戴眼鏡入浴室沖涼是大忌？專家拆解恐損鏡片鍍膜鼻墊 深近視族1招自救+清洗技巧

你沖涼時習慣戴着眼鏡走入浴室嗎？不少深近視族習慣「鏡不離身」，然而這個看似無傷大雅的動作，原來是「眼鏡殺手」！近日有驗光師在Threads發文呼籲大家「洗澡時不要把眼鏡帶進去浴室」，短短一句話引起熱話，更有大批苦主分享慘痛經驗，直言「洗到鍍膜也不見了」。

浴室熱氣恐成眼鏡隐形殺手

該驗光師在Threads上的貼文解釋，浴室內的熱氣會對眼鏡造成兩大不可逆的傷害：

1. 鏡片受損脫膜

浴室的熱氣會讓鏡片的多層鍍膜受損，導致脫膜。一旦脫膜，戴上眼鏡後視線會像起霧一樣，出現亮點或模糊區塊，無法看清楚，便是眼鏡脫膜。這是一種對鏡片的永久性損害，只能「花錢消災」更換新眼鏡。

2. 金屬零件生鏽氧化

浴室的水氣會令眼鏡的金屬零件生鏽氧化，最明顯的是鼻墊會「默默變綠」。這些對眼鏡傷害的都是不可逆的，更呼籲網友「洗澡時最好將眼鏡放在浴室外面」。

引發網友熱話 深近視族稱「不戴看不見」

此貼文立即引發網民熱議，更不少人恍然大悟：「戴了眼鏡三十年才知道，有沒有太遲？」、「謝謝學會了，之前都戴著眼鏡洗澡」。更有過來人分享慘痛教訓，指曾戴眼鏡進去「焗桑拿」，桑拿房出來後發現鍍膜層不見了，後來只好換新的，完全不能用了；亦有網友指「我的第一副眼鏡的抗藍光鍍層就是這樣壞掉的」。

「不戴眼鏡入浴室」對深近視族來說，卻沒那麼簡單。不少網友坦言：「高度近視的人不得不戴，因為整個很模糊反而很危險」、「沒有戴眼鏡進去，感覺連花灑頭都要摸很久」，有人無奈表示，雖然知道洗澡戴眼鏡會導致脫膜、鼻墊變綠，但只能「常去更換」作為應對。

「洗澡專用」舊眼鏡備用 可用中性洗潔精清潔

針對深近視族的困境，有網民分享實用解決方案：將舊的眼鏡保留下來，除了可以作為備用眼鏡，更可以在游泳、泡溫泉或洗澡時使用，「反正舊的不怕脫模」，這樣既能保護現役眼鏡，又能確保視野清晰安全。

除了洗澡戴眼鏡的問題，也有網友詢問正確的清潔方式，指配眼鏡的店員說清洗眼鏡要用洗潔精，不要用番梘或沐浴露；驗光師解答，基本上應使用中性清潔劑或中性的洗潔精，因為番梘或洗手液含有其他添加成分，不建議用來清洗眼鏡，以免損害鏡片鍍膜。

同場加映：紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧

有日本專家指出，市面上的洗潔精多為弱酸性或弱鹼性，清潔力雖強，卻可能侵蝕鏡片的防刮、防反射等特殊鍍膜，縮短眼鏡使用壽命。專家建議，最理想的做法是選購眼鏡專用的中性清潔劑。如果只有洗潔精可用，切記要「大幅稀釋」——只需一滴加入一盆清水中，就能降低對鏡片的殺傷力。

為何每晚都要洗眼鏡？正確清洗4步驟

眼鏡從早戴到晚，鏡片上不知不覺累積了大量灰塵、汗水、臉部油脂甚至化妝品殘留。如果沒有定期清潔，不只鏡片模糊影響視線，鼻墊可能變色，就連鏡腳鉸位的螺絲也可能因污垢堆積而被腐蝕損壞。專家分享一套簡單有效的清潔方法，每晚只需1分鐘，就能讓眼鏡保持清晰如新，延長使用壽命。

步驟1：流水沖洗去灰塵

將眼鏡放在緩緩流動的冷水下沖洗，包括鏡片兩面、鏡框、鼻墊和鏡腳。這個動作的目的是沖走附著在表面的灰塵顆粒，。

步驟2：溫和清潔除油污

如果眼鏡油污較重（例如沾到防曬乳或臉部出油多），可在指尖沾取一小滴眼鏡專用清潔劑，或用極度稀釋的洗碗精（一滴洗潔精配大量清水），在鏡片上輕輕畫圈塗抹。注意必須使用中性清潔劑，避免含有護手成分或強酸鹼的產品，以免損壞鏡片鍍膜。

步驟3：徹底沖淨無殘留

將泡沫與溶解的髒污用清水徹底沖洗乾淨。

步驟4：按壓印乾勿擦拭

使用乾淨柔軟的眼鏡布或高品質衛生紙，輕輕按壓鏡片表面將水分「印乾」，切勿用力來回擦拭。如果沒有徹底擦乾，鏡片上會留下難以去除的「水漬」，影響視線清晰度。特別要注意鼻墊內側、鏡腳轉軸處的縫隙，這些地方最容易殘留水氣，若未確實乾燥，可能導致金屬腐蝕或塑膠變色。

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