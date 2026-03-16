養生變傷身！毒泡腳包細菌超標7千倍 揭假藥材冒充 原料遭亂踩 工人：不用衛生防疫

中國人愛養生，不少人都有用中藥泡腳的習慣。然而，內媒調查發現，這些「養生」泡腳產品竟然是細菌超標的「毒泡腳包」，外包裝上聲稱的藥材數目大多造假，生產現場衛生極惡劣、原料遭亂踩，更有產品冒充知名品牌「南京同仁堂」，養生隨時變傷身！

檢測結果駭人 細菌超標最高7000倍

山東衛視調查將內地市面購買的四款泡腳包送往專業機構檢測後，發現結果相當駭人。根據國家標準《一次性使用衛生用品衛生要求》，細菌菌落應≤200 CFU/g，真菌菌落應≤100 CFU/g，而送檢樣本全部嚴重超標，衛生狀況惡劣：

1號樣本（興宛堂二十四味）：細菌26萬CFU/g（超標1300倍），真菌1.9萬CFU/g（超標190倍）

2號樣本（梧善堂二十八味）：細菌68萬CFU/g（超標3400倍），真菌3萬CFU/g（超標300倍）

3號樣本（瑤辰二十八味）：細菌140萬CFU/g （ 超標7000倍 ） ，真菌14萬CFU/g（超標1400倍）

，真菌14萬CFU/g（超標1400倍） 4號樣本（南京同仁堂綠金家園四十八味）：細菌93萬CFU/g（超標4650倍），真菌1.3萬CFU/g（超標130倍）

最嚴重的樣本細菌總數超標7000倍，菌量十分驚人。

包裝造假冒充「南京同仁堂」

投訴平台不時發現關於泡腳包內含碎渣、果殼，甚至出現螞蟻的投訴，矛頭多指向產品材質低劣與衛生問題。這些產品的出貨地，大多指向河南南陽。南陽市石門鄉一位泡腳包生產廠家負責人透露，泡腳包分為「粉料包」和「草料包」：

粉料包：將原料磨成粉末，多用邊角料製作，成本低廉；

草藥包：則直接將原料切割裝袋，成本相對較高。

但無論是哪種，宣傳中的「含多少味中藥」多數只是「造假」，實際上根本達不到聲稱的藥材數目。南陽市臥龍區一家生產「神農艾草」泡腳包的廠區負責人更透露：「甚麼中藥材都有便宜的，紅花用染色紅花代替，艾葉用艾稈冒充。外包裝上想打多少味藥材都可以，只要膽子大，108味都敢打。」

負責人坦承一款印有「南京同仁堂綠金家園」的泡腳包是他們的貼牌產品，事實上「南京同仁堂綠金家園」與大眾熟知的「南京同仁堂藥業」是不同的公司且沒有關係，綠金家園早在2023年因在包裝上冒充「南京同仁堂」字眼，被南京市場監督管理局罰款100萬元。

包裝工人亂踩原料 稱「泡腳的東西不用衛生防疫」

由車庫改裝的生產區，景象更令人咋舌。十幾位中年婦女機械性地分裝泡腳包，原料直接堆放在地面，遍地碎屑，風扇上落滿厚厚塵土；塵土飛揚中，工人根本不知道自己裝的是甚麼，原料更遭隨意踩踏，毫不在意衛生，也沒有任何殺菌消毒設施，工人回應：「本身就是泡腳的，沒事。只要不淋水就行，泡腳的東西都這樣，不用衛生防疫。」另一位工人更透露：「用野菊花稈代替艾稈，只要賺錢，功效不功效根本不用管。」

而在這個髒亂差的工場中出售的泡腳包，竟在網購平台店鋪「宛康生活館」中已拼單超過38萬件。一眾負責人及廠家都坦言泡腳包屬於外用產品，監管難度大，目前市面上沒有統一的國家標準，處於「灰色地帶」。他們不做原料檢驗與成品檢測，只要包裝好看、價格低廉，就能在網購平台熱賣。

資料來源：山東衛視調查

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