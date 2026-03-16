央視踢爆逆齡神器「外泌體」為三無產品 不法商家稱可醫百病 專家警告恐損害永久器官

近年，醫美界興起「外泌體」，更被吹捧為抗衰界的「天花板」。近日內地央視揭發，這個被稱為「逆齡神器」的實為「三無產品」，已被不法商家包裝成「醫百病」的神藥，在各大醫美機構熱賣實為套用了「膠原蛋白的許可證」生產，產品尚未獲國家藥監局批准。

國家尚未批准 套假證違規生產

據央視報道，外泌體是幹細胞培養過程中分泌的生物活性物質，其作用機制在醫療學術界尚無定論，多數研究仍停留在理論階段。然而，不法商家將這「尚無明確定論」的物質包裝成美容抗衰「逆齡神藥」，在網絡直播間熱賣，不少消費者反映「做了外泌體，全臉感染，嚴重痤瘡」、「花了幾萬塊，不僅沒效果，皮膚還爛了」，成效存疑。

2025年6月，國家藥品監督管理局發布徵求意見稿，明確將具有治療功能、依賴活性成分發揮作用的外泌體納入藥品監管。惟至今尚無任何外泌體藥品或醫療器械獲上市批准，那麼在各大醫美機構熱賣的外泌體產品，又如何獲批生產呢？

市場上名為「輕澄」的外泌體產品包裝上標示「第二類醫療器械」，據調查發現，其生產商灝麟（天津）生物科技有限公司的工作人員承認：「套用了膠原蛋白的許可證，因為醫療器械證分類裡根本沒有外泌體。」明知國家無批准、無分類，企業依然以「套證」方式違規生產、銷售，無視監管。

外泌體成不法商機 包裝成「治病神藥」

然而，違規銷售只是「第一步」，不法商人更將外泌體包裝成「治病神藥」。源創基因科技有限公司負責人韓總直言，已展開了「用外泌體調理身體、治療疾病」的具體銷售工作，「醫美是最低級，接下來是亞健康保健、慢性病，最高級的是腫瘤治療。」更透露，有不少中老年人正是看了網上宣傳，專程來尋求「治療良方」。負責人承認產品注射監管風險太大，因為產品國家都沒有給予批准，所以給病人打外泌體針並不在公司進​​行。

三無產品「借醫院打針」 稱可醫癲癇/關節炎/糖尿病

婕波噻爾生物科技有限公司負責人譚總直言：「我是醫用級的，敢輸、敢打、標靶。」她展示的「外泌體冷凍原液」，包裝上沒有任何產品信息，是典型的「三無產品」。被問及有無醫療器械或化妝品備案號時，譚總連說三個「沒有」，並透露「竅門」：「外泌體只能叫技術服務，不能叫產品，這樣就規避了所有法律風險。」

她揭露行業「潛規則」，因為公司無醫療資質，故找醫療機構合作，每次支付200至500元「操作費」。為了證明產品功效，譚總展示了當地一家醫院的五樓高端醫療區，有消費者正在靜脈注射這款「三無」外泌體。負責人更聲稱癲癇、關節炎、糖尿病都可以靠外泌體解決，但拒絕出示任何療效數據。

專家警告恐致永久傷害

清華大學藥學院研究員楊悅指出，任何醫療技術和藥物在人體使用前，都必須經過嚴格的藥學和臨床研究，以驗證安全性和有效性。「未經藥品監管部門批准就使用，可能導致人體器官和功能損害，甚至是永久損害。」她強調，外泌體的科學研究仍在進行中，其作用機制、劑量效應、長期風險等均未明確，貿然用於人體存在巨大隱患。

2025年國家藥監局的徵求意見稿，已為外泌體監管劃下紅線：具有治療功能的，必須按藥品申報審批。然而，由「套假證」到「借醫院代打針」，從「美容抗衰」到「包治百病」，不法商家仍在紅線邊緣瘋狂試探。

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