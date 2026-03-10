27歲內地女星慶生挑戰「噴火蛋糕」 酒噴蠟燭遭回火燒傷 即看燒傷等級與急救5禁忌

近年內地社交平台興起「噴火蛋糕」慶生的熱門拍攝題材。但這種「儀式感」分分鐘成為「奪命符」。內地女演員王添羽日前為慶祝27歲生日，跟風拍攝噴火蛋糕影片，不料發生意外，導致下巴及頸部嚴重燒傷，眼睫毛、眉毛及部分頭髮亦被燒焦，場面觸目驚心。

一口高濃度酒精噴蛋糕蠟燭 嘴巴下巴頸部三處燒傷

內地媒體報道，王添羽當日手持插有數支點燃蠟燭的生日蛋糕，其後將一口高濃度酒精含在口中，然後向蠟燭火焰噴去，試圖製造「噴火」效果。不料疑因強風影響或操作不當，部分火焰瞬間回火，火焰直衝向她的嘴部、下巴及頸部。從她事後發布的影片可見，她驚慌失措地後退，並試圖拍熄臉上火焰。

內地女演員王添羽日前為慶祝27歲生日，跟風拍攝噴火蛋糕影片（王添羽影片截圖）

王添羽當日手持插有蠟燭的生日蛋糕，其後將一口高濃度酒精含在口中，然後向蠟燭火焰噴去，試圖製造「噴火」效果。不料疑因強風影響或操作不當，部分火焰瞬間回火（王添羽影片截圖）

她的下巴及頸部嚴重燒傷，眼睫毛、眉毛及部分頭髮亦被燒焦（王添羽影片截圖）

王添羽表示，起初只是因為在社交平台搜尋「生日」關鍵字，看到許多網紅拍攝類似影片，於是決定跟風效仿。她希望藉此經歷提醒公眾，切勿模仿這種危險行為。不過她提到，自己上載的警示影片一度被平台下架，令她擔心若缺乏警示，同類意外恐將繼續發生。

火源易失控 燒傷等級如何分辨？

高溫火焰極易因操作不當、風向影響或火源擺放位置不恰當而失控，會造成嚴重燒傷。據本港醫療輔助隊資料，熱力對人體組織造成的損傷，稱為燒傷或燙傷。燒傷是指火焰、電流、熾熱物品、輻射、曝曬、化學腐蝕劑等產生的乾熱，對身體造成的傷害；而燙傷則指熱的液體、水蒸氣等對身體造成的傷害。而燒傷及燙傷會以嚴重程度分為3種常見類型：

表面燒傷：皮膚表皮燒傷，紅腫疼痛。 中層燒傷：表皮及真皮被分隔開；紅腫疼痛及出現水泡。 深層燒傷：皮膚深層受損，發白和焦黑，但已沒有痛楚或感覺。

燒傷5大症狀最高危 易有細菌感染 6招急救方法

至於燒傷及燙傷需要到急症室求醫嗎？醫療輔助隊指，如果燒傷及燙傷後，成人身體有百份之五的2級燒傷，小童身體有百份之二至三的2級燒傷，或身體有3級燒傷，並有以下情況時，都須求醫診治：

呼吸道損傷

結合其他嚴重創傷或骨折

頭部、手部、腳部或外生殖器有二級或三級燒傷

大面積燒傷

曾遭受電擊

當出現燒傷及燙傷後，身體可能會體液流失，導致低血量休克。並且皮膚受損，不能調節體溫；並因失去防禦作用，以致細菌容易入侵。醫療輔助隊指出急救方法如下：

燒傷後應如何急救？

將傷者移離熱源。 檢查傷者的呼吸及脈搏。 檢查傷者的受傷情況。 降溫及處理傷口：用清水沖洗傷口，降低傷口溫度及減輕痛楚，跟著用消毒敷料遮蓋傷處。如為面部燒傷，可用布或三角繃帶覆蓋及包紮面部。在覆蓋前，必須先在布如為面部燒傷，可用布或三角繃帶覆蓋及包紮面部。 在覆蓋前，必須先在布上眼口鼻位置剪孔。 處理休克。 盡速將傷者送院。

燒傷後有何禁忌？

切勿弄破水泡。

切勿在傷處塗上任何化學藥物。

切勿用冰敷傷處。

切勿將黏附傷處的焦衣碎塊撕走。

切勿面向傷處咳嗽或說話。

同場加映：嚴重燒傷可致感染須做多次手術保命 拆解燒傷急性期處理方法+長期護理建議

燒傷急性期治療與長期護理重點

整形外科專科醫生陳肖龍接受《星島頭條》訪問時提及嚴重燒傷的治療方法，他強調傷者即使脫離急性期後，仍須接受長期護理。

急性期（住院期）

燒傷傷者需接受以下治療及護理：

補充體液、防止休克

傷口處理，進行清洗、消毒和清創

如有感染，須進行抗生素治療

止痛、營養支持（高蛋白、高熱量）

外科手術：清創、皮膚移植、重建手術

後期及復康期

燒傷傷者完成初步治療、病情相對穩定後，需繼續接受以下治療及護理：

1. 傷口與疤痕護理

使用保濕乳液、矽膠片、壓力衣

避免陽光直射，外出需塗高效防曬

持續監察是否出現增生性疤痕或蟹足腫，必要時進行激光或重建手術

2. 關節及功能復康

進行物理治療和職業治療

按照物理治療師指示進行伸展、按摩、關節活動訓練

避免因疤痕收縮或防止關節攣縮，而影響活動能力

3. 心理及社會支援

大面積燒傷對外觀、社交及自信心影響深遠

心理輔導處理情緒問題，包括創傷後壓力（PTSD）、焦慮、自我形象問題等

資料來源：南方新聞、醫療輔助隊

延伸閱讀：燙傷立即敷冰超錯 皮膚恐更快壞死！醫生揭4大禁忌 教燙傷急救必做1件事

