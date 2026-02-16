護士新丁實測港九醫院餐廳 北區醫院獲封「世一」 青山醫院最伏？

提到醫院餐廳膳食，大家通常只聯想到清淡無味的「病人餐」。有醫護實習生在為期半年的實習期間，走訪多間醫院，親身實測各間醫院的膳食水平，近日在社交平台上分享她的「醫院的飯堂食評」，引來不少網民熱議。

這位名為deer_dearrre的實習生，以「實測邊間醫院飯最好食」為題，分享了她對五間醫院餐廳的評價，其中北區醫院食堂脫穎而出，獲封為「醫護界世一（世界第一）」。

冠軍之選：北區醫院——醫護界世一

在所有實測的醫院中，北區醫院的餐廳獲得最高評價。deer_dearrre形容這裡的體驗「好像去了自助餐」，食物質素高之餘，提供給醫護人員的價錢亦相當親民。她特別點名稱讚這裡的薯餅，認為其美味程度甚至超越連鎖快餐店「M記」，給予「大大力評分」。她更透露，以員工優惠價，連同飲品的一頓飯約為30元，性價比極高。

伏味最濃：青山醫院——與糊餐無異

實習生直指，青山醫院的食堂是「最難食」之選。她描述餐廳提供的飯菜，無論是賣相還是口感，都與病人進食的「米糊」分別不大，而且用傳統的鐵盤盛載，令人食慾大減，因此給予了較低的評價。

其他醫院食評：

天水圍醫院： 餐廳價錢較高，被形容為「好像去了私家醫院」。實習生坦言，由於價格問題，她連續多日都只選擇咖喱飯。滿分為5星，她給予3星。

威爾斯親王醫院： 餐廳的菜單選擇多樣，整體性價比高，同樣獲得3星的評價。

屯門醫院： 實習生最推薦這裡的燒味飯，特別指出「白切雞食得過」。但她提醒，水煮牛肉是「地雷」之選，因為牛肉肉質非常韌，難以下嚥，因此只給予2星的低分。

溫馨提示：請優先禮讓醫護

deer_dearrhe在分享的最後亦特別提醒，她在影片中展示的均為「醫護優惠價」，與公眾價格有別。更重要的是，她強調醫院的食堂空間有限，主要為在前線努力工作、休息時間緊迫的醫護人員服務。她呼籲公眾，若到醫院探病後想順道用餐，應將座位優先留給有需要的醫護同事，體諒他們工作的辛勞。



資料來源：deer_dearrre