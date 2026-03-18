為加快藥效咬爆膠囊 男子牙痛變劇烈胃痛送急症 專家警告3類藥物切忌咬碎

有些人在吞服大顆的藥丸或膠囊時會有困難，於是便把它切開或咬碎再吞，但其實並非所有藥物都適合如此。錯誤的服用方法，不但會令藥效大打折扣，更可能對身體造成嚴重傷害。近日，一名38歲男子為求快速止牙痛，竟咬破布洛芬膠囊吞服，結果引發胃部劇痛，需緊急送院治療。有專家提醒，不遵照藥物說明、胡亂服藥的影響，輕則令藥效大打折扣，重則更可能引發強烈的副作用，十分危險。

男子為加快藥效咬爆膠囊 牙痛變劇烈胃痛送急症

根據內媒《上遊新聞》報道，陸軍軍醫大學西南醫院藥劑科副主任胡婧分享病例指，該名38歲的張先生（化名）因突發牙痛，自行到藥房購買了布洛芬緩釋膠囊。為追求「快速見效」，他竟將膠囊直接咬破後吞服。結果，牙痛不但沒有迅速緩解，藥物更因外殼被破壞而在胃部瞬間大量釋出，強烈刺激胃黏膜，導致他上腹出現明顯不適，最終需送往急症室求醫，才轉危為安。

胡婧解釋指，緩釋劑型的設計，是讓藥物在體內緩慢、穩定地釋放，以達到長效止痛的效果。一旦外殼被破壞，藥物會在短時間內集中釋出，不僅無法維持長效鎮痛，更會大幅增加胃腸道損傷的風險。她強調，服用藥物必須嚴格遵守說明書上的指示。特別是緩釋劑型，即使疼痛未完全緩解，亦不可擅自縮短服藥時間或增加劑量，否則可能引致藥物過量，損害腸胃及腎臟功能，隨時得不償失。

3類藥物切忌咬碎 恐致藥物中毒/灼傷胃部

藥劑師提醒，膠囊外殼並非只是為了「包住藥粉」那麼簡單，其本身就是藥物設計中不可或缺的一部分，具有4大重要作用。

1. 腸溶劑型 (Enteric-Coated)：抵抗胃酸+保護食道與胃部

部分阿斯匹靈、非類固醇消炎藥 (NSAIDs)和益生菌，其外層的特殊膜衣能抵抗胃酸，保護藥物順利抵達腸道才作用，同時保護胃部不受藥物刺激。

有很多藥物的有效成分會被胃酸分解，導致藥力大打折扣，甚至完全失效。膠囊就像一個「保護罩」，能確保藥粉安全通過胃酸的「攻擊」，順利抵達腸道後才溶解，並被有效吸收。另外有些藥物本身帶有刺激性，如果直接接觸食道或胃壁，可能會引起灼傷、發炎甚至潰瘍。膠囊起到了隔離效果，避免藥物直接刺激消化道。

2. 長效/緩釋劑型 (Extended/Sustain-Release)：控制藥力釋放

有部分降血壓藥、降血糖藥和止痛藥，透過特殊的膠囊或藥丸膜衣技術，讓藥力在8-12小時內緩慢、穩定地釋放，以維持血中藥物濃度的穩定。一旦咬開或咬碎就等同破壞了「計時器」，導致高劑量的藥物在短時間內全部釋放出來，造成「瞬間過量」，輕則引發頭暈、噁心等強烈不適，重則可能導致血壓急降、呼吸困難、中毒甚至休克，後果不堪設想。

3.舌下錠 (Sublingual Tablet)：黏膜吸收成分

例如硝酸甘油（救心藥）及部分安眠藥。其設計用於舌下黏膜吸收，能快速發揮藥效（如心絞痛急救），吞服會經肝臟代謝而失效。

布洛芬止痛藥副作用較大 不宜長期服用

布洛芬是不少家庭藥箱中的「看門口」藥物，更是許多人頭痛、經痛、牙痛時的首選。不過，它可能引發較多的副作用，不宜長期服用。本港衞生署提醒，「布洛芬」屬非類固醇消炎止痛藥（Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs，NSAID）的一種，常見的副作用包括腸胃不適、噁心、胃潰瘍、腎功能受損。另外，《美國國家科學院院刊》有報告指，布洛芬可影響年青男性的睾丸功能，降低其生育能力；《台灣慢性腎臟病臨床診療指引》亦指出，長期使用NSAIDs者，出現急性腎衰竭的風險比起未使用者高3倍。

延伸閱讀：醫生揭5大藥物易傷腎！常吃1類止痛藥 患腎衰竭風險高3倍

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