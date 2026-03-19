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吃喉糖潤喉恐越食越乾 比較4類喉糖吃錯恐惹痰 專家教喉嚨保濕秘訣

食用安全
更新時間：12:30 2026-03-19 HKT
發佈時間：12:30 2026-03-19 HKT

辦公室長開冷氣，環境相當乾燥，喉嚨特別容易乾涸、痕癢，不少人都會含一顆喉糖來紓緩不適。但有專家提醒，喉糖吃得太多，不但無助護喉，反而可能引致「傷喉」副作用，令喉嚨更乾、更惹痰？究竟喉糖應該如何吃才對？每天可以吃多少顆？

吃喉糖潤喉恐越食越乾 比較4類喉糖吃錯恐惹痰

根據日媒《FNN》報道，東京醫科大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科副教授兼主任本橋玲醫生表示，很多人以為喉糖是紓緩喉嚨不適的「功能性」產品，與普通糖果截然不同。但從「濕潤口腔」的作用而言，兩者其實並無本質上的區別。當感到喉嚨乾燥時，含一粒喉糖確實有助濕潤喉嚨，是紓緩不適的第一步。市面上的「喉糖」主要可分為3大類：

  • 註冊藥物／醫藥品類喉糖：被界定為「藥物」，含有治療「喉嚨痛」等症狀的有效成分，因此也可能存在副作用，必須嚴格按照包裝上列明的用法和用量來服食。
  • 類藥物／醫藥部外品類喉糖：雖不被歸類為正式藥品，但仍含有某些有效成分。在便利店、超級市場等地方也能買到。服用時需要遵守包裝上建議的用法與用量。
  • 食品類喉糖：即平時當作零食的水果糖、牛奶糖等。它們對喉嚨的療效並未獲醫學認證，主要是享受其味道與口感。

喉糖吃過量恐致5大健康問題

口含喉糖時，唾液會短暫分泌有助保護喉嚨黏膜的成分，令免疫力暫時提升。但他指出，如果過度依賴喉糖，經常一顆接一顆地吃，不但會令喉嚨不適的症狀惡化，更可能會引發意想不到的副作用：

喉糖吃過量？5大健康隱憂！
喉糖吃過量？5大健康隱憂！

1. 喉嚨抵抗力下降

喉嚨黏膜上有著微小的「纖毛」細胞，透過擺動來阻擋外來異物和病毒入侵。正常情況下，唾液能促進纖毛運動。但當含著喉糖時，唾液中的消化酵素（如澱粉酶）會增加，反而令保護喉嚨黏膜的黏液減少，導致纖毛運動變得遲鈍，削弱抵抗力，令病毒和細菌更容易入侵。

此外，長時間含著喉糖，唾液分泌會由多變少，口腔反而變得更乾，加上糖分的刺激，對纖毛運動造成惡性循環。

2. 唾液變黏，口乾惹痰

喉糖中的糖分與唾液混合後，會改變唾液的質地，變得更為黏稠。這種黏稠的唾液反而會降低喉嚨的潤滑度，讓人感覺更口乾，同時也更容易惹痰。

3. 蛀牙風險大增

糖分會令口腔環境變酸，雖然唾液本身帶有鹼性，能中和酸性，但若不停地食喉糖，口腔長時間處於高酸性狀態，便會大大增加蛀牙的風險。

4. 藥物副作用

藥物或類藥物的喉糖本身具有藥性，同時也會有藥物副作用。

5. 影響血糖穩定

「食品」類喉糖與一般糖果無異，攝取過多糖分容易血糖飆升。

口乾勿依賴喉糖 推介2大喉嚨保濕方法

本橋醫生提醒，想真正保護喉嚨，關鍵並非狂食喉糖，而是要為喉嚨「加濕」，他建議以下兩個簡單又有效的方法：

1. 多飲水

吃喉糖前後都要飲水，以沖洗口腔，將偏酸的環境「重設」，同時也能稀釋黏稠的唾液，解決口乾問題。除了清水，無糖的茶類也是不錯的選擇，冷熱皆可。

2. 佩戴口罩

喉嚨對乾燥的敏感度，其實比皮膚更高。佩戴口罩對於喉嚨保濕非常有效，口罩能將呼吸時的水氣留住，當再次吸氣時，就能為喉嚨和呼吸道天然加濕。

一天可以食多少顆喉糖？

本橋醫生8調，如果是藥物或類藥物喉糖，應以包裝上列明的用量為標準；至於食品類喉糖，每天可以吃的數量其實因人而異，沒有標準答案。最重要的是，找出讓自己感覺「舒服」的份量和頻率。

延伸閱讀：寒咳要飲陳皮水？燉橙可化痰？拆解8大咳嗽偏方功效 8種咳嗽成因/症狀

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