32歲女子排出3米寄生蟲 元兇竟是砧板生熟不分 醫生教5步清潔保養砧板

砧板上的細菌遠比想像中多！內地一名32歲女子早前體內排出長達3米的寄生蟲，求醫後驚揭元兇竟是家中廚房生熟不分的砧板。到底怎樣清潔保養砧板才能避免病從口入？

32歲女子排出3米寄生蟲 元兇竟是砧板生熟不分

據內媒《深圳晚報》報道，該名32歲張姓女子早前在家中如廁時，赫然發現自己排出了一條極長的白色條狀物。出於好奇，她用筷子將其夾起觀察，懷疑是蟲並拍下影片，隨即趕往龍華區人民醫院求診。接診的醫生形容，這條寄生蟲的外觀「就像一根長長的長壽麵，以至於那段時間，我們科室裡不少人看到麵條都有點發怵。」經檢驗後，證實她感染牛帶絛蟲。

張女士對此結果大惑不解。她向醫生表示，自己飲食習慣一向小心，從不吃魚生、刺身等任何生食，也未曾嘗試過「特色生肉菜餚」，到底感染源從何而來？經過醫生詳細詢問，真相終於水落石出。原來，該女子家中的廚房，長年只使用一塊砧板。這塊砧板，既用來處理生的豬肉、牛肉，又直接用來切蔬菜、水果，甚至製作涼拌菜，期間更從未進行過徹底的消毒。

醫生警告，正是這種「生熟不分」的壞習慣，讓她感染寄生蟲。醫生指出，因「生熟不分」導致寄生蟲感染的個案時有發生。許多人誤以為，只有直接進食生食才會感染，但實際上，家庭廚房的衛生死角、不良的烹飪習慣，同樣是寄生蟲傳播的隱蔽途徑。

醫生教5步清潔保養砧板 可用2物清潔油污腥味

重症專科醫生黃軒曾在個人網頁上指，定期更換砧板十分重要，但正確的日常清潔與保養，同樣能大大延長其使用壽命，並顯著降低細菌滋生的風險。

5步清潔保養砧板：

生熟分開：準備兩塊或更多的砧板，一塊專門處理生肉及生海鮮，另一塊專用於熟食、蔬菜和水果。避免交叉污染是防止食源性疾病的關鍵。 即時清潔：每次使用後立即用清水和清潔劑徹底洗淨砧板；若砧板殘留油污或腥味，可用檸檬汁或小蘇打進行深層清潔。 徹底晾乾：清洗後務必將砧板直立放置於通風處，確保兩面都能徹底乾燥。潮濕的環境是細菌和黴菌滋生的溫床。 定期消毒：定期使用稀釋漂白水、白醋或專用砧板消毒液進行消毒，但緊記消毒後必須用清水徹底沖洗乾淨。 定期檢查：隨時留意砧板狀態，一旦發現發霉、開裂或深層刀痕，應毫不猶豫立即更換。

砧板不定期更換 恐成2大惡細菌溫床

對於砧板的食安風險，黃軒醫生引述一項發表在期刊 《食品保護雜誌》(Journal of Food Protection) 的研究指出，即使是表面看來清潔的砧板，仍可能帶有相當數量的細菌，尤其當砧板出現刀痕和裂縫時，細菌更容易藏匿和大量繁殖，實際細菌數量遠比肉眼所見的恐怖得多。

黃軒醫生指，這些肉眼難以察覺的細小刮痕，是細菌和黴菌瘋狂繁殖的地方。食物殘渣、水分，加上廚房潮濕的環境，簡直就是微生物的溫床。這些細菌可能包括常見的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌，，一旦進入人體，對腸胃功能較弱的兒童和長者而言，隨時引發腸胃不適甚至嚴重感染。

黃軒醫生指，無論是甚麼材質的砧板，只要使用時間超過兩年，其菌落總數都可能飆升到每平方厘米超過3000個菌落形成單位 (cfu/cm²)。其中竹製砧板在使用2年後，菌落數量甚至可以達到驚人的千倍級增長。為了家人的健康著想，特別是抵抗力較弱的孩童和長輩，他建議家中砧板已經使用超過2年，或是表面出現了發霉、開裂或深層刀痕，宜立刻更換。即使砧板看起來完好如初，也強烈建議每2年就換一次新砧板。

延伸閱讀：這家電恐比馬桶髒15倍 研究揭100%驗出糞便細菌！盤點家居10大細菌溫床

