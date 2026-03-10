回南天狂流鼻水/皮膚痕癢/出紅疹或因霉菌惹禍 達人分享5款必備家電抗濕防霉最平$170

踏入回南天，家中牆角是否發現黑斑或散發出淡淡的「霉味」？每逢回南天，咳嗽、鼻敏感問題也變多？其實，這些可能是潮濕與霉菌在作祟。屈臣氏藥劑師蘇㦤婷從健康角度分析潮濕天氣對健康的影響，並由豐澤顧客服務主任梁培洛推薦五款對抗潮濕與霉菌的家電，聯手助大家打造健康及安全的居住環境。

香港屬於亞熱帶地區，一年約有一半時間氣候溫暖潮濕。每年2月至4月的「回南天」，相對濕度更可高達90%。當南風夾帶濕氣流入室內，水氣會令室內變得「黏笠笠」，更為霉菌提供了快速繁殖的生長條件。當長期處於潮濕、發霉的環境，不僅會影響家居美觀，對健康亦有潛在風險。若吸入或接觸到霉菌或其釋出的孢子，都有可能導致過敏或不適。



屈臣氏藥劑師蘇㦤婷表示，一般與潮濕和霉菌有關的不適包括：

• 咳嗽、喘鳴、氣促

• 流鼻水、打噴嚏、鼻塞

• 眼睛發紅、痕癢

• 皮膚痕癢或出現紅疹

• 哮喘或鼻敏感惡化

這些症狀多屬輕微，離開潮濕、有霉菌的環境通常都能有所改善。不過，對於免疫力較弱或體質敏感的人而言，接觸霉菌後的不適可能更明顯，甚至有機會引致嚴重感染或併發症 ：



• 兒童、孕婦及長者，可能較容易出現呼吸道或過敏症狀

• 臥床或行動不便人士難以離開室內環境，而較長時間暴露於潮濕和發霉的空氣中，影響健康

• 免疫功能缺乏人士，如癌症患者、器官移植者或服用免疫抑制藥物者，一旦感染霉菌，有可能導致嚴重的呼吸道感染甚至併發症

另外，潮濕溫暖的環境亦有利其他真菌生長，例如能引致皮膚癬的皮癬菌。要對付這些皮膚癬，除了保持室內環境乾爽清潔，亦應穿著透氣的衣服、鞋襪，減少汗液積聚；避免與他人共用毛巾拖鞋等個人用品；出入更衣室、浴室等公共場所，亦應避免赤腳行走，減低接觸真菌的機會。屈臣氏藥劑師蘇㦤婷表示，如懷疑感染了皮膚癬，應諮詢藥劑師專業建議，如使用含抗真菌成份的藥膏或噴霧來控制皮膚真菌感染。

回南天3個除霉實用技巧

屈臣氏藥劑師蘇㦤婷分享三個除霉實用技巧，預防和控制霉菌滋生：



• 維持室內通風：經常開窗、使用抽風機，讓濕氣流通並排出室外，減少水氣積聚。

• 定期清潔：每週清潔牆角、浴室、衣櫃與傢俱底部等容易滋生霉菌的地方，使用1:99比例稀釋含漂白成分的清潔劑，有效殺菌。

• 控濕防霉：室內濕度控制在50%左右，能有效抑制霉菌生長[4]。可利用濕度計監測家中環境，及時調整。

5款必備家電對抗潮濕及霉菌

想有效防止霉菌蔓延，除了保持室內乾爽清潔外，還需善用家電科技除霉，創造健康且安全的居住空間。豐澤顧客服務主任梁培洛推薦五款家電，面對抗潮濕與霉菌。



1. 抽濕機



梁培洛指，購買抽濕機時，推薦選擇具備自動濕度感應和大容量水箱的抽濕機，並能智能調整室內濕度，減少霉菌生長。他續稱，現時市面上部分高階型號更具備空氣淨化功能，雙重守護健康，例如LG 24L PuriCare™ 雙迴轉變頻抽濕機 ，設紫外線 LED 燈去除 99.99% 細菌。

2. 空氣清新機

高效HEPA過濾網能捕捉霉菌孢子、塵埃與過敏原。梁培洛推薦選擇具備UV殺菌功能的機種，進一步消除空氣中細菌與霉菌，適合有鼻敏感或哮喘人士，例如B-mola 家用空氣處理器 ，搭載NCCO (氧聚解反應層) 專利技術，更有效殺滅細菌及病毒。

3. 抽氣扇

有效促進室內空氣循環，將濕氣及異味排出室外，減少室內濕氣積聚。梁培洛建議抽氣扇與除濕機搭配使用，能進一步提升控濕與防霉效果，特別適合安裝於浴室或廚房等易受潮空間，他推薦KDK 窗口式抽氣扇，防風雨型窗口式抽氣扇，特別適合香港多颱風和潮濕的氣候。

4. 智能濕度計

梁培洛表示，智能溫度計雖然不是傳統家電，但現代智能濕度計可與手機App連接，隨時掌握室內濕度，提醒何時需要開啟除濕機或加強通風，預防霉菌滋生於未然。他推薦SwitchBot智能溫度濕度計(進階版)，售價僅 $170，配備高精度和快速的刷新率，能精確讀測溫度及濕度，隨時了解最新的環境變化。

5. 殺菌乾衣機

衣物乾衣機能快速烘乾衣物，防止濕氣殘留於衣物纖維，減少霉菌滋生的機會。他推薦WHIRLPOOL 8公斤熱泵式乾衣機 能自動偵測衣物中的水分含量，從而自動調整烘乾時間。

雖然一般與潮濕和霉菌有關的不適症狀有機會屬輕微，但善用除濕機、空氣清新機等家電產品，維持室內乾爽、預防發霉，並定期檢查，及早處理霉菌痕跡，對健康和生活品質都百利而無一害。



資料來源：天文台、屈臣氏、豐澤電器