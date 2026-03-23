節儉伯伯吃隔夜蛋糕誘發心衰險猝死 7類食物切忌隔夜吃 無異味/放雪櫃也高危！

長輩們常有的怕浪費、「食得唔好嘥」心態，可能隨時惹來生命危險。內地武漢一位82歲的伯伯吃了一件「看起來沒有變壞」的蛋糕，不久後卻出現上吐下瀉等食物中毒，更引發了急性心衰，情況一度非常危急。醫生提醒，吃不完的食物即使有好好冷藏保存，也要注意安全時限，不可存放太久。另外還有些食物尤其容易變質，不適合隔夜食用。

節儉伯伯吃隔夜蛋糕誘發心衰險猝死

根據內媒《極目新聞》報道，該名李伯伯一生節儉，總覺得食物就算放了幾天，只要聞起來「沒有異味」都代表還能吃。兩日前，他吃下了一件在室溫下存放了兩天的蛋糕。豈料當晚，他便開始出現胸悶氣促，繼而更上吐下瀉，家人見狀立即將他送往武漢市東湖醫院急救。

李伯伯被送到醫院時，已經出現呼吸困難、心率加快、血壓異常波動等緊急情況。主診的心血管內科副主任許三雄醫生發現，李伯伯本來患有高血壓和心臟病多年，因此立即安排快速完成心電圖、血常規等檢查，最終確診為「急性心力衰竭」

許醫生指，誘發這場危機的「元兇」，正是那件在室溫下存放了兩天的蛋糕。因為李伯伯的心臟功能本已因瓣膜問題而非常脆弱，身體的調節能力較差。而蛋糕這類富含水分和蛋白質的甜點，在室溫下極易成為細菌滋生的溫床。當伯伯吃下變質的食物後，在體內隨即引發一連串的風波：

腸道感染引發全身發炎：細菌迅速引發全身性的炎症反應，導致血管異常收縮、心率失衡。

嘔吐肚屙致嚴重脫水：上吐下瀉令身體水份急速流失，引發的電解質紊亂會直接損傷心肌細胞。

心臟超出負荷「罷工」：體內血容量因脫水而減少，心臟為了維持全身供血，只能被迫「加班」，瘋狂加速跳動、加大收縮力度。最終，這個本已脆弱的「引擎」不堪重負，誘發了致命的急性心衰竭。

醫護團隊立即為李伯伯制定了緊急治療方案，包括供氧、心電監測、靜脈輸注利尿劑以減輕心臟負荷、使用抗生素控制感染、補充水分和電解質以保護心肌，並同時調整降血壓藥物。經過一星期的精心治療和護理，李伯伯的身體狀況總算穩定下來，胸悶、氣促、嘔吐腹瀉等症狀完全消失，各項指標回復正常，精神狀態亦大有改善，即將可以出院回家。康復後，李伯伯仍心有餘悸：「沒想到一塊舍不得丟的雞蛋糕，差點害我把命搭進去，以後再也不敢吃隔夜變質的東西了。」

冰箱非萬能！進食隔夜食物4大原則

許醫生特別提醒大眾，尤其是家中有獨居長者或慢性病患者的家庭，必須加倍注意飲食安全：

隔夜食物有時限：甜品、餸菜飯麵等容易變質的食物，即使放入雪櫃冷藏，存放時間亦切勿超過24小時。

必須徹底翻熱：從雪櫃取出的隔夜食物，食用前必須徹底加熱至中心滾燙，並再三確認沒有變質（如異味、異樣）後方可食用。

不適即求醫：一旦出現腹瀉、嘔吐、胸悶、氣促等不適症狀，切勿「死頂」或拖延，應立即求醫。

家人多加留意：家屬應多關心長者的飲食情況，定期檢查家中雪櫃的食物，及時清理過期或變質的食材，並耐心引導老人家建立正確的食安觀念——慳錢事小，性命事大。

7類食物切忌隔夜吃/帶便當

以下整理了多位醫生及營養師的建議，有7類容易變質的食物不宜用來帶飯或隔夜吃，即使經過冷藏保存，也有較大的健康風險，容易滋生細菌，引發食物中毒，甚至產生致命毒素。

1. 豆腐

因為水分含量高、蛋白質豐富，正是細菌最易滋生的環境。尤其在天氣炎熱時，若未能及時冷藏，或通勤過程中無法維持低溫保存，豆腐便容易酸化變質，滋生金黃色葡萄球菌，甚至產生耐熱性毒素。便當菜式如果想加入豆製品，建議選擇豆乾，含水量較低，相對更為安全。

2. 海鮮類

魚類、蝦、蟹及貝類都是容易變質的高風險食材，因其同時具備高水分與高蛋白質的特性，特別容易吸引微生物繁殖。而且人們往往為了保持鮮嫩口感，導致烹調時間不足，未徹底煮熟的海鮮的食安風險更高。

3. 涼拌菜

在製作過程中通常未經過高溫殺菌程序，本身就存在一定的隱患。即使經過冷藏保存，細菌仍可能緩慢生長；在通勤過程中溫度回升，細菌便會大量繁殖。特別是水分充足的青瓜絲、涼粉、涼拌木耳等，隔夜後變質的機率極高，一律不建議用來帶飯。

4. 綠葉蔬菜

菠菜、菜心等葉菜類，相較於其他類別的蔬菜會產生較多的亞硝酸鹽，長期攝取對健康沒有益處。再者，綠葉蔬菜反覆加熱也會導致維他命大量流失，口感變得軟爛不清脆，原本翠綠的葉片也會發黃，外觀和營養價值都大打折扣。

5. 放在電飯煲緩慢冷卻的米飯

米飯、炒飯、意大利麵等已烹煮的澱粉類食物，容易受到蠟樣芽孢桿菌的污染。該菌的芽孢不僅耐熱，還可能產生無法透過再次加熱去除的耐熱毒素，食用後會引發「炒飯綜合症」，可能引發器官衰竭，甚至致命。未能在當餐吃完米飯，最好於1小時內放入冰箱冷藏，並於24小時內食用完畢，切勿將米飯留置於電飯煲內任其緩慢冷卻，超過2個小時細菌很可能已經大量滋生。

6. 木耳、銀耳、椰子

長時間浸泡的木耳、銀耳容易被米酵菌酸毒素污染；夏季高溫之下，已開殼的腐壞椰子會產生椰毒假單胞菌毒素，致死率超過5成。這些都是耐熱性極強的毒素，高溫煮食無法破壞，一旦誤食，輕則噁心嘔吐，重則器官衰竭甚至死亡。因此，木耳、銀耳前不宜浸泡多於2小時，泡發後如果發現表面黏糊或有異味，最好立即丟棄。而已經開殼的椰子果肉和椰水最好當下吃完，不要放隔夜。

7. 溏心蛋

雞蛋本身營養豐富，特別容易滋生微生物。久放後食用，可能引起腸胃不適。而半生不熟的溏心蛋，更是未有徹底高溫殺菌，產生食物中毒風險更高，因此最好是當日製作、當日食用。

延伸閱讀：微波爐翻熱食物做漏1步驟 恐難殺菌致食物中毒 4類食物最高危

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