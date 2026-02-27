女子險用「草莓」洗潔精洗士多啤梨 誤當專用清潔劑 專家揭3步驟正確清洗除農藥
更新時間：15:01 2026-02-27 HKT
發佈時間：15:01 2026-02-27 HKT
士多啤梨要如何洗才夠乾淨？台灣一名女子日前在採摘士多啤梨後，險些誤用園區提供的「草莓」洗潔精來清洗，鬧出笑話。士多啤梨長年位列農藥殘留最多的蔬果之冠，如何才能洗得乾淨、吃得安心？要不要使用專用清潔劑？
女子險用「草莓」洗潔精洗士多啤梨 誤當專用清潔劑
該名女子在Threads分享，近日與家人一起到士多啤梨園遊玩，摘完士多啤梨後拿到清洗區，發現鋅盤旁邊有一瓶「草莓橙花洗潔精」，誤以為是專用清潔劑，幾乎就擠到水果上，幸而被姐姐及時制止，才得以平安收場，令家人又氣又好笑。就連推出該款洗潔精的農會都特意在帖文下留言澄清「請勿使用洗潔精清洗水果」
3個步驟正確清洗士多啤梨洗走農藥
雖然這只是一場有驚無險的鬧劇，不過也引發出網民對於士多啤梨應該如何清洗的討論，有網友提到自己平時都是簡單沖一沖水就吃，也有人詢問標榜蔬果專用的洗劑之安全性。根據本港食安中心的建議，清洗任何蔬菜都不宜使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等，因為有可能成為化學物殘餘的新來源。
營養師高敏敏則表示，碰過水的士多啤梨很容易變爛，因此洗完即立即食用。她提出3個步驟正確清洗士多啤梨，有效盡量清除表面殘留的農藥。
- 先將士多啤梨浸泡3至5分鐘，讓農藥溶解至水中。
- 再以流動的水清洗，殘留的農藥隨著水流被帶走。
- 在進食前，切除士多啤梨蒂頭或腐壞部分，避免農藥滲透入果肉。
延伸閱讀：洗菜落鹽越洗越毒！2招洗走77%農藥 西蘭花/菠菜/士多啤梨8類蔬果洗法大不同
