南韓爆食安風波 81間食店涉違規「杜拜朱古力麻糬」也淪陷 金黃葡萄球菌超標2.5倍恐食物中毒

迅速竄紅的打卡美食「杜拜朱古力麻糬」，爆紅的程度比起其原型「杜拜朱古力」有過之而無不及，軟糯彈牙的朱古力味包裹著中東麵絲內餡，外軟內脆的豐富口感，加上濃郁的開心果醬，讓其成功攻佔社交媒體。不過，最近南韓抽查市面上的甜品店，竟發現有杜拜朱古力麻糬金黃葡萄球菌嚴重超標，恐惹來食安問題。

南韓抽查食店人氣「杜拜朱古力麻糬」出事 金黃葡萄球菌超標2.5倍

南韓食品醫藥品安全部於2026年2月巡查全國4,180間食店，針對店面環境和衛生程度進行檢查。其中一共有81間店舖被查出違反《食品衛生法》，當中包括60間甜點外賣餐廳及21間無人雪糕店涉嫌違規，包括處理食物的員工未戴衛生帽及口罩、販售或儲存過期產品、垃圾桶未加蓋、店舖設施規格不達標、員工未有進行體檢、產品規格不達標等各種問題，隨時引爆食安危機。

近期人氣的「杜拜朱古力麻糬（두바이 쫀득 쿠키）」也中招！該部門還抽取了128件食品進行細菌測試。當中一件杜拜朱古力麻糬樣本，驗出金黃葡萄球菌含量超標2.5倍，涉事店舖為位於蔚山東區的「Cafe Cozy」。相關部門已對相關店舖下達行政處分要求。

南韓抽查4000多間食店，並抽取128件食物樣本進行檢驗，結果在當中一件杜拜朱古力麻糬樣本，驗出金黃葡萄球菌含量超標2.5倍。（圖片來源：韓國食品醫藥品安全局）

甚麼食物容易受金黃葡萄球菌污染

金黃葡萄球菌是常見導致食物中毒的細菌，可引發腹瀉、嘔吐、脫水等不適。根據本港食安中心資料，金黃葡萄球菌一般是透過食物處理人員雙手接觸而污染食物。肉類、家禽，以及燒味、鹵味等肉製品；忌廉餡餅等糕餅食類及甜品；無需烹煮的食物或生食，例如魚生、壽司、三文治和沙律，都是容易受金黃葡萄球菌污染的食品。另外，如果食物在室溫下存放過久，細菌也有機可乘，能夠迅速繁殖並產生毒素。

