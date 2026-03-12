想控制體重卻變「進食失調」？精神科醫生解構厭食/暴食身心健康警號 重新學會欣賞自己

進食，是維持生命的基本需要，也承載著文化、社交與情緒的意義。進食失調患者因對自身體型和體重出現負面形象，會持續地出現進食障礙，影響身體健康、心理和社交功能。進食失調患者背後有着不同程度的身心困擾，面對人際關係困難與自我價值低下等問題，也有機會患有焦慮、抑鬱或強迫症的症狀，身體上亦有可能出現不同程度的併發症。越早辨識與介入，能夠有助避免病情惡化及長遠併發症。

少女因成績壓力患進食失調 喪失飢餓感覺

陳太太帶同女兒阿美（化名）來求診。阿美自去年開始，體重便逐步下降，頭髮和眉毛變得稀少，月經開始停頓，身體容易疲倦乏力，記憶力和學習能力倒退，甚至處理一些簡單的數學運算都變得十分困難，學業成績逐漸下滑。阿美常常躲在房間內，越來越少與家人相處，用餐時也總是避免和家人一起。她會安排自己的膳食，弄一些低卡路里的食物。見到女兒逐漸消瘦，陳太太不斷勸她多吃一點，家人間因阿美進食的問題而頻生衝突。阿美慢慢意識到自己以上的變化，終於在家人極力勸說之下前來診所求醫。

起初，阿美對於與醫生會談表現得十分抗拒。但隨著和醫生慢慢建立信任，她終於透露內心的困擾。阿美表達，雖然家庭關係問題和學業成績都不在掌控之中，但透過控制體重和膳食，她彷彿獲得莫名的滿足感。慢慢地，她好像喪失了飢餓的感覺，吃很少的食物已經感到飽脹。在診症時，醫生讓阿美認清進食失調的本質和其影響，幫助她了解過度控制體重對身體、家庭關係和社交功能所造成的種種利與弊。透過記錄自己的飲食習慣、情緒狀態和一些自動出現的負面思想，醫生協助阿美建立健康的飲食習慣和正面的思維模式。陳太太和家人亦願意改善家庭之間的溝通和相處問題，以正面的態度去支持女兒康復。

甚麼是進食失調？與一般「控制體重」有何不同？

想保持健康、留意飲食份量、透過運動管理體重，本身並不等於病態。然而，進食失調患者個人體重與身形出現扭曲的身體形象（body image distortion），往往會採用危害健康的方法控制體重，進而影響生活各方面，包括學業、工作、人際、情緒與身體健康功能。進食失調在女性的發病率比男性較高，比例大概是10：1。暴食症的病發率比厭食症高5-10％，影響約2-3% 的年輕女性。暴食症患者的體重不一定偏低，因此即使體重未必偏低，也不代表沒有問題。

厭食症／暴食症可導致哪些嚴重健康問題？

各類型的進食失調在臨床症狀上或有所不同，但是本質上都有著對個人體重與身形出現扭曲的身體形象。以下是進食失調其中三種主要類型：

1.神經性厭食症（Anorexia Nervosa）

患者通常在青少年或成年早期發病。基於對體重增加有強烈恐懼，患者縱使在體重過低的情況下，仍然限制熱量攝取，認為自己過胖。此外，患者對自我身體形象和過低體重的嚴重性有扭曲的認知。在症狀上， 患者的體重嚴重過輕。以身體質量指數 (Body Mass Index, BMI) 作計算，世界衛生組織定義成人的BMI若低於18.5kg/m2便屬於低於正常指數範圍；兒童或青少年則需要根據對應年齡的BMI百分位數(percentile)作判斷。

常見行為包括嚴格節食、過度運動，或使用不當藥物（如抑制食慾藥、瀉藥、利尿劑）嘗試快速減重。在思想上，患者在腦裡會不停地想著食物，但同時禁止自己進食。在行為上，他們往往逃避在他人面前進食，卻誇大自己實際進食的分量。在情緒上，患者有可能出現失眠、抑鬱或焦慮的癥狀。

身體方面可能出現低血壓、心跳異常、月經停止、皮膚乾燥、脫髮、骨質流失。若伴隨催吐、濫用瀉藥或利尿劑，更可能導致電解質失衡，嚴重時可危及生命。情緒方面常合併焦慮、抑鬱、失眠或強迫症狀。若體重過低或出現內科併發症，可能需要入院作醫療監察與治療。

2.神經性暴食症（Bulimia Nervosa）

患者較常在青少年或成年早期發病。患者過度依賴自己的體型和體重來評價自我，因此反覆出現暴食的行為，在短時間內難以自控地進食大量的食物。之後因恐懼體重上升而出現補償行為，例如催吐、濫用瀉藥、過度運動等。患者往往對自己的行為感到強烈羞愧與自責，出現情緒困擾，甚至可能伴隨抑鬱。

