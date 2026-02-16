Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會植髮投訴｜療程後頭皮嚴重發炎求償被拒 小心合約魔鬼細節 勿輕信「一次生效」字眼

更新時間：11:32 2026-02-16 HKT
發佈時間：11:32 2026-02-16 HKT

對於成熟男士而言，一頭濃密豐盈的頭髮是自信心與專業形象的關鍵。近年男士育髮市場蓬勃發展，廣告宣稱效果顯著，但隨之而來的消費糾紛亦屢見不鮮。本港消費者委員會稱每年均會接獲約100宗關於植髮、生髮、頭髮及頭皮護理等服務的投訴，牽涉金額不菲。這些投訴反映的問題多樣，包括植髮效果與宣傳大相逕庭、療程引致頭皮發炎，甚至生髮療程全無成效等。消委會今日公布多個投訴案例，提醒消費者在選擇和使用服務時要多加注意，避免期待落空，甚至受到人身傷害。

消委會植髮投訴｜生髮療程後頭皮出血 聲稱「一次見效」卻藏魔鬼條款求償被拒

洪先生被A公司社交媒體上「一次見效」的生髮療程廣告吸引，遂到A公司體驗了「新客免費試做一次」的服務後，職員向他推銷一項名為RGA（Regenera Activa）的生髮療程，聲稱利用自體細胞移植從而激活毛囊、促進頭髮再生，並展示其他顧客的成功例子。洪先生追問詳情，職員回覆指，該療程適合任何非全禿的人士，亦毋須醫生檢查。最終洪先生購買了3次RGA及12次激光療程，合共價值HK$88,000元。然而，首次注射後，他卻因頭皮傷口持續出血而需求醫；完成所有療程後，頭髮濃密度更是與療程前幾乎無異，與「一次見效」的承諾相去甚遠。洪先生曾在療程過程中向A公司提出質疑，卻被以負責員工已離職為由消極跟進。

洪先生憤而向消委會投訴。儘管宣傳資料寫著「一次見效」，A公司卻以合約列明「本公司並不保證有關療程之成效」，拒絕洪先生的退款要求，只願意提供數次激光療程作為補償。雙方最終未能達到和解。

消委會植髮投訴｜17萬人工植髮療程1年全掉光 頭皮反覆發炎

另一個投訴個案是涉及一位葉先生的人工植髮爭議。B公司職員向他聲稱療程效果可維持約6-8年，他最終購買了費用約17萬元、植入2,000條人工髮絲的療程。然而，在第2次植髮後不久，葉先生的植髮區域出現紅腫、發炎及頭皮生瘡，人工髮絲亦大量脫落。葉先生指稱，植髮後僅1年，人工髮絲便差不多全部脫落，與B公司的承諾相距甚遠，頭皮更反覆發炎和生頭瘡，向B公司反映後卻未獲積極跟進處理，因而向消委會作出投訴。

B公司一度反駁指葉先生未有積極使用其提供的免費頭皮護理服務，導致頭皮惡化，並拒絕退款。經消委會調停後，B公司始安排葉先生與醫生會面，並提供後續治療方案。

消委會植髮投訴｜植髮注射程序屬醫療行為 須由註冊醫生進行

針對植髮生髮療程的服務提供者，本港衞生署明確指出，植髮及任何涉及注射的程序均屬醫療程序，只能由本地註冊醫生施行。根據《醫生註冊條例》，非本地註冊醫生如從事內科或外科執業，或對他人進行醫學診斷、開藥或施行治療（包括外科手術）而導致人身傷害，即屬違法，最高可處罰款港幣20萬元及監禁7年。

此外，移植任何細胞（除特定豁免情況外）則屬於《私營醫療機構條例》所規範的附表醫療程序，必須在持有有效日間醫療中心牌照的處所進行，違者一經定罪，最高可處罰款港幣10萬元及監禁3年。衞生署亦將對違反《不良廣告(醫藥)條例》個案採取執法行動。

消委會植髮投訴｜選購植髮療程前應充分了解成效風險 勿輕信廣告

消委會則呼籲消費者應謹慎選擇服務，提高警覺，作出明智的消費決定：

  • 充分了解：應先了解自身需要、療程安排、次數、效果持久度、風險、可能出現的副作用及收費詳情。
  • 勿輕信廣告：不應輕信標榜「真實客人例證」或名人推介，或廣告資訊及非專業人員的推銷。
  • 主動查詢：應主動詢問療程效果是否因人而異、是否涉及醫療程序以及服務提供者的專業資格。
  • 保留證據：保留所有交易文件及療程紀錄，並可自行拍攝照片或影片記錄每次療程後頭髮生長狀況，以作為成效的參考。
  • 管理期望：理解生髮、育髮療程效果難以立竿見影，或需長期跟進。
  • 諮詢醫生：充分諮詢主診醫生的意見，詳細了解相關程序、潛在風險及可能出現的併發症。
  • 及時求醫：如在接受醫療程序後出現不適，應立即聯絡主診醫生作跟進處理，並聯絡商戶商討調整或終止療程。

