60歲女子慳家筷子5年不換 胃藏一級致癌物黃曲霉毒素 醫生教5招減風險

內地一名60歲女子，為慳錢竟5年沒有更換家中筷子，求醫驚揭胃內竟藏有一級致癌物「黃曲霉毒素」。有醫生也教5大洗筷子方法，可減低筷子細菌滋生的風險。

60歲女子慳家筷子5年不換 胃藏黃曲霉毒素

據內媒《民生大参考》報道，鄭州一名60歲女子，因出現嘔吐、腹瀉等症狀，前往醫院求醫經檢查後，醫生竟在其胃中發現大量「黃曲霉毒素」。在詳細問症下，醫生得悉該名女子生活非常節儉，家中一雙木筷子已使用長達5年，從未更換。醫生高度懷疑與此有關，好在經過治療，該名女子已經康復出院。醫生表示，雖然筷子本身不會生長黃曲霉菌，但長期使用的木質餐具，其表面容易積藏食物殘渣，可能會導致黴變。

研究揭1款筷子比馬桶髒8倍 含1.3萬致命細菌

重症專科醫生黃軒曾在facebook專頁發文指，筷子容易滋生細菌，且細菌種類繁多，包括大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、李斯特菌和幽門螺旋桿菌等。這些細菌可能導致食物中毒、腸胃炎，甚至是致命的疾病。

黃醫生表示，台灣一項研究曾針對5種材質的筷子進行分析，包括不鏽鋼筷子、竹筷子、仿瓷筷子、木筷子和有條紋的竹筷子，結果發現在清洗乾淨後，不鏽鋼筷子的細菌含量最低；竹筷和仿瓷筷的細菌含量相近；木筷的細菌含量為600個CFU，比標準值高出3.3倍；而有條紋的竹筷細菌含量更高達13,000個CFU，比一般竹筷多37倍，也比馬桶蓋髒7至8倍。

此外，大陸遼寧省人民醫院微生物室曾進行一項研究，結果發現當木質筷子使用2年後，其含菌落數為每平方厘米16.3，而使用近2個月的金屬筷子則為0.7個，顯示木筷確實較容易滋生細菌。

醫生教5招減風險 用甚麼方法洗筷子較乾淨？

重症專科醫生黃軒指出，如果想減低筷子細菌滋生的風險，建議採用以下5個洗筷子方法：

1. 仔細清洗筷子

清洗筷子時，應該仔細清洗，避免殘留食物殘渣和油漬。

2. 晾乾筷子

每次清洗後，將筷子放在碗架上散開晾乾。確保筷子頭朝上放進筷筒，並且筷筒應該豎立放置，以免筷子頭沾染筷筒底部的細菌。

3. 適當存放筷子

筷子應該存放在通風乾燥的地方，以防止霉菌污染。最好每周清洗消毒一次。如果條件允許，也建議使用消毒櫃進行殺菌。

4. 定期消毒筷子

定期給筷子進行消毒是必要的。每周可將筷子放在蒸籠或開水中蒸煮30分鐘，或使用家用消毒櫃對木質和金屬制筷子進行高溫消毒。專家建議，每1至2個月徹底煮一次筷子，高溫消毒效果更好。同時，每半年更換一次筷子是理想的。

5. 買筷子時選擇適當的材質

使用金屬筷子也是一個好的選擇，因為不易出現裂縫滋生細菌。沒有任何凹槽或紋路的「304號不鏽鋼筷子」，也許是比較不容易有細菌滋生的。

何謂黃曲霉毒素？可致致肝癌？

據食物安全中心資料，黃曲霉毒素是一種很高毒性的物質，由特定黴菌（例如黃麴黴或是寄生麴黴）產生，容易在溫暖潮濕的環境中滋生，且不易在一般烹調過程中被分解。黃曲霉毒素主要分為4類：B1、B2、G1、G2。最常見的是B1黃曲霉毒素，肝毒性非常高，可引致肝臟中毒受損、肝硬化、肝癌。黃曲霉毒素是世界衛生組織列明的一級致癌物，其毒性是砒霜的68倍，氰化鉀的10倍，僅需1毫克就可能誘發肝癌等癌症。

根據亞洲癌症研究基金會有限公司的資料，黃曲霉素的毒性是砒霜的68倍，氰化鉀的10倍，對肝臟組織破壞極強，1毫克的份量已可致癌，20毫克更可致命。

資料來源：《民生大参考》、重症專科醫生黃軒、亞洲癌症研究基金會、食物安全中心

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