在生理上，患者的體重一般在正常或略重的範圍內，但因體重波動和情緒困擾，可能引起月經周期混亂。反覆催吐可引致食道或胃部損傷、電解質紊亂與心律不整等風險，需要及早評估。

3.暴食障礙（Binge Eating Disorder）

患者無法控制自己在短時間內大量進食，但不伴隨催吐或瀉藥等補償行為。患者常感到內疚、情緒低落，亦可能因長期過量攝取而出現體重過高及相關代謝問題。

為甚麼會患上進食失調？多因素交織的結果

進食失調往往是由多個層面因素推動：

在生物學層面，進食失調具有一定遺傳傾向；腦內神經傳遞物質（如血清素）功能亦可能與情緒、衝動控制及飽足感調節有關。

在心理層面，完美主義、自我要求高、自尊心低、對外表評價高度敏感、有焦慮或抑鬱的思想模式和性格特徵，都可能增加患上進食失調風險。

在社會文化層面，纖瘦被過度美化、社交平台濾鏡文化、特定行業對外形的要求，均會加劇比較與自我否定。

在環境壓力層面，創傷經歷、家庭溝通困難、人際衝突、學業或工作壓力，也可能令患者透過控制體重得到滿足感和獨立自主的感覺，或通過暴食行為發洩壓力和情緒。

如何診斷進食失調？

進食失調的診斷是根據《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM）或《國際疾病分類》(ICD)中的臨床準則。醫生評估會涵蓋：進食模式、體重變化速度與幅度、對身形與體重的想法、是否有暴食與補償行為、情緒狀態、自傷風險，以及家庭與社交功能受影響程度。

身體檢查與檢驗同樣重要。臨床上常需量度維生指數、BMI，並按情況安排心電圖、抽血檢查電解質、肝腎功能及其他指標，同時排除如甲狀腺功能異常等內科原因，亦評估是否存在需緊急處理的身體併發症。

建立信任是治療進食失調的第一步

進食失調的治療從建立同理心與信任開始：讓患者感到被理解、被接納，才有可能願意面對內心的恐懼與固有信念。

治療通常需要多專業協作。心理治療方面，認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy, CBT）透過讓患者認清進食失調問題的性質，並增強患者的病識感，推動他們克服進食失調的問題。患者通過記錄日常的飲食習慣，回顧當時的情緒和自動出現的思想謬誤，協助他們克服一些過度負面的情緒和扭曲的思想，建立更健康的情緒調節方式。家庭治療與人際關係治療亦常有幫助，尤其在青少年患者中，家庭系統的支持對康復十分關鍵。

營養師會協助訂立可行的進食計劃，循序漸進恢復正常飲食節奏，並處理恢復體重過程中的不適與焦慮。藥物方面，調節血清素的藥物對暴食症或同時伴隨抑鬱症和焦慮症的共病情況都有幫助。厭食症伴隨的焦慮情緒和強迫症狀，會隨著體重回復正常水平而逐步改善。

及早識別：家人與朋友可以留意甚麼？

如果你留意到身邊人出現以下情況，可給予溫和關心，適度鼓勵患者盡早尋求專業協助，並且避免怪責：

身體上短期內出現體重明顯下降或波動、怕冷疲倦、月經停止、頭髮稀疏

行為上迴避與他人一起進食、對食物成分與熱量過度執著、餐後經常去反覆催吐或濫用瀉藥

情緒明顯低落或焦慮

生活功能上，學業或工作能力出現明顯倒退

從預防角度出發，我們可以鼓勵健康而非極端的飲食與運動觀念，學習辨認真正的飢餓與飽足訊號，並在壓力來臨時尋找更安全有效的紓緩方式。另外，幫助青少年建立積極的身體形象，讓他們能夠正確地感知自己的身材，欣賞自己的身體，並能明白一個人的外表並不反映其性格或價值。

若患上進食失調，及早求助不是脆弱，而是一種愛護自己、走向復原的勇氣。治療進食失調的過程中，患者與家人和醫生有如一個團隊，需要互信、強大的勇氣和決心，而親友的鼓勵和協助更是推動復原的重要因素。患者和家人能夠辨識早期癥狀並及早介入治療，對康復有很大幫助。克服進食失調後，患者便能夠回復正常的生活，不再被疾病控制。

撰文：精神科專科醫生 潘錦珊

香港中文大學內外全科醫學士 MBChB (CUHK)

香港醫學專科學院院士(精神科) FHKAM (Psychiatry)

香港精神科醫學院院士 FHKCPsych

英國皇家精神科醫學院院士 MRCPsych

英國皇家精神科醫學院榮授院士 FRCPsych

香港中文大學內科醫學文憑 Dip Med (CUHK)

香港中文大學寧養關顧學士後文憑 PgD EOLC (CUHK)

