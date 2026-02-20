抹乾碗碟比晾乾更易滋生細菌！家務達人教8大正確清潔技巧 百潔布應如何清洗才乾淨？

洗碗是每個家庭的日常，但洗走了碗碟上的食物殘渣和油漬，不代表真的「洗乾淨」，鋅盤或抹布上充滿看不見細菌，不小心就會沾染上餐具，造成交叉感染，更會污染食物，導致健康受損。以下由專家分享8個正確的洗碗技巧及保持廚房衞生的習慣，避免誤吞病菌入肚而出現食物中毒。

根據外媒《Daily Mail》報道，從事環境衛生行業已有40年的英國家居清潔達人Lisa Ackerley強調，廚房是家中最容易滋生細菌的地方，更有研究發現，廚房鋅盤中的細菌數量是浴室洗手盤的10萬倍。日常洗碗後，即使簡單清潔廚房枱面，水龍頭和鋅盤都可能殘留看不見細菌痕跡，污染乾淨的餐具或下一餐的食材。她分享8招正確清洗碗碟的建議，包括使用洗碗機要留意的細節，避免出現交叉感染。

正確洗碗技巧 避免細菌交叉感染

1. 洗碗前先洗鋅盤

特別是之前處理過生肉、家禽，或沾有泥土的蔬菜時，鋅盤表面可能已沾滿沙門氏菌、大腸桿菌、李斯特菌等可引致食物中毒的細菌。有研究發現，廚房水龍頭和枱面上的細菌數量是馬桶座圈的44倍，而鋅盤中的細菌數量甚至比廚房的其他區域還要多。正確的做法是在洗碗前，先用抗菌噴霧清潔鋅盤及洗碗盆，靜待1分鐘後沖洗乾淨，確保衛生，避免交叉感染。

2. 砧板、刀具優先處理

切過生肉或家禽的砧板和刀具，是交叉感染的頭號高危品。為免誤用沾有生肉細菌的刀具來切熟食，切完生食後應立即處理，將用過的砧板、刀具放入鋅盤，用滾水小心地淋在上面。高溫能在數秒內殺死大部分細菌。之後再用洗潔精正常清洗，並再次清潔鋅盤及洗手。

3. 戴上膠手套洗碗

膠手套不僅能保護雙手皮膚免受化學品傷害，避免過敏或發炎，也有一定的隔熱效果，方便使用熱水去清洗碗碟，有助更有效地分解油膩。不過，切忌戴著洗碗手套去觸碰生肉。若不慎碰到，應立即像洗手一樣，用肥皂徹底清洗手套，才觸碰其他物件，避免傳播病菌；使用完膠手套後應在戴著的狀態進行清洗，並將之翻過來晾乾，防止發霉。

4. 擦洗比熱水更關鍵

有些人認為用熱水洗碗才乾淨，但研究發現，真正去除細菌的關鍵，是「擦洗」的物理動作，而非水溫。使用洗潔精配合擦洗的動作，能夠有效分解污垢、刷走細菌。之後用清水沖洗，將細菌和污垢沖走。過水時，無論用冷水和熱水同樣能達到清潔效果，熱水的好處是在於幫助碗碟更快變乾。

5. 避免用海綿百潔布

這可能是最多人犯、亦是最危險的地雷！潮濕多孔的海綿是細菌滋生的完美溫床，用它洗碗與將細菌塗抹在碗碟上無異。2017年一項研究發現，1塊廚房海綿竟有362種細菌，每平方厘米藏有高達450億個細菌。換成洗碗刷或鋼絲刷是比較理想的選擇，它們比海綿更快乾，有效斷絕細菌滋生的潮濕環境。但每次用完必須徹底清潔，否則一樣是在養菌。

正確的清洗方法將洗碗刷或鋼絲刷放入洗碗機，用至少60°C的程序清洗；或直接放入鋅盤，用滾水浸泡消毒。

6. 自然晾乾更好

很多人習慣碗碟，但別以為只抹拭乾淨的餐具就能重複使用，小心變成傳播細菌的媒介。讓碗碟自然風乾，是更衛生的選擇。如果習慣用碗布，則要在每次使用後更換，並定期用60°C以上熱水清洗消毒，並且必須與抹手布和抹碗布分開擺放，避免污染。

7. 「浸過夜」其實沒有問題

長輩常說，碗碟浸過夜會令鋅盤變成細菌溫床。但專家指出，雖然髒水會滋生細菌，但放一晚其實風險極低，因為「細菌不會跳出來污染其他地方」。頑固污漬或「黏底」的鍋具放心用熱水加洗潔精浸過夜，浸泡過程有助軟化及分解油脂殘渣。翌日洗碗時記得先倒掉髒水，再正常地洗碗即可。

8. 正確使用洗碗機

不要將洗碗機當成處理廚餘的工具，將碗碟放入洗碗機前，必須先刮走食物殘渣，但無需預先沖洗。擺放時也有技巧，刀叉匙應為手柄位向上，拿出來的時候就不會觸碰到入口的部分；碗碟之間也要留有足夠空隙，確保水流能有效清潔。有些人為了省電而開節能模式，但這樣水溫通常不夠高，未必能有效殺菌。

洗碗機需要定期清潔，將之清空並刷洗過濾網，每隔數月則使用一次專用清潔劑，去除水垢和油污。如果要去旅行或有一段時間不用洗碗機，將機門稍微打開，以防止黴菌滋生。

