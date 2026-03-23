一家三口吃雲吞齊患胰臟癌 揭為慳錢網購「毒肉」恐藏致癌危機 

內地有一家三口長期食用自製雲吞作為早餐，竟先後確診胰臟癌。醫生追查後懷疑，問題根源在於妻子為節省開支，長期購買來源不明的低價豬肉，這些肉類可能摻雜淋巴肉、病豬肉甚至發霉肉，暗藏致癌物質。得知真相後，妻子情緒崩潰，自責「是我害了孩子」。

兒子暴瘦15公斤 揭開家庭健康警號

據外媒報道，王姓男子一家三口長期在飯前、飯後出現不明原因的腹痛，起初只以為是普通腸胃不適，未有認真對待。直到兒子體重在短時間內急劇下降，由約60公斤暴瘦至45公斤，家人才驚覺事態嚴重，急忙求醫。醫生檢查發現，兒子的胰臟出現明顯腫塊，血液指數異常，確診胰臟癌。得知兒子患癌後，王男與妻子驚覺自己亦有長期腹痛症狀，隨即一併接受檢查，結果顯示一家三口竟同時患上胰臟癌。

【同場加映】胰臟癌症狀+高危因素

排除遺傳因素 焦點轉向早餐習慣

由於癌症不具傳染性，醫療團隊在排除遺傳、基因突變等先天因素後，將調查轉向一家人的飲食習慣。王太透露，因覺得街邊雲吞價格高又未必衞生，加上希望兒子食得健康，便長期自製雲吞作為早餐。為了節省家庭開支，她經常透過網購平台或直播促銷，購買臨近保質期或特價的豬肉，認為「未過期、又便宜」相當划算。

低價肉暗藏致癌陷阱 高鈉調味加重負擔

醫生警告，這類低價肉類來源複雜，風險極高：

1. 淋巴肉與病豬肉

部分肉類可能來自小型工作坊或肉類邊角料，甚至包含淋巴組織、病豬肉。淋巴組織可能積聚病毒與細菌，長期食用會加重腎臟負擔。

2. 發霉肉含黃麴毒素

發霉肉可能滋生黃麴毒素，已被國際癌症研究機構列為一級致癌物的物質，與多種癌症密切相關。

這些低價肉類經過絞碎處理後，難以與正常肉類分辨，消費者根本無法察覺當中的食安問題。另外，王太為令自製雲吞味道接近市售雲吞，故加入大量調味料，長期高鈉飲食本身亦會增加胰臟與腎臟負擔，進一步推高健康風險。

得知可能因自己的飲食選擇間接令家人患病，她情緒徹底崩潰，直指：「是我害了孩子。」目前一家三口正接受治療，事件亦引發廣泛討論。

胰臟癌｜早期症狀/常見併發症

根據醫管局資料，胰臟癌是本港第4號致命癌症。在近十年，死亡人數顯著增加57.2%。這是由於胰臟位於腹腔深處，腫瘤位置較隱蔽難以發現，加上初期病徵並不明顯，到了晚期才察覺患癌的病例並不少見，影響患者的生存率。另外，即使進行了手術切除腫瘤，胰臟癌復發的風險也比一般癌症高。

胰臟癌主要病徵：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌常見併發症：

黄疸

當腫瘤擴大壓迫神經，腹痛會加劇

嚴重體重下降，進食情況差的病人可能需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品

胰臟癌｜10類人易患此癌/如何預防

胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。胰臟癌在65歲以上人士身上較常發生，另外還有以下10大風險因素：

黑人的風險較高 男性比女性有更高風險 吸煙者的風險高出大概2-3倍 糖代謝異常或糖尿病 超重 長期過量進食動物脂肪和少吃蔬果 長期接觸化學品包括殺蟲劑、石油或染料 感染幽門螺旋桿菌令患癌機率高2倍 遺傳性胰臟炎也會增加風險，但屬於非常罕見的情況 慢性胰臟炎常與胰臟癌一同發現

雖然不能完全預防胰臟癌，但改變某些生活方式是降低風險的有效方法，例如採取漸進和健康的方式減肥並保持健康的體重，適量運動、多吃蔬果，並減少吃動物脂肪食品，以及避免接觸危險化學品，包括戒煙。

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