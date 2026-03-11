Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京壽司郎爆食安風波 吞拿魚驚見疑似寄生蟲卵 專家揭5大高危魚類+3招防感染

食用安全
更新時間：12:17 2026-03-11 HKT
知名迴轉壽司連鎖店壽司郎的北京分店近日爆發食安風波，有消費者投訴在吞拿魚壽司上發現疑似寄生蟲卵，店方回應需待檢驗結果才能承擔責任，事件引發社會關注。有專家接受《星島頭條》訪問時指，無論淡水魚或海魚均有機會受感染，其中鯇魚、三文魚、吞拿魚更是高危之選。

北京壽司郎吞拿魚藏「蟲卵」狀異物 店方拒預付醫藥費

內媒報道，有消費者3月初在社交平台發布影片，指在北京壽司郎門市食用吞拿魚壽司時，發現魚肉表面附有白色疑似「蟲卵」物質，而此前已食用三片同批次魚生。其後，壽司郎門市一名員工表示可為該消費免單，但若消費者前往醫院檢查，費用需自行承擔；只有當身體出現病況並確認為壽司郎食品所致，門店才會負相關責任。

北京一家壽司郎的吞拿魚中疑似有寄生蟲卵。（圖：網易新聞）
事件迅速在網絡發酵，引發大眾對壽司郎的食安管理的質疑。北京市門頭溝市場監督管理局其後公布，已有執法人員到場檢查，保存店內剩餘的吞拿魚板塊，並立案調查。壽司郎回應稱正等待檢驗結果確認異物是否寄生蟲卵，已退回消費者用餐費用；7日再發聲明強調「將食品安全視為生命線」，承諾配合監管部門調查整改，但未全面下架生食產品。

魚類寄生蟲成因 專家拆解5大高危魚種

香港食品創新科技及安全中心食品研究項目經理文嘉敏曾接受《星島頭條》訪問時解釋，魚類感染寄生蟲主要與生活環境及進食食物有關。若魚類生活在不潔水源，或進食受寄生蟲污染的食物，便會受到感染。無論淡水魚或鹹水魚均有機會帶蟲，港人常吃的鯖魚也不例外。

5種常見高危魚類 2種方式徹底消滅寄生蟲

  1. 鯇魚：屬淡水魚，生活在易受污染的靜止水源，加上是本港最受歡迎魚類之一，風險較高
  2. 三文魚：雖為海魚，但常作刺身生食，增加感染風險
  3. 吞拿魚：同樣常被生食，是今次事件主角
  4. 鯖魚：港人常見食用魚類，亦屬易感染品種
  5. 石斑：體內可能含海獸胃線蟲，徹底煮熟即可安全食用

香港魚類學會創會會長莊棣華補充，寄生蟲在熱帶地區較活躍，環境適合其生長，因此熱帶魚帶蟲可能性高於寒帶或溫帶魚。淡水魚因生活於流動性較低的水源，鄰近泥土易受污染，感染風險同樣較高。坊間流傳以蔥蒜、芥末消毒的方法並不可行，只有2種方式能徹底消滅寄生蟲及其蟲卵：

  • 攝氏零下20度冷藏數日
  • 高溫徹底煮熟

他強調，只要寄生蟲被煮熟，即使進食也不會有太大影響。以港人常吃的石斑為例，體內雖含不少寄生蟲，但徹底蒸熟後食用便安全無虞，至今未聽聞進食寄生蟲屍體中毒的病例。

感染寄生蟲後期症狀可致命 專家教3招預防感染

腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾接受《星島頭條》訪問時表示，人體感染寄生蟲雖然初時症狀不明顯，但隨著時間推移，有機會惡化，症狀集中於3大器官：

  1. 腸道：營養吸收變差、人漸消瘦、腹脹、消化不良、腸塞導致便秘及嘔吐、肛門痕癢、大便有蟲
  2. 膽管：膽管閉塞、黃疸、膽囊及膽管發炎
  3. 腦部：頭痛、抽搐、性情大變、影響視覺或感覺、活動不良

文嘉敏提出3大預防方法，減低受寄生蟲感染風險：

1. 徹底煮熟才進食

  • 一般寄生蟲無法抵禦高溫，徹底煮熟可將其消滅
  • 誤食生寄生蟲或蟲卵，可能導致腸胃或腦部感染

2. 從正規途徑購買魚類

  • 正規渠道銷售的魚類安全性較高
  • 例如經魚類統營處銷售的魚類

3. 不要進食自行捕獲的野生魚

  • 自行捕獲的魚類難以得知有否受感染
  • 避免到不明水源或不潔水源捕魚進食

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

