白色衣服泛黃洗不掉？清潔達人教「三寶配方」去除頑固污漬 加入小蘇打更除臭？

更新時間：12:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-08 HKT

白色衣服越洗越黃，領口、腋下更驚現「千年黃漬」？有清潔達人分享一個神奇秘技，原來只需3種常見的家居法寶，就能去除白色衣服頑固污漬，其中加入小蘇打更有除臭奇效。

專家教三寶配方去除白色衣服頑固污漬 加入小蘇打更除臭？

根據《Express》報道，清潔達人Chantel Mila指出，保持衣物完美狀態並非易事，尤其是白色衣物，因為隨著時間的推移會變得暗淡褪色。她分享，只需要用3個常見的家居用品調製溶液，就能讓發黃、暗啞的白色衣物，回復亮白如新：

白色衣服除污除臭方法：

  1. 首先，將需要處理的白色衣物放入水桶或大型容器中，加入溫水，確保完全淹過衣物。接著，倒入四分之一杯的雙氧水。雙氧水是溫和的氧化劑，有助提亮布料並達到消毒效果。
  2. 然後，在溶液中加入杯梳打粉，能有效去除殘留衣物上的異味，更能增強後續洗衣劑的清潔功效，幫助提亮暗啞的白色衣物。
  3. 最後，若衣物上有油性污漬，可以選擇性地加入一茶匙洗潔精。衣物在混合液中浸泡30分鐘後，再放入洗衣機，依照平常的洗程清洗即可。若遇到特別頑固的污漬，也可以用小蘇打加溫水調成糊狀，直接塗抹在問題區域作為重點處理。

《LDK》9款洗衣液除臭除污漬大比拼

除了三寶配方，日本雜誌《LDK》評測了市面9款洗衣液，根清潔力、除臭力、防臭力和使用感受四項表現進行綜合評分。究竟哪些洗衣液既能去除臭味，徹底去除污漬？

洗衣服5大小貼士 應盡量選擇這2大洗衣劑

消委會資料指出，消費者選用洗衣劑及清洗衣服時，可參考以下建議： 

  • 每種洗衣劑的標準用量不盡相同，洗衣時應參考包裝上的用量說明，並用提供的量匙或杯蓋量度用量；
  • 過量的洗衣劑未必會增加潔淨效能，還可能會積聚於洗衣機內，或可能產生過量泡沫影響洗衣機運作；
  • 應盡量選擇含磷量低或不含磷的洗衣劑；
  • 將洗衣劑的包裝循環再用或購買補充裝；
  • 洗衣時盡量使用室溫水（例如30℃或環境溫度）和選擇晾乾衣物，既減少能源消耗又能節省電費開支，減少碳排放。

延伸閱讀：洗衣店膠袋忌放衣櫃！專家揭衫褲霉菌2大元兇  防霉必學3招天然除濕＋1收納原則

