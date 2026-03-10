Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潮濕日子蛇蟲鼠蟻多 金象米教1蚊「防蛀大法」驅走穀牛不養「蛀米大蟲」

在回南天時候，氣溫又暖又濕，蛇蟲鼠蟻特別活躍。蟲蟲隨時在不為意的地方湧出來給人「驚喜」，例如米桶的穀牛。穀牛繁殖力驚人，不妥善處理就會把米桶裡新鮮飽滿的白米蛀到變粉碎，非常麻煩。「金象米」日前分享了一個超簡單、成本極低的驅除「蛀米大蟲」大法，只需要2種「一蚊」小物即可！

金象米教1蚊「防蛀大法」驅走穀牛不養「蛀米大蟲」

「金象米」Facebook專頁日前的帖文分享香米保存、防潮防蟲的貼士。最基本預防受潮或穀牛的方法是將米存放在有較高密封性的器皿當中，例如保鮮盒，並放置在乾燥、陰涼的環境。如果要進一步驅趕穀牛或避免「蛀米大蟲」入侵，可以在米桶中放入2種食材。它們非常便宜，只大概1-2元，卻有意想不到的好效果。

  • 蒜頭：在米桶放入2-3瓣蒜頭，其嗆辣味道有效驅蟲，也不會影響米本身的氣味或口感。
  • 八角：如果對蒜頭味比較敏感，將兩片八角用薄紗布包住再放入米桶，同樣可以起到驅蟲之效，而且氣味較為溫和不刺鼻。

另外，食安中心則建議，要預防穀牛，首先是避免購買包裝不完整或有蟲害跡象的米或其他穀物製品，並在存放期間保持乾燥、水分含量低。如果米已受蟲害，可以透過高溫或低溫殺滅穀牛，例如將米加熱至攝氏60度1小時，或以攝氏0度冷藏1星期，洗走穀牛便可正常食用。但如果米已經被蛀食得很嚴重，應該即刻棄掉，不宜繼續吃，避免健康受損。

