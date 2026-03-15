紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧

眼鏡總是擦不乾淨，甚至越擦越模糊？很多人以為眼鏡髒了，用紙巾會擦拭就會刮傷鏡。但有日本眼鏡專家提醒，導致鏡片受損、報銷的根本原因，不在於用紙巾或眼鏡布，而是擦拭之前少做了一個步驟。那麼正確的清洗和保養眼鏡的方法是如何做？

紙巾抹眼鏡不會刮花？專家拆解洗眼鏡謬誤

根據日媒《FNN》報道，埼玉縣眼鏡店老闆坂田賴彥指出，有一些人們習以為常的清潔方式，實事上都在傷害眼鏡，令鏡片越來越花，縮短使用壽命。

其中，最多人犯的錯誤就是「乾擦」眼鏡，即使是眼鏡專用布都一樣。因為周圍環境的微小灰塵與懸浮粒子會附著在鏡片上，如果在鏡片乾燥的狀態下擦拭其表面，與直接拿著砂紙在來回摩擦沒有兩樣，馬上造成無數細微的刮痕，並可能導致多層功能性鍍膜（如抗藍光、抗反光膜）剝落。相反，如果先用水沖走髒污顆粒，再用紙巾是完全可以用來抹乾水分是絕對沒有問題的。當然，眼鏡專用布的材質更為柔軟，是更理想的選擇。

另外，很多人會使用洗潔精清洗眼鏡，可以幫助去油。不過要注意市面上洗潔精很多都是「弱酸性」或「弱鹼性」的，清潔力比中性洗劑更強。當中的成分可能會令鏡片鍍膜受損，縮短使用壽命。最理想的做法是購買眼鏡專用的中性清潔劑，但如果只有洗潔精可用，加一滴在一盆清水中大幅稀釋，以減低對鏡片的殺傷力。

每晚都要洗眼鏡 1分鐘正確清洗保養技巧

坂田賴彥分享正確的清潔眼鏡方法。出門一整天，眼鏡累積了大量灰塵、汗水、臉部油脂與化妝品。如果沒有定期清潔，不只鏡片模糊、鼻墊變色，眼鏡的鉸位螺絲都可能被腐蝕損壞。因此最理想的做法是在每晚都清洗一次。只需要1分鐘就能把眼鏡洗得乾乾淨淨。

正確清洗眼鏡4步驟

正確清洗眼鏡4步驟：

在緩緩的冷水水流下沖洗整副眼鏡，包括鏡片兩面、鏡框、鼻墊和鏡腳，沖走附著的灰塵顆粒。 如果眼鏡油污嚴重，可在指尖沾取一小滴眼鏡專用清潔劑，或在極度稀釋的洗潔精水中，把鏡片上輕輕畫圈塗抹。 將泡沫與殘留的髒污徹底沖洗乾淨。 使用乾淨的眼鏡布或衛生紙，輕輕按壓表面將水分印乾，切勿用力擦拭。如果沒有徹底擦乾，鏡片會留下難以去除的「水漬」，影響視線。特別注意抹乾鼻墊和鏡腳轉軸處的縫隙，避免水氣殘留導致金屬腐蝕或變色。

最後，他也建議應該每3個月到眼鏡店一次，請專家檢查調整鬆緊度和更換鼻托，確保戴得舒適、不會經常滑落，對延長眼鏡的使命壽命都有幫助。

鏡片刮花變形了對眼睛有何傷害？

如果鏡片受損了還繼續使用，不只戴著容易不適，本身的視力問題也可能變得更嚴重。日本眼鏡品牌OWNSDAYS官網提醒，當鏡片刮花、變形、泛黃和脫膜時，都必須盡快更換新的鏡片。

刮傷：若鏡片看起來花花的，感覺怎麼洗都洗不乾淨，鍍膜受損太模糊可能會導致瞇眼而度數加重。

變形：當鏡框變形，無法完整包覆鏡片，會導致度數失準、散光增加，無法正確判斷眼前物件的距離，容易造成生活上的不便。

泛黃：鏡片經長期使用難免會氧化發黃，會影響鏡片清晰度與透光率。

脫膜：當鏡片斜切角度看不見鍍膜的反光顏色(常見綠、紫、藍、金)，代表鏡片脫膜，抗藍光或其他添加的保護功能可能會消失喔。

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