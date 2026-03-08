春天塵蟎大爆發加劇鼻敏感皮膚痕 蟲害專家教正確使用除蟎吸塵機 滅蟎效果倍增擺脫過敏

「回南天」令空氣又悶又濕，家裡到處都是「笠痴痴」的。溫暖潮濕的環境正是塵蟎肆意繁殖的天堂，特別是大家每日親密接觸的床褥、枕頭和布梳化，可能潛藏著大量令鼻敏感、氣喘、皮膚痕癢加劇的罪魁禍首。當皮膚異常痕癢和開始打噴嚏時，很多人會出動除蟎吸塵機，但要用得對才有效，可不是隨便在被鋪上推拉幾下就夠。有蟲害專家分享正確吸塵蟎技巧及多個滅蟎貼士，幫助大家擺脫過敏困擾。

甚麼是塵蟎？為何在春天為患特別嚴重？

根據日媒《FNN》報道，日本醫學博士、塵蟎研究及過敏疾病專家高岡正敏表示，家居常見的塵蟎喜歡溫暖潮濕的環境，在介乎60-83%之間的濕度最為活躍，溫度約25°C左右。牠們以人類和動物身體自然脫落的皮屑、頭皮為主要食糧，繁殖速度極為驚人，數量更可以幾何級數增長。一隻雌性塵蟎一生更可產下近百粒卵，在合適的環境下，例如床褥、枕頭、被鋪、布藝梳化、地氈等「主要糧倉」，只需3-4星期就能由卵孵化為成蟲。

塵蟎為何會致敏？

高岡博士指，塵蟎本身不會咬人，但牠們本身，包括排泄物和屍體就是「致敏原」。這些微小到肉眼都看不到的蟲（約0.2-0.3mm），含有一種能分解蛋白質的酶，當敏感體質的人吸入或接觸到這種物質後，免疫系統會將其誤認為有害物質，從而引發一連串過敏反應，包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞等鼻敏感症狀、氣喘、濕疹、皮膚炎，眼睛也可以出現過敏性結膜炎，引發痕癢和紅腫。有小孩的家庭或容易過敏的人應該格外小心。

專家教3大滅蟎秘訣 如何正確使用除蟎吸塵機？

高岡博士指出，要完全杜絕塵蟎是不可能的，但可以透過有效的家居清潔，將其數量控制在不會引發過敏的水平。

1. 重點清潔床上用品

床褥、枕頭、被和床單，是塵蟎最集中的地方。因此應該勤加換洗寢具，應至少每星期清洗一次。對於無法水洗的床褥、枕頭芯、被芯和梳化，則應每2-3星期用除蟎吸塵機徹底吸一次。使用除蟎吸塵機時也有技巧：

將床褥想像成4個區域。

在第一個區域，用吸塵機緩慢地來回吸20秒。

重複一次，在同一個區域再吸20秒。

完成後，才移到下一個區域，重複以上步驟。

他解釋，這樣「來回吸2次」所清除的塵蟎數量，是「只吸1次」的2倍以上。「來回吸10次」固然可以去除更多蟎蟲，但效果相差不遠，因此「來回吸2次」最具效率與效果的方法。

2. 抽濕+通風雙管齊下

在潮濕的春季，保持室內環境乾爽，是最有效減少塵蟎的策略。把控制濕度在60%以下，例如善用抽濕機，在天氣較好時最好打開窗戶，讓空氣對流，保持空氣流通。

3. 密封廚房粉狀食材

這是一個很多人會忽略的盲點。廚房裡的粉狀食材包括麵粉、鷹粟粉、奶粉等，若開封後儲存不當，微小的塵蟎可能會從包裝的縫隙爬入，在裡面繁殖。在美國不時發生因進食了被塵蟎污染的班戟預拌粉，而引發嚴重過敏性休克（Anaphylactic Shock）的個案。因此也被稱為「班戟綜合症」(Pancake Syndrome)。他提醒，所有開封後的粉狀食材不要再用原來的袋裝保存，正確的方法是放入密封的食物盒或玻璃瓶中，並放入雪櫃冷藏，杜絕塵蟎滋生的機會。

