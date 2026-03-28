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內地「毒保健品」盛行 網紅食品都中招 益生菌果凍暗藏瀉藥 茶葉咖啡驗出偉哥？

食用安全
更新時間：11:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-28 HKT

想瘦身、清腸胃，不少人會選擇標榜「純天然」、「調理身體」的益生菌或茶飲。然而，北京知名打假人王海的測試實驗室近日踢爆，售價高昂、包裝精美的所謂保健食品，實則暗藏強效瀉藥，甚至檢出「偉哥」成分。有消費者全家食用後嚴重腹瀉送院。

全家食益生菌狂瀉 驗出高濃度瀉藥成分

根據《文化視野》報導，實驗室負責人王陽（化名）指，實驗室陳列架上看似普通的食品——包裝精緻的果凍、話梅、沖泡茶飲、益生菌飲料——全是問題產品，非法添加了強效瀉藥甚至處方藥物。

安徽的段先生便是受害者之一。他在網上看到一款益生菌飲料聲稱「調理腸胃，老人小孩都能飲，只有好處沒有壞處」，於是花費5700元買回家。豈料全家人飲用後均出現嚴重腹瀉。更令人氣憤的是，商家與廠商互相推諉，維權之路陷入僵局。

四川的陳女士亦遭遇類似情況。2025年，朋友花費近萬元購買一款包裝精美、號稱能「調理身體」的高端益生菌產品，作為端午節禮物送給她。陳女士全家食用後同樣劇烈腹瀉，需緊急求醫。她與朋友多次嘗試維權未果，目前已入稟法院。

王海團隊隨即對這款益生菌進行檢測，結果驗出高濃度的番瀉苷A番瀉苷B——番瀉葉中的主要活性成分，屬強效刺激性瀉藥。王陽警告，短期服用會引致劇烈腹瀉，長期服用則加重腸胃與腎臟負擔，透支腸道功能，甚至可能誘發結腸黑變病，嚴重時增加腸癌風險。

話梅西梅汁都出事 非法添加酚丁類衍生物

檢測報告顯示，多款日常熟知的話梅和西梅汁，這些宣稱「清腸」、「通便」、「大餐救星」的產品中，分別被驗出非法添加酚丁類衍生物比沙可啶衍生物或類似物等強效瀉藥成分。

根據《中華人民共和國食品安全法》，生產經營的食品中不得添加藥品。比沙可啶、番瀉苷A、布噻嗪、酚丁、西布曲明等成分，從未獲批作為食品添加劑或新食品原料使用。在普通食品中檢出上述成分，均屬非法添加。

國家市場監管總局曾組織專家評估認定，比沙可啶透過刺激腸道壁促進排便，但同時伴隨功能性腸病、電解質異常和藥物依賴等風險，並可引起明顯腹部絞痛和過度腹瀉，具有明確的有毒有害性

茶葉咖啡檢出「偉哥」 心血管病人高危

令人震驚的是，王陽指實驗室在茶葉中檢出西地那非他達拉非——即俗稱的「偉哥」（威而鋼）成分。這是嚴格管控的處方藥，絕對不允許添加在食品中。

那非類、拉非類物質臨床上主要用於治療男性性功能障礙。不法商家將其摻入酒類、壓片糖果、咖啡等食品，以「功能性食品」名義出售，宣稱抗疲勞、補腎壯陽，售價高昂。王陽直斥：「這些產品通常打著純中藥、無傷害的旗號，其實都是騙人的！」

此類藥物會加速心血管運轉，增加心臟負擔，對患有心臟病、高血壓的中老年人風險極大。長期食用可對人體造成嚴重危害，甚至危及生命。

網紅壓片糖果含利尿劑 普通食品無神效

國家市場監管總局去年7月通報，上半年查辦食品違法案件超18萬件。其中典型案例包括：一款名為「輕曲羨魔芋魔法豆草本果蔬壓片糖果」的產品，被驗出嚴禁添加的利尿劑布美他尼。調查發現，該產品透過15個直播間、21名網紅主播帶貨銷售，網絡覆蓋9省。主播團隊偽造檢測報告、僱用「水軍」誘導消費。

王陽提醒消費者，普通食品就是普通食品，既沒有減肥功效，也沒有壯陽功效，更不能治病。一旦看到產品宣傳有這些「神奇功效」，千萬別輕易相信。

資料來源：《文化視野》

延伸閱讀：微波爐翻熱食物做漏1步驟 恐難殺菌致食物中毒 4類食物最高危

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