農歷新年過後，香港完全進入春天的氣候，天氣相當潮濕，除了要注意家裡牆壁、天花牆發霉，廚房裡的白米更分分鐘變成「穀牛養殖場」，打開米缸看見穀牛在爬就倒胃口。穀物被穀牛入侵還能夠吃嗎？不小心吞掉會不會對健康有影響？

天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」

本港天文台預測，接下來一星期都會下雨，濕度更高達95%。穀牛尤其喜歡潮濕溫暖的環境，廚房的米缸和貯存穀物的器皿提供了絕佳的生存條件，牠們藏身其中大食朵頤，然後大量繁殖。本港食安中心指出，穀牛（米象）的蟲卵可能早在收割或加工過程中就已經存在，不容易被肉眼察覺。不過穀牛只會蛀食大米、粟米、小麥、燕麥等農作物，以及其製品例如粉麵，對人畜無害，不小心吃了也不會對健康有明顯危害，亦不會叮咬和螫傷人。

不想一打開米缸就見到「穀牛」湧出的畫面？食安中心提出4大建議，能夠避免穀牛入侵繁殖並預防蟲蛀。

避免購買包裝不完整或有蟲害跡象的穀物製品 只要確保穀物乾燥、水分含量低，穀牛就無法生存，因此穀物開封後應立即密封貯存在堅固容器內，並放置於陰涼通爽的地方，避免受潮。 如果穀物已受蟲害，將其加熱至攝氏60度1小時，或以攝氏0度冷藏1星期，都可以殺滅穀牛。 惟穀物若已受損嚴重，則不宜食用，應該棄掉。

白米宜放雪櫃保存有效避免被蟲蛀？

白米被穀牛侵入到甚麼程度才不能吃了？台灣的農務達人「霧農大叔」表示，如果大米和穀物長出穀牛，一般只要用清水清洗就能清除大部分的米蟲和蟲卵，可以正常食用。除非看到米粒本身出現明顯缺損和異味，甚至變成粉末狀，這樣就有變壞的疑慮，不適合食用。另外，很多家庭都習慣將白米室溫保存，但他建議最好將米放入冰箱冷藏，透過低溫抑制蟲卵孵化和生長。每次少量購買並且選擇生產日期比較近的米，確保新鮮度，都是降低米蟲滋生風險的方法。

