消委會測試｜18款古龍水/淡香精/淡香水奪5星評級 3款售價低於$300 最平馬莎淡香水僅售$129
發佈時間：11:24 2026-02-16 HKT
消委會｜香水是不少人日常的必備單品，但小心暗藏健康風險。消委會最新測試40款香水樣本，發現整體安全水平較2018年同類檢測有明顯改善，九成半樣本沒有檢出禁用物質。有18款香水獲五星評級，當中3款售價低於300元，最平一款馬莎淡香水僅售129元，性價比極高。
18款五星香水名單出爐 3款售價低於300元
是次測試涵蓋40款香水樣本，包括9款古龍水、21款淡香精及10款淡香水，每瓶或每支售價由129元至2,850元不等；每10ml售價介乎13元至371元。消委會測試參考歐盟《化妝品條例》及內地《化妝品安全技術規範》相關要求，檢視鄰苯二甲酸酯類塑化劑、人造麝香和香料致敏物質的成分。
經評估後，消委會公布了18款獲五星評級的香水名單，涵蓋不同價位及香型。其中3款售價低於300元，最平一款為馬莎（Marks & Spencer）Discover White Jasmine 淡香水，售價僅129元，成為是次測試「性價比最高」的五星之選。其餘兩款300元以下的五星香水分別為「adopt Feel the air eau de parfum」（149元）及「The Body Shop Tender Tonka」（299元），為預算有限的消費者提供優質選擇。其餘15款五星香水售價由300元至2,850元不等，涵蓋多個知名品牌，消費者可按個人喜好及預算選購。
五星評級的香水名單：
- Byredo Alto Astral（1,550元）
- Clean Classic Strawberry Fields（ 640元）
- Maison Margiela Fragrances REPLICA Soul of the Forest （1,760元）
- Prada Olfactories Cargo de Nuit （2,780元）
- Chanel Chance Eau Splendide （1,620元）
- Le Labo Eucalyptus （2,550元）
- Estee Lauder Blushing Sands Eau de Parfum Spray （1,630元）
- Chloé L'Eau de parfum Lumineuse （1,540元）
- Burberry Golden Haze （2,000元）
- adopt Feel the air eau de parfum （149元）
- Celine Cologne Celeste （2,700元）
- Guerlain Les colognes cologne du parfumeur （1,050元）
- Bath & Body Works Eau So Navy （488元）
- The Body Shop Tender Tonka （299元）
- Elizabeth Arden White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray （525元）
- Issey Miyake L'Eau d'Issey Solar Violet (Intense) （1,170元）
- Giorgio Armani Beauty Les Eau Iris Bleu （1,870元）
- Marks & Spencer Discover White Jasmine （129元）
整體表現理想 惟2款檢出歐盟禁用鈴蘭醛
香水可能含有多種香料、人造麝香及塑化劑等化學物質，長期或過量接觸或會對帶來健康風險。
1. 香料致敏物測試
雖然是次測試約九成半樣本沒有檢出歐盟禁用物質，惟仍有2款樣本檢出已被歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛（BMHCA），濃度分別為0.047%及0.25%，產品如下：
- Ohana Mahaalo 奇幻夢境 Halia nohea（來源地：日本）
- Scent With You Eau DE Toilette No.18（來源地：香港）
但消委會提醒，計劃或正值懷孕、哺乳期的婦女，使用含有該成分的香水時，要特別注意潛在風險。在40款樣本中，39款均檢出1至10種香料致敏物質，其中3款檢出10種（Gucci、Bulgari Parfums及Acqua Di Parma）。近年有海外研究指出，多種過敏原同時存在可能產生「雞尾酒效應」，顯著增加健康風險。
2. 塑化劑測試
另外，全部樣本均沒有檢出歐盟或內地禁止使用的7種塑化劑。至於常見用於香水的塑化劑DEP，由於暫未有足夠數據證明其對健康的影響，歐盟及內地均未就化妝品中的DEP訂定上限。是次僅有1款樣本檢出DEP（濃度0.64%），較2018年測試時55款樣本中有11款檢出DEP的情況大幅改善。
3. 人造麝香測試
全部樣本均未有檢出歐盟禁用的傘花麝香、西藏麝香及葵子麝香。但有2款樣本檢出酮麝香（濃度0.04%及0.12%），2款檢出吐納麝香（濃度0.09%及0.06%），濃度均符合歐盟上限要求。另有17款樣本檢出人造麝香，濃度由0.05%至1.20%不等。
消委會提醒：5大使用香水注意事項
- 先試後買：選購前宜先領取樣本試用，評估前、中、後調是否合心意
- 正確噴灑：噴香水時應與身體保持距離，避免噴向臉部及眼睛
- 敏感人士可噴於衣物：皮膚敏感者可考慮將香水噴於衣物上，但需留意衣物顏色及物料是否合適
- 觀察皮膚反應：噴灑後留意皮膚會否出現泛紅、瘙癢或乾燥等不良反應，如有建議停用
- 高危族群慎用：濕疹患者接觸含致敏成分的產品後皮膚狀況可能惡化；計劃懷孕、孕婦、哺乳期婦女及家中有嬰幼兒的家庭，亦建議謹慎選用
資料來源：消委會
