頭油頭瘡反覆發作元兇竟是每日用的梳？網紅實測洗出超噁心油脂黃水 專家教4步驟深層清潔髮梳

梳頭除了是打理外表，更是按摩保養頭皮的技巧，但前提梳子要是乾淨的。作為貼身的日常品，梳子每天接觸到頭皮上的油脂、汗水、死皮屑、造型產品等，加上一般會被擺放在浴室潮濕的環境中，非常容易成為細菌真菌滋生的溫床。但很多人都沒有定期清洗梳子的習慣，其實等同於將這些污垢和細菌「重新播種」到乾淨的頭皮和頭髮上。

頭油頭瘡反覆發作元兇是每日用的梳子 網紅實測洗出超噁心油脂黃水

Tiktok上早前興起一陣洗梳子的熱潮。一位女網紅「homewith_amber」進行實測，在洗手盆中放滿熱水，加入洗頭水，然後將日常使用的多把梳子浸泡在其中。一開始，清徹的水並沒有異樣。靜置約1小時後回來查看，梳子上的污垢全溶到水中，令原來清澈的水變成混濁的「啡黃色」，令她驚呼「非常噁心」。她提醒，骯髒的髮梳會導致頭髮變得油膩，別忘了定期清洗。

Tiktok女網紅「homewith_amber」實測將平日使用的梳子浸泡在加了洗頭水的熱水中，1個小時後，水竟然變得非常混濁、呈啡黃色。

美國皮膚科醫生Francesca Fusco表示，用一把髒梳子梳頭，不只會令剛洗乾淨的頭髮瞬間變油和扁塌，更會將細菌和致敏原帶到頭皮上，引發痕癢、發炎、頭皮屑增多、異味，甚至加劇脫髮問題。因此應至少每星期進行一次簡單清潔，並且每月進行一次深層清潔。尤其是不愛洗髮，常用乾洗噴霧或造型產品，或者頭皮屑多的人，更應該頻繁地清洗梳子。

專家教4步驟深層清潔髮梳 去除皮脂皮屑污垢

如何清洗梳子？不同材質的清潔方法有何不同？護髮專家建議，平時應該每2星期一次，按照以下4個簡單步驟，將梳子徹底洗乾淨。

使用牙籤、尖尾梳或專門的清潔工具，將梳子上的頭髮與皮屑清除乾淨。 在溫水中加入少量中性洗頭水或小蘇打粉，放入塑膠梳與金屬梳浸泡5-10分鐘，讓油脂和造型產品殘留軟化。木梳及鬃毛梳以冷水加中性洗頭水簡單沾濕即可，不宜長時間浸泡水中。 使用牙刷或微濕布輕輕擦洗梳齒，如果是氣墊梳子，則可使用牙籤幫助剔除氣孔內堆積的污垢。然後用清水沖洗乾淨，確保沒有清潔劑殘留。 完成清洗後，以吹風機冷風吹除多餘水分，特別是容易積存水分的氣墊梳子，再放置於通風處自然晾乾，確保乾爽不發霉。但避免使用熱風吹乾，容易導致材質變形。

