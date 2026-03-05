Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

回南天｜頭髮一出門即扁塌毛躁 即睇6款「頭髮防潮噴霧」推薦 幫髮絲阻隔濕氣/維持清爽

食用安全
更新時間：16:34 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:34 2026-03-05 HKT

踏入回南天，本港天氣潮濕，絕對是髮型的「天敵」，無論出門前花了多少心思整理髮型，濕氣總能讓頭髮瞬間變得扁塌又毛躁，非常惱人！但其實頭髮都有「防潮噴霧」，《星島頭條》為大家整理了6款頭髮防潮/抗毛躁噴霧，助髮絲阻隔濕氣，在濕笠笠的日子維持清爽！

頭髮都有防潮噴霧？6款助頭髮防潮/抗毛躁

市面上有不少專為對抗潮濕天氣而設的「頭髮防潮噴霧」，就像幫頭髮穿上「雨褸」，形成保護層，阻隔濕氣，回南天也可維持清爽，輕鬆渡過每一個潮濕的日子，即看以下6款防潮噴霧：

頭髮防潮噴霧｜1. Goldwell 柔順抗熱精華噴霧

  • 特點：專為對抗毛躁及抵擋濕氣影響而設，能抵禦高達200°C的熱力，特別適合香港的潮濕天氣，讓造型更持久柔順。
  • 售賣點：專業美髮用品店、網上平台

頭髮防潮噴霧｜2. Gatsby 定型噴霧（特硬）

  • 特點：在坊間藥妝店非常普遍的男士造型產品，其強勁的定型及保護層效果，同樣能有效為頭髮「鎖住」造型，抵抗濕氣入侵。 
  • 售賣點：屈臣氏、莎莎網店、超市

頭髮防潮噴霧｜3. KAO 花王 Cape 3D 超持久蓬鬆定型噴霧

  • 特點：日本熱賣產品，主打潮濕環境下也不易變形的定型效果，能有效防潮，保持髮絲的自然動感與蓬鬆感。 
  • 售賣點：莎莎網店、HKTVmall、OP Beauty

頭髮防潮噴霧｜4. Aveda 三重修復草本絲滑精華水  

  • 特點：雖然名為精華水，但免沖洗配方，功效類似噴霧。以印加果油、牛油果油等成分撫平毛鱗片，對抗濕氣引起的頭髮毛躁問題，增加光澤感。 
  • 售賣點：Aveda專門店、Sephora HK

頭髮防潮噴霧｜5. GHD抗熱防護噴霧

  • 特點：專業造型品牌GHD的皇牌產品，質地輕盈，能在造型前保護頭髮免受熱力及濕氣侵害，防止頭髮角質層翹起，減少毛躁感，是潮濕天氣的好選擇。
  • 售賣點：Sephora HK

頭髮防潮噴霧｜6. Living Proof No Frizz Instant De-Frizzer

  • 特點： 專為撫平毛躁頭髮而設的乾性噴霧，能撫平高達92%的毛躁，阻隔潮濕，滋潤的配方能為頭髮補充水分和增加光澤，適合隨身攜帶。 
  • 售賣點：HKTVmall、網上平台

延伸閱讀：天氣潮濕曱甴多？專家教「防小強」四寶 漂白水反而對人類毛孩有害？

---

相關文章：

潮濕天氣殺到！衣物難乾又容易散發異味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清潔能力大比拼

廁所洗衣機暗藏霉菌 恐侵蝕大腦易致癌 醫生教3招快速除霉/防霉菌滋生

回南天家中潮濕易發霉 恐增4大健康風險 醫生教3招除霉菌

食材發芽也能吃？9大食物發芽後營養更豐富 洋蔥這時間吃抗氧化力最強！

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
11小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
7小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
3小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
8小時前
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
6小時前
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
影視圈
7小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT