、繁殖高峰期並教處理方法。他表示，荔枝椿象俗稱「臭屁蟲」，這是因為荔枝椿象會在防禦時在尾部噴出帶有惡臭的酸性液體，濃烈的臭味仿如人類的臭屁，故得名「臭屁蟲」。臭屁蟲主要出沒在華南地區，因該地區盛產果樹，其主要食物為荔枝樹及龍眼樹；繁殖高峰期約在4至7月左右，這段時間是荔枝樹及龍眼樹的開花成熟期，因此荔枝椿象亦會在此時交配繁殖及產卵。

臭屁蟲蟲卵一般在樹葉背面產卵，也有機會在接近果樹附近的家居產卵，通常在窗簾或晾曬的衣物上出現。每組有14粒綠色蟲卵，緊密排列，約為2至3mm大。目前並沒有數據顯示臭屁蟲能飛的高度，但應和果樹頂高度相差不遠，因牠們以果樹為生活範圍，沒有必要高飛。如果高樓層住戶見到臭屁蟲，可能因受風吹，或者水果氣味吸引，但應是少數。臭屁蟲本身並非病媒，不會傳播對人體有害的疾病，卻屬於經濟害蟲，會破壞果樹，引致植物花落果枯。

專家教3招擊退臭屁蟲/蟲卵 蟲卵「走甩」1粒會在家繁殖？

在家中發現臭屁蟲或其蟲卵，陳偉強指應採取以下3個步驟處理蟲卵及消滅臭屁蟲：

1.清除蟲卵

若在衣物上發現蟲卵，應戴上手套，或使用器具小心地移除。雖然蟲卵本身不帶傷害皮膚的酸性，但為免引發過敏，最好避免直接接觸。

2.消滅臭屁蟲

蟲體本身有防禦機制會噴出酸性液體，因此切忌直接拍打或按壓。最安全有效的方法是，用稀釋的肥皂水，直接噴灑在蟲身，臭屁蟲在短時間內便會死亡。如在果園果樹上發現，同樣可用肥皂水噴灑樹葉，令臭屁蟲死亡。

3.被噴酸性液體的處理方法

臭屁蟲噴出的酸性液體，會引致灼熱刺痛和紅腫，但一般不至於潰爛。應立即用大量清水或微鹼性的梘水沖洗患處，之後可塗上一般的皮膚藥膏以作舒緩。除非出現強烈的過敏反應，否則大多無需就醫。

對於網民擔心有蟲卵「走甩」，陳偉強指出，若發現的蟲卵少於14粒，很可能代表部分已經孵化，但通常會留下痕跡。不過毋須過分憂慮，因為臭屁蟲是活於野外的昆蟲，並不適合在室內環境生存和繁殖。除非住所外種有果樹，否則牠們不會在家中繁殖。若家中有種植果樹，則可定期噴灑肥皂水，以減低臭屁蟲的生存機會。

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