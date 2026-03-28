內地「毒保健品」盛行 網紅食品都中招 益生菌果凍暗藏瀉藥 茶葉咖啡驗出偉哥？

想瘦身、清腸胃，不少人會選擇標榜「純天然」、「調理身體」的益生菌或茶飲。然而，北京知名打假人王海的測試實驗室近日踢爆，售價高昂、包裝精美的所謂保健食品，實則暗藏強效瀉藥，甚至檢出「偉哥」成分。有消費者全家食用後嚴重腹瀉送院。

全家食益生菌狂瀉 驗出高濃度瀉藥成分

根據《文化視野》報導，實驗室負責人王陽（化名）指，實驗室陳列架上看似普通的食品——包裝精緻的果凍、話梅、沖泡茶飲、益生菌飲料——全是問題產品，非法添加了強效瀉藥甚至處方藥物。

安徽的段先生便是受害者之一。他在網上看到一款益生菌飲料聲稱「調理腸胃，老人小孩都能飲，只有好處沒有壞處」，於是花費5700元買回家。豈料全家人飲用後均出現嚴重腹瀉。更令人氣憤的是，商家與廠商互相推諉，維權之路陷入僵局。

四川的陳女士亦遭遇類似情況。2025年，朋友花費近萬元購買一款包裝精美、號稱能「調理身體」的高端益生菌產品，作為端午節禮物送給她。陳女士全家食用後同樣劇烈腹瀉，需緊急求醫。她與朋友多次嘗試維權未果，目前已入稟法院。

王海團隊隨即對這款益生菌進行檢測，結果驗出高濃度的番瀉苷A和番瀉苷B——番瀉葉中的主要活性成分，屬強效刺激性瀉藥。王陽警告，短期服用會引致劇烈腹瀉，長期服用則加重腸胃與腎臟負擔，透支腸道功能，甚至可能誘發結腸黑變病，嚴重時增加腸癌風險。

話梅西梅汁都出事 非法添加酚丁類衍生物

檢測報告顯示，多款日常熟知的話梅和西梅汁，這些宣稱「清腸」、「通便」、「大餐救星」的產品中，分別被驗出非法添加酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物或類似物等強效瀉藥成分。

根據《中華人民共和國食品安全法》，生產經營的食品中不得添加藥品。比沙可啶、番瀉苷A、布噻嗪、酚丁、西布曲明等成分，從未獲批作為食品添加劑或新食品原料使用。在普通食品中檢出上述成分，均屬非法添加。

國家市場監管總局曾組織專家評估認定，比沙可啶透過刺激腸道壁促進排便，但同時伴隨功能性腸病、電解質異常和藥物依賴等風險，並可引起明顯腹部絞痛和過度腹瀉，具有明確的有毒有害性。

茶葉咖啡檢出「偉哥」 心血管病人高危

令人震驚的是，王陽指實驗室在茶葉中檢出西地那非和他達拉非——即俗稱的「偉哥」（威而鋼）成分。這是嚴格管控的處方藥，絕對不允許添加在食品中。

那非類、拉非類物質臨床上主要用於治療男性性功能障礙。不法商家將其摻入酒類、壓片糖果、咖啡等食品，以「功能性食品」名義出售，宣稱抗疲勞、補腎壯陽，售價高昂。王陽直斥：「這些產品通常打著純中藥、無傷害的旗號，其實都是騙人的！」

此類藥物會加速心血管運轉，增加心臟負擔，對患有心臟病、高血壓的中老年人風險極大。長期食用可對人體造成嚴重危害，甚至危及生命。

網紅壓片糖果含利尿劑 普通食品無神效

國家市場監管總局去年7月通報，上半年查辦食品違法案件超18萬件。其中典型案例包括：一款名為「輕曲羨魔芋魔法豆草本果蔬壓片糖果」的產品，被驗出嚴禁添加的利尿劑布美他尼。調查發現，該產品透過15個直播間、21名網紅主播帶貨銷售，網絡覆蓋9省。主播團隊偽造檢測報告、僱用「水軍」誘導消費。

王陽提醒消費者，普通食品就是普通食品，既沒有減肥功效，也沒有壯陽功效，更不能治病。一旦看到產品宣傳有這些「神奇功效」，千萬別輕易相信。

資料來源：《文化視野》

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