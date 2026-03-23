蒜頭忌放雪櫃？專家教正確保存方法 1種密封法存放1年不變質

不少家庭習慣將蒜頭買回家後，隨手就往雪櫃一放，以為這樣就能保鮮？對此，有專家教正確保存方法，其中有一種簡單實用的「密封保鮮法」，讓新鮮蒜頭即使存放超過一年。

專家教正確保存蒜頭方法 1種密封法存放1年不變質

台灣蒜農「黑蒜伯」在其官網指出，剛從田裡收成的「濕蒜頭」，雖然新鮮，但非常容易發霉，不利於長期保存。若買到濕蒜頭必須經過徹底乾燥，日曬約需1至1.5個月，若放置在陰涼處風乾，則需時2至3個月。處理過的乾蒜頭，不需放在冰箱保存，，只要確保存放環境是乾燥、陰涼、通風、黑暗即可。不同狀態下的蒜頭保存方法會因其狀態而異，「黑蒜伯」亦拆解4種不同狀態下的蒜頭保存秘訣：

蒜頭正確保存方法

1.完整蒜頭（保留蒂頭未剝皮）

對於完整保留蒂頭、未經剝皮的乾蒜頭，切記不要放入雪櫃。因為雪櫃內的濕度及低溫，反而容易令蒜頭發芽，影響其風味與口感。正確的做法是，將蒜頭持續存放在乾燥、陰涼、通風及黑暗的地方，例如家中不會被雨淋到的陽台角落，再用不透光的布覆蓋，這樣便可保存至少6個月，甚至長達一年。

2.單瓣蒜頭（未剝皮）

如果是已分成一瓣瓣、但仍未剝皮的蒜頭，同樣應存放在乾燥、陰涼、通風、黑暗的地方，約可保存三星期。若想延長保鮮期，可以準備一個密封玻璃樽，先在樽底鋪上一層廚房紙或報紙，然後放入蒜瓣，再以「一層紙、一層蒜」的方式層層疊放，最後將樽蓋旋緊密封。這個方法能有效將保鮮期由三星期大幅延長至數個月。若將此密封玻璃樽放入雪櫃冷藏，更可保存長達15個月。

3.已剝皮的蒜頭（整顆蒜仁）

一旦蒜頭已經剝皮，蒜仁接觸空氣後，新鮮度便會迅速下降。因此，已剝皮的蒜仁建議必須放入雪櫃冷藏，但最多亦只能維持約一星期。如果並非即時需要烹調，最好還是保持蒜頭未剝皮的狀態，保存時間會相對更長。

4.處理過的蒜頭（蒜蓉或蒜片）

若蒜仁已經切成蒜片或剁成蒜蓉，其保鮮期會更短。基本上，蒜蓉或蒜片最好在當天使用完畢，即使放入雪櫃，最多也只能保存一天。若將蒜蓉浸泡在橄欖油中，這樣可以將保存期限延長至2到3天。

如何保存大蒜不易變壞？發芽後還能吃嗎？

大蒜發芽或表面出現變化還能夠食用嗎？台灣農糧署曾發文講解如何辨別大蒜有否變壞，並分享2招可以延長保存期限。

1. 發芽

長出黃色或綠色的嫩芽後，蒜瓣會萎縮乾癟，雖然營養價值降低，但仍可安心食用。

2. 褐斑

蒜瓣表面出現褐色小點，主要與乾燥程度或貯藏環境有關。若表面無黑點或發霉，就可正常食用。

3. 黃化

整顆蒜瓣轉為黃橘色且觸感偏軟，主要與日曬過長或貯藏環境有關。若無腐敗軟化，可正常食用。

4. 軟化

當蒜瓣觸感轉為軟爛、糊狀或空心，甚至表面出現大塊的明顯破損，則可能是細菌滋生而腐敗。應避免食用並整顆大蒜丟棄。

另外，農糧署建議，將大蒜保留完整外皮，置於乾燥陰涼通風處，或去皮切碎後冷凍，都有效延長其保存時間。

資料來源：「黑蒜伯」、鮮享農YA - 農糧署

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