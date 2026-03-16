央視揭發「毒鳳爪」恐損肝腎 工場腥臭雞爪浸污水腳踩靠雙氧水漂白 員工：絕對不敢吃

雙氧水「毒鳳爪」｜內地央視「3.15晚會」節目揭發「網紅鳳爪」的食安亂象，多家食品加工企業違規使用國家明令禁止的工業用雙氧水，用來浸泡雞爪，為求令產品賣相變得白淨。而且生產環境惡劣，腥臭充天，雞爪掉在地上、被工人踩過仍繼續加工，完全無視衞生要求。專家指出，長期食用經雙氧水浸泡的食品，會對肝腎造成嚴重損傷，甚至有性命之虞。

央視揭發雙氧水漂白「毒鳳爪」 工場腥臭雞爪浸污水腳踩

央視記者深入川渝地區的生產鳳爪的企業進行探查，包括蜀福香食品有限責任公司和重慶市曾巧食品有限公司，發現加工環境極其髒亂，衛生堪慮。整個車間瀰漫著刺鼻的腥臭味，地面長期淤積著混濁的髒水，塑膠籃雜亂堆放，生產設備上佈滿厚重油污。大量雞爪被隨意棄置在潮濕骯髒的地上，掃把、鐵鍬等清潔工具直接壓在雞爪上。即使雞爪被工人踩踏，也只是隨手撿起，直接扔回加工籃中繼續使用。

儘管生產環境如此不堪，但最終出貨的雞爪卻脫胎換骨，變得異常「雪白乾淨」。這些食品公司及工場的員工均親口證實：「雞爪是用雙氧水漂白的」、「雙氧水泡的，煮了好看一點」。最令人心寒的是，他們毫不諱言自己不敢吃、從不吃這些鳳爪。在各生產車間裡亦大剌剌擺放著大量標示為「過氧化氫」、濃度高達35%的藍色包裝桶。至於出售雙氧水的上遊廠商，銷售人員明知是嚴禁用於雞爪的化學品，仍隨意提供給雞爪生產商的買家，甚至傳授將產品標籤偷換成「生活飲用水用過氧化氫消毒液」的招數，企圖掩人耳目。

不法商人利用雙氧水掩蓋食品腐敗 長期吃恐損肝腎

專家指出，雙氧水學名「過氧化氫」，是強效的氧化劑與消毒劑，常用於環境殺菌。浸泡食品會破壞其蛋白質等營養成分，也能夠掩蓋腐敗變質。長期食用經雙氧水浸泡的食品，可能對口腔黏膜、肝腎功能造成嚴重損害，甚至可危及性命。

國家市場監督管理總局在本月13日調動多地執法人員，突擊檢查相關企業及加工工場，在現場搜獲大量已開封或未開封的「過氧化氫」，並當場查執了多桶正在浸泡的雞腳，以及超過500箱出問題的「山椒鳳爪」和「香滷鳳爪」產品。當局強調，將針對涉事企業在生產過程不規範、涉嫌超範圍使用食品添加劑等違法行為，依法嚴厲處罰。

雙氧水可用於食品加工？有沒有致癌風險？

除了用於加工雞腳鳳爪，本港過往也曾有過使用雙氧水漂白魚翅和開心果的報告。根據本港食安中心資料，由於雙氧水具有強烈的氧化特性，多個國家的食物業界均有以其作為漂白劑，加工處理麵粉、食油、蛋白等食物；或者作為抗菌劑使用於牛奶中。惟在加工食物時，所使用的雙氧水須為「食用級」，且不應使用超過能達到有關效果的份量，也必須從製成品移除。

世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會認為，攝入小量雙氧水並不會有中毒危險，因人體內腸道細胞的過氧化氫酶可以很快將之分解。服食濃度為3%的雙氧水，可能會引致嘔吐、黏膜受輕微不適，以及造成口腔、咽喉、食道和胃部灼傷，但一般不會導致嚴重中毒；至於服食了高濃度至超過10%，則會灼傷黏膜和腸道黏膜。國際癌症研究機構則認為，現時沒有足夠證據證明雙氧水會令人類患癌。

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