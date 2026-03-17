羊毛冷衫穿一次就洗超錯？專家教最佳清洗頻率/方法 洗完縮水都有得救！

又到冬衣收納的季節，面對羊毛冷衫該如何清洗及妥善收納相信令不少人感到頭痛。有專家分享羊毛冷衫最佳清洗頻率、正確方法，以及存放貼士。有洗衣專家亦教急救妙招，讓縮水的羊毛冷衫有望恢復原狀。

羊毛冷衫穿一次就洗超錯？專家教最佳清洗頻率/方法

根據《grapee》訪問日本「鎌倉襯衫」（Makers Shirt Kamakura）的專家指出，一般情況下，羊毛冷衫一個冬季其實只需洗兩次。衣服輕微髒污時、換季或長時間不穿時，都應該清洗衣服。專家也提供正確的清洗技巧，延長冷衫壽命：

羊毛冷衫清洗方法

羊毛冷衫清洗方法：

清洗時務必依照衣物內的洗滌標籤指示操作，若標明需要手洗，請務必手洗處理。

將毛衣反轉清洗能有助減少表面磨損。

建議使用溫和的脫水模式，洗後平鋪在陰涼處風乾，此舉有助維持衣物原有形態。

建議選用中性洗滌劑。雖然衣物柔順劑並非必需品，但它能有效補充動物纖維中的天然油脂，有助保持衣物柔軟，提升穿著時的舒適度。

需注意的是，若使用過量柔順劑，會令纖維變得過軟，反而容易起毛球，因此必須控制用量。

羊毛冷衫可怎樣存放？

專家指出，汗水和皮脂同樣會積聚在羊毛冷衫上，繼而影響纖維狀態。當日穿過的羊毛冷衫應平鋪摺疊存放；若只穿著了很短時間，則可用衣架掛起風乾。尤其是動物毛髮纖維具備天然特性，懸掛晾乾有助恢復其透氣性，並穩定衣物形態。

至於經過乾洗後的羊毛冷衫，專家建議應將毛衣從原本的塑膠袋中取出，並放入防蛀劑一同存放。存放在通風良好的地方，有助保持纖維的天然質感。

羊毛冷衫洗完縮水？1招可恢復鬆弛

若羊毛冷衫不幸縮水，是否無法補救？根據《The Guardian》報道，洗衣專家Steve Anderton指出，部分專業乾洗店可透過大量高溫蒸氣，協助衣物局部恢復鬆弛。他建議：

可嘗試將衣物反轉，用熨斗配合少量蒸氣，熨燙布料及接縫位置，並保持這種張力直至面料冷卻，或有助改善縮水情況。

Steve Anderton坦言，這種方法並非永久有效，羊毛冷衫拉伸的程度只會維持到下一次洗滌為止，之後衣物很可能會再次縮水。

資料來源：《grapee》、《The Guardian》

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