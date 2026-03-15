Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧

食用安全
更新時間：10:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-15 HKT

眼鏡總是擦不乾淨，甚至越擦越模糊？很多人以為眼鏡髒了，用紙巾會擦拭就會刮傷鏡。但有日本眼鏡專家提醒，導致鏡片受損、報銷的根本原因，不在於用紙巾或眼鏡布，而是擦拭之前少做了一個步驟。那麼正確的清洗和保養眼鏡的方法是如何做？

紙巾抹眼鏡不會刮花？專家拆解洗眼鏡謬誤

根據日媒《FNN》報道，埼玉縣眼鏡店老闆坂田賴彥指出，有一些人們習以為常的清潔方式，實事上都在傷害眼鏡，令鏡片越來越花，縮短使用壽命。

其中，最多人犯的錯誤就是「乾擦」眼鏡，即使是眼鏡專用布都一樣。因為周圍環境的微小灰塵與懸浮粒子會附著在鏡片上，如果在鏡片乾燥的狀態下擦拭其表面，與直接拿著砂紙在來回摩擦沒有兩樣，馬上造成無數細微的刮痕，並可能導致多層功能性鍍膜（如抗藍光、抗反光膜）剝落。相反，如果先用水沖走髒污顆粒，再用紙巾是完全可以用來抹乾水分是絕對沒有問題的。當然，眼鏡專用布的材質更為柔軟，是更理想的選擇。

另外，很多人會使用洗潔精清洗眼鏡，可以幫助去油。不過要注意市面上洗潔精很多都是「弱酸性」或「弱鹼性」的，清潔力比中性洗劑更強。當中的成分可能會令鏡片鍍膜受損，縮短使用壽命。最理想的做法是購買眼鏡專用的中性清潔劑，但如果只有洗潔精可用，加一滴在一盆清水中大幅稀釋，以減低對鏡片的殺傷力。

每晚都要洗眼鏡 1分鐘正確清洗保養技巧

坂田賴彥分享正確的清潔眼鏡方法。出門一整天，眼鏡累積了大量灰塵、汗水、臉部油脂與化妝品。如果沒有定期清潔，不只鏡片模糊、鼻墊變色，眼鏡的鉸位螺絲都可能被腐蝕損壞。因此最理想的做法是在每晚都清洗一次。只需要1分鐘就能把眼鏡洗得乾乾淨淨。

正確清洗眼鏡4步驟
正確清洗眼鏡4步驟

正確清洗眼鏡4步驟：

  1. 在緩緩的冷水水流下沖洗整副眼鏡，包括鏡片兩面、鏡框、鼻墊和鏡腳，沖走附著的灰塵顆粒。
  2. 如果眼鏡油污嚴重，可在指尖沾取一小滴眼鏡專用清潔劑，或在極度稀釋的洗潔精水中，把鏡片上輕輕畫圈塗抹。
  3. 將泡沫與殘留的髒污徹底沖洗乾淨。
  4. 使用乾淨的眼鏡布或衛生紙，輕輕按壓表面將水分印乾，切勿用力擦拭。如果沒有徹底擦乾，鏡片會留下難以去除的「水漬」，影響視線。特別注意抹乾鼻墊和鏡腳轉軸處的縫隙，避免水氣殘留導致金屬腐蝕或變色。

最後，他也建議應該每3個月到眼鏡店一次，請專家檢查調整鬆緊度和更換鼻托，確保戴得舒適、不會經常滑落，對延長眼鏡的使命壽命都有幫助。

鏡片刮花變形了對眼睛有何傷害？

如果鏡片受損了還繼續使用，不只戴著容易不適，本身的視力問題也可能變得更嚴重。日本眼鏡品牌OWNSDAYS官網提醒，當鏡片刮花、變形、泛黃和脫膜時，都必須盡快更換新的鏡片。

  • 刮傷：若鏡片看起來花花的，感覺怎麼洗都洗不乾淨，鍍膜受損太模糊可能會導致瞇眼而度數加重。
  • 變形：當鏡框變形，無法完整包覆鏡片，會導致度數失準、散光增加，無法正確判斷眼前物件的距離，容易造成生活上的不便。
  • 泛黃：鏡片經長期使用難免會氧化發黃，會影響鏡片清晰度與透光率。
  • 脫膜：當鏡片斜切角度看不見鍍膜的反光顏色(常見綠、紫、藍、金)，代表鏡片脫膜，抗藍光或其他添加的保護功能可能會消失喔。

延伸閱讀：中年憂視力轉差？專家教輕拍臉部3部位改善視力 每日做5秒有效！

---

相關文章：

1種睡姿易致青光眼 醫生教9招預防老花/白內障/黃斑病變 用手指也可護眼？

30歲男搭車玩手機 2年後老花患白內障！醫生揭5大超傷眼行為

李婉華自揭患視網膜穿孔 經歷近半載失明 醫生拆解5大成因/護眼秘訣

古天樂患飛蚊症視網膜穿窿 醫生警告近視超這度數高危 治療不及時視力恐永受損

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
23小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
影視圈
14小時前
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 10:30 HKT
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
2026-03-13 23:50 HKT
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
02:53
伊朗局勢｜革命衛隊指揮官提結束戰爭2條件：收回所有損失、美國離開波斯灣｜持續更新
即時國際
4小時前
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
02:40
津中老師患癌 太太眾籌違法否？大律師：道德上應先變賣家產 教育局稱重視操守 校方正跟進
社會
15小時前
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
飲食
16小時前
錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯
錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯
海外置業
19小時前
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
01:54
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
影視圈
19小時前