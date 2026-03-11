告別室內晾衫「噏味」！家事達人親授4大除臭速乾秘訣 從洗衣到晾掛技巧大公開

香港居住空間有限，加上春天雨多潮濕的天氣，「室內晾衫」是許多家庭的日常。但沒有曬過的衣服，卻總是充斥著一股頑固又惱人的「噏味」，揮之不去，萬一被人聞到真的十分尷尬。更可怕的是，整個家被燻得都是這種又濕又霉的氣味。究竟這股「噏味」從何而來？有日本家務達人傳授4大簡單又高效的除臭秘訣。只需在洗衣和晾衣時花點心思，就能告別室內晾衫乾得慢又有異味的困擾，晾出有如陽光照拂般的清新感。

告別室內晾衫「噏味」！家事達人親授4大除臭速乾秘訣

根據日媒《FNN》報道，那股濕抹布般的「噏臭味」，罪魁禍首是一種名為「莫拉氏菌 (Moraxella)」的細菌，其代謝物就是臭味的來源。這種細菌偏好高濕度環境，當衣物長時間（超過5小時）處於潮濕狀態，等同於為細菌提供盡情繁殖的溫床。因此，避免「噏味」產生的兩大關鍵在於抑制細菌和與加速乾燥。

1. 洗衣機勿放太滿、洗劑勿貪多

首先是控制洗衣量，不要多於洗衣槽的7成滿，確保每件衣物都有足夠的空間被徹底洗淨。再來是避免使用過量的洗衣液或柔順劑。洗劑並非不是加得越多、洗得越乾淨。一旦沒有沖乾淨，殘留物反而會成為細菌的「大餐」，因此務必遵守產品包裝上的建議用量。就算使用的是標榜「一次漂洗（過水+脫水程序）」的洗衣液，在潮濕季節都務必選擇「二次漂洗」多次過水，利用足夠的清水徹底帶走污垢和細菌。

另外，未洗的衣物如果濕掉，例如用完的濕毛巾、運動後大汗淋漓的衣服，不要直接扔進洗衣籃堆積起來。儲夠衫開機前，先將它們攤開掛在通風處，避免細菌在等待期間大量滋生。

2. 晾掛時注意通風

晾掛時，衣物之間至少要留一個拳頭寬度的間距，切忌排得太密。採取「拱形排列」的掛法，將短的、薄的衣物掛在中間，長的、厚的掛在兩側，形成一道空氣流動的拱門。記得解開所有鈕扣和拉鍊，並將口袋翻出來，增加與空氣接觸面積。薄身的衣服乾得快，乾透後可以先收走，騰出空間讓厚衣服晾得疏一點。

另外，也要注意各種衣物的不同掛法：

大浴巾：用兩個衣架撐開成M形

衛衣：用專用衣架或夾子把帽子撐開

牛仔褲：用夾子將褲管撐成圓筒狀。

3. 善用家電提升除濕乾衣效率

電風扇 / 循環扇：放置在晾曬衣物的正下方，由下往上吹，最有效地帶走濕氣。

抽濕機：堪稱室內晾衫的「神器」。使用時記得關緊門窗，才能在密閉空間內達到最佳除濕效果。

烘乾機：如果洗衣機自帶烘乾功能，不妨直接用來處理毛巾、內衣等厚重或貼身的衣物，從根本上杜絕細菌滋生的可能。

4. 高溫+漂白劑除菌

透過以上3個步驟，能夠高效預防「噏味」的產生。但如果是已經有「噏味」的衣服呢？其實都有得救。

耐熱材質（如棉質毛巾）：莫拉氏菌最怕高溫。在洗衣前，用60°C以上的熱水浸泡10-20分鐘，即可有效殺菌。

不耐熱材質（如絲、羊毛）：在40-50°C的溫水中加入含氧漂白劑或彩漂，浸泡約30分鐘後再正常清洗。

如果覺得衣物晾不乾，終極手段就是在衣物半乾時，直接用熨斗的高溫將其徹底燙乾，也能有效去除異味。

室內晾衫令家裡更容易發霉 恐引發致命危機

除了令衣物和家居產生異味，室內晾衫的另一個問題是霉菌。英國伯明罕大學（University of Birmingham）免疫學與免疫療法副教授Rebecca A. Drummond指，吸入霉菌可導致真菌肺部感染等多種健康問題相關，極端情況下甚至會致命。一般人的免疫系統雖然能夠檢測和消滅日常接觸的少量真菌孢子，但免疫系統差或受損的人，比較容易出現霉菌感染。另外，哮喘患者的免疫系統，可能會被真菌孢子在內觸發過度反應，導致肺部發炎、使氣道變窄，影響呼吸。因此，即使要在室內晾衫，都要確保通風良好，配合除濕機或加熱衣物架，控制好家居的濕度，避免潮濕滋生致命霉菌。

延伸閱讀：洗衣液推介｜日媒《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 可防臭/徹底去污漬！

---

相關文章：

潮濕天氣殺到！衣物難乾又容易散發異味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清潔能力大比拼

天氣潮濕洗衣機一打開好臭？清潔達人教用3大法寶清潔 3步驟除霉去汙垢

洗衣店膠袋忌放衣櫃！專家揭衫褲霉菌2大元兇 防霉必學3招天然除濕＋1收納原則

回南天家中潮濕易發霉 恐增4大健康風險 醫生教3招除霉菌