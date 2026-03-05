回南天｜頭髮一出門即扁塌毛躁 即睇6款「頭髮防潮噴霧」阻隔濕氣/維持清爽

踏入回南天，本港天氣潮濕，絕對是髮型的「天敵」，無論出門前花了多少心思整理髮型，濕氣總能讓頭髮瞬間變得扁塌又毛躁，非常惱人！但其實頭髮都有「防潮噴霧」，《星島頭條》為大家整理了6款頭髮防潮/抗毛躁噴霧，助髮絲阻隔濕氣，在濕笠笠的日子維持清爽！

市面上有不少專為對抗潮濕天氣而設的「頭髮防潮噴霧」，就像幫頭髮穿上「雨褸」，形成保護層，阻隔濕氣，回南天也可維持清爽，輕鬆渡過每一個潮濕的日子，即看以下6款防潮噴霧：

頭髮防潮噴霧｜1. Goldwell 柔順抗熱精華噴霧

特點：專為對抗毛躁及抵擋濕氣影響而設，能抵禦高達200°C的熱力，特別適合香港的潮濕天氣，讓造型更持久柔順。

售賣點：專業美髮用品店、網上平台

頭髮防潮噴霧｜2. Gatsby 定型噴霧（特硬）

特點：在坊間藥妝店非常普遍的男士造型產品，其強勁的定型及保護層效果，同樣能有效為頭髮「鎖住」造型，抵抗濕氣入侵。

售賣點：屈臣氏、莎莎網店、超市

頭髮防潮噴霧｜3. KAO 花王 Cape 3D 超持久蓬鬆定型噴霧

特點：日本熱賣產品，主打潮濕環境下也不易變形的定型效果，能有效防潮，保持髮絲的自然動感與蓬鬆感。

售賣點：莎莎網店、HKTVmall、OP Beauty

頭髮防潮噴霧｜4. Aveda 三重修復草本絲滑精華水

特點：雖然名為精華水，但免沖洗配方，功效類似噴霧。以印加果油、牛油果油等成分撫平毛鱗片，對抗濕氣引起的頭髮毛躁問題，增加光澤感。

售賣點：Aveda專門店、Sephora HK

頭髮防潮噴霧｜5. GHD抗熱防護噴霧

特點：專業造型品牌GHD的皇牌產品，質地輕盈，能在造型前保護頭髮免受熱力及濕氣侵害，防止頭髮角質層翹起，減少毛躁感，是潮濕天氣的好選擇。

售賣點：Sephora HK

頭髮防潮噴霧｜6. Living Proof No Frizz Instant De-Frizzer

特點： 專為撫平毛躁頭髮而設的乾性噴霧，能撫平高達92%的毛躁，阻隔潮濕，滋潤的配方能為頭髮補充水分和增加光澤，適合隨身攜帶。

售賣點：HKTVmall、網上平台

