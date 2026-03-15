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校服PE衫越洗越臭？專家拆解3招抗菌去除異味 熨斗急救即時除臭

食用安全
更新時間：13:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-15 HKT

洗衫乾了之後有怪味？不少家長面對子女校服、PE衫時都有此困擾。香港天氣潮濕，衣物晾不乾產生「噏味」，青少年、小孩好動出汗量大，校服成為細菌溫床。有專家指要從根源解決臭源，才可制止「越洗越臭」的難題。

3大臭源：汗水、皮脂、細菌的化學反應

日本《株式会社共生エアテクノ》分享，衣物異味的「來源」和「依附機制」是除臭關鍵，最常見的三大臭源如下：

1. 汗液被細菌分解

汗液本身接近無味，但當皮膚表面的細菌分解汗液中的蛋白質和脂肪酸時，便會產生獨特的異味。尤其腋下、背部等汗腺集中的部位，衣物長時間緊貼皮膚，氣味更容易滲入纖維。

2. 皮脂氧化變黃變臭

皮脂一旦吸附在衣物纖維上，普通洗衣程序難以徹底清除。隨時間氧化，不僅會令衣物發黃，更會累積出頑固氣味，造成困擾。

3. 衣物未全乾產生霉味

當衣物長時間處於潮濕狀態，纖維內的細菌便會大量繁殖，釋放出強烈異味。尤其在梅雨季、潮濕天氣或室內晾衣時，情況尤為嚴重。此外，洗衣槽內的霉菌和污垢亦會導致細菌重新附著在衣物上，加劇異味問題。

3招針對性處理頑固異味 熨斗可即時急救？

1. 氧系漂白劑
1. 氧系漂白劑
2. 蒸氣熨斗
2. 蒸氣熨斗
3. 梳打粉及檸檬酸
3. 梳打粉及檸檬酸

 

1. 氧系漂白劑汗臭及霉味

若普通洗衣程序未能去除汗臭及「噏味」，可嘗試以下方法：

  • 將氧系漂白劑溶於約40℃的溫水中；
  • 浸泡衣物一段時間，分解纖維內殘留的細菌和皮脂；
  • 洗滌後盡快晾乾，避免細菌再次繁殖；
  • 使用抽濕機或乾衣機，確保衣物徹底乾透。

2. 蒸氣熨斗即時急救

學生總少不免有「明天要穿同一件校服/運動衫」的情況。如果校服/運動衫有異味，該如何是好？這種情況可用蒸氣熨斗急救。高溫蒸氣能帶走異味分子，同時撫平皺褶，令衣物回復整潔感。

熨斗急救方式尤其適合西裝、外套等不宜頻繁清洗的衣物。衣物蒸氣機亦是方便之選，短時間內完成消臭。

3. 梳打粉及檸檬酸家居急救

梳打粉及檸檬酸的效果，雖不及市面專用消臭噴霧即時，但勝在成分天然，適合敏感肌膚或家中有幼童的家庭使用。

  • 梳打粉（鹼性）：中和酸性異味，如汗臭、皮脂臭。可將衣物浸泡於小蘇打粉溫水中，有助軟化異味。
  • 檸檬酸（酸性）：抑制鹼性異味，如煙味。

從洗衣到收納 5招日常防臭

1. 選擇具抗菌功能的洗衣產品

市面不少洗衣液、柔順劑標明「抗菌」、「防臭」、「消臭」功能。含抗菌成分的洗衣液能有效抑制細菌繁殖，減少生乾き風險。選用柔順劑時，除了追求香味，更應選擇添加防臭成分的產品。外出回家後，可使用衣物抗菌噴霧減輕異味累積，但注意不要過量使用，以免殘留成分反而成為異味源頭。

2. 着用後的即時處理

穿着後的衣物切勿直接收入衣櫃。帶着汗水和濕氣的衣物放入密閉空間，只會助長細菌繁殖，下次穿着時氣味更濃。專家建議：回家後立即將衣物掛在通風處陰乾，簡單一舉已能大幅減輕異味。

3. 收納時配合除臭產品

衣櫃內可放置活性炭、除臭劑等產品，有助吸附殘留氣味，保持衣物清新。

4. 內衣物料選擇

直接接觸皮膚的內衣是防臭第一道防線。現時市面上有「防臭功能內衣」、「速乾物料內衣」可供選擇，能快速吸汗並蒸發水分，抑制異味產生。夏天可選聚酯纖維、尼龍等速乾物料；冬天則可選防臭加工的棉質或羊毛內衣。

5. 日常衣物物料考量

透氣性差、難乾的布料容易殘留氣味，日常選購衣物時，宜多留意是否具備速乾和防臭特性。

延伸閱讀：洗衣店膠袋忌放衣櫃！專家揭衫褲霉菌2大元兇  防霉必學3招天然除濕＋1收納原則

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