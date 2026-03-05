天氣潮濕紅棗蓮子容易發霉？中醫教分辨藥材湯料是否變質受潮 出現4大異狀即丟棄

最近回南天，每日都下著綿綿細雨，天氣極度潮濕，是時候檢查一下家中存放的食物有沒有受潮的跡象，特別是紅棗、薏米、龍眼肉等藥材湯料，原來不少都很容易發霉變壞。註冊中醫師古鎧綸接受《星島頭條》訪問指，許多常用於煲湯的藥材，因其本身的特性，在潮濕環境下特別容易變質，產生可怕的毒素，危害健康。使用前記得留意藥材的狀態，一旦發霉變質，千萬不要再用來煲湯。

天氣潮濕3類藥材湯料容易變壞發霉

湯水對於香港人是不能少的。一些百搭藥材湯料，例如杞子、圓肉、薏米等，很多家庭都會各買一大包存放在廚房備用。古鎧綸醫師指，藥材在潮濕環境或保存不當，其實很容易受潮，變成霉菌的溫床，甚至會生蟲。哪些中藥材或煲湯料最容易變壞？

以下是一些比較容易發霉變質的藥材湯料：

糖分較高：紅棗、南棗黑棗、圓肉、杞子、熟地。

軟身、質地黏糯：熟地，還有清補涼會出現的麥冬、玉竹等

澱粉質較豐富：淮山、茨實、生薏米、百合、蓮子、黨參、當歸等，特別近年大眾偏好選擇沒有經硫磺處理的藥材

藥材湯料變質有哪些特徵？

如何分辨藥材仍然「好靚」，還是已經變壞？古醫師教路，要辨別藥材是否變質，主要可透過「看、摸、聞」等方式，觀察其外觀、質地和氣味是否有異常。

顏色變化：例如金黃色的圓肉和紅色的杞子會變黑；微黃色或雪白色的淮山片變深黃色或出現黑點，都表示已經變壞。

質地變化：出現變黏、結塊、出水的情況。例如變壞的圓肉和杞子會變成「一餅嘢」；原本乾燥硬身的黨參、當歸，則變得非常黏和「有潺」；特別是熟地，雖然本身帶有黏性，但如果變質，會變得異常黏糊。

出現霉菌：霉菌可能呈現灰白色、綠色、黑色、黃色，甚至粉紅色，也會散發出霉味。

出現蟲蛀：如果情況嚴重會見到有蟲卵、蟲屍，甚至活蟲在藥材上爬動。

發霉變壞的藥材勿再吃

古醫師強調，藥材發霉後，通常會產生毒素。即使只看到表面有霉點，黴菌的菌絲可能已經滲透到藥材內部，清洗或切掉部分也未必能完全去除，「入面可能已經壞透」；看到有蟲亦然，同樣應該視為已變壞，不應再使用。

他警告，進食發霉的食物，包括用來煲湯，都會對健康造成一定風險。輕則上吐下瀉、食物中毒，長期食用更可能對人體器官，特別是負責解毒的肝臟和腎臟，以及腸胃造成傷害。例如花生發霉產生的黃曲霉毒素，更加是致癌物。因此，一旦發現藥材湯料有發霉、變色、生蟲等任何變質的跡象，必須立即丟棄。即使只是小部分都應該「成樽丟咗佢」，不要有「怕浪費」的心態繼續吃或用來煲湯。

