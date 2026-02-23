年過40歲身體散發老人味？ 專家分享進食平價蔬菜可減輕「老人除」

隨著年齡增長特別是年過40歲後，身體或會散發出一種獨特的氣味，俗稱「老人味」，在日本更被稱為「加齡臭」。這種氣味有時即使每日沐浴或使用香水亦難以消除，成為不少人的困擾，「老人味」是如何形成？是否有方法能改善「老人味」？

「老人味」的元兇：脂質過氧化與皮脂腺

《紐約郵報》報道，美國長壽研究專家、牛津健康延年（Oxford Healthspan）創辦人Leslie Kenny指出，「老人味」並非與個人衛生有關，根源在於皮膚表層的「脂質過氧化」。當年歲漸長，人體皮膚的天然抗氧化能力會隨之下降，細胞更新速度亦會減慢。若體內抗氧化劑不足，皮膚上的皮脂便會加劇氧化，產生一種名為「2-壬烯醛」（2-Nonenal）的化合物，這正是那股特殊氣味的來源。

台灣的皮膚科醫生徐常捷也指出，老人味與汗臭有別，前者屬油性，元兇是「皮脂腺」。40歲以後，人體四肢的皮膚油脂分泌會減少，趨於乾燥；但頭皮、臉部、耳後等部位的皮脂分泌反而可能增加。當旺盛的油脂加上細菌及氧化作用，便會形成一股油耗味。此外，腳底角質隨年齡增厚，若與皮脂混合，同樣會產生異味。

值得注意的是，使用香水只能短暫遮蓋氣味，甚至可能混合出更難聞的霉味；而過度清潔身體亦無助於解決問題，因為氣味的根本來自緩慢的細胞代謝與脂肪分解。

從飲食入手改善老人味

要改善老人味，Leslie Kenny建議，從飲食入手是有效策略之一，尤其推薦多攝入富含麥角硫因（ergothioneine）的蘑菇類食物，例如香菇和杏鮑菇。她解釋，麥角硫因是一種強效天然抗氧化物，能有效抑制脂質過氧化過程，從而減少2-壬烯醛的產生。

不僅如此，研究還發現常吃蘑菇不僅有助改善體味，還有可能將認知障礙風險降低近50%。蘑菇中還富含另一種關鍵營養素——亞精胺（spermidine），它能激活細胞自噬（autophagy）機制，幫助清除體內老化細胞和代謝廢物，促進細胞新生和身體更新。

