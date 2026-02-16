消委會測試｜18款古龍水/淡香精/淡香水奪5星評級 3款售價低於$300 最平馬莎淡香水僅售$129

消委會｜香水是不少人日常的必備單品，但小心暗藏健康風險。消委會最新測試40款香水樣本，發現整體安全水平較2018年同類檢測有明顯改善，九成半樣本沒有檢出禁用物質。有18款香水獲五星評級，當中3款售價低於300元，最平一款馬莎淡香水僅售129元，性價比極高。

18款五星香水名單出爐 3款售價低於300元

是次測試涵蓋40款香水樣本，包括9款古龍水、21款淡香精及10款淡香水，每瓶或每支售價由129元至2,850元不等；每10ml售價介乎13元至371元。消委會測試參考歐盟《化妝品條例》及內地《化妝品安全技術規範》相關要求，檢視鄰苯二甲酸酯類塑化劑、人造麝香和香料致敏物質的成分。

經評估後，消委會公布了18款獲五星評級的香水名單，涵蓋不同價位及香型。其中3款售價低於300元，最平一款為馬莎（Marks & Spencer）Discover White Jasmine 淡香水，售價僅129元，成為是次測試「性價比最高」的五星之選。其餘兩款300元以下的五星香水分別為「adopt Feel the air eau de parfum」（149元）及「The Body Shop Tender Tonka」（299元），為預算有限的消費者提供優質選擇。其餘15款五星香水售價由300元至2,850元不等，涵蓋多個知名品牌，消費者可按個人喜好及預算選購。

五星評級的香水名單：

Byredo Alto Astral（1,550元）

Clean Classic Strawberry Fields（ 640元）

Maison Margiela Fragrances REPLICA Soul of the Forest （1,760元）

Prada Olfactories Cargo de Nuit （2,780元）

Chanel Chance Eau Splendide （1,620元）

Le Labo Eucalyptus （2,550元）

Estee Lauder Blushing Sands Eau de Parfum Spray （1,630元）

Chloé L'Eau de parfum Lumineuse （1,540元）

Burberry Golden Haze （2,000元）

adopt Feel the air eau de parfum （149元）

Celine Cologne Celeste （2,700元）

Guerlain Les colognes cologne du parfumeur （1,050元）

Bath & Body Works Eau So Navy （488元）

The Body Shop Tender Tonka （299元）

Elizabeth Arden White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray （525元）

Issey Miyake L'Eau d'Issey Solar Violet (Intense) （1,170元）

Giorgio Armani Beauty Les Eau Iris Bleu （1,870元）

Marks & Spencer Discover White Jasmine （129元）

整體表現理想 惟2款檢出歐盟禁用鈴蘭醛

香水可能含有多種香料、人造麝香及塑化劑等化學物質，長期或過量接觸或會對帶來健康風險。

1. 香料致敏物測試

雖然是次測試約九成半樣本沒有檢出歐盟禁用物質，惟仍有2款樣本檢出已被歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛（BMHCA），濃度分別為0.047%及0.25%，產品如下：

Ohana Mahaalo 奇幻夢境 Halia nohea（來源地：日本）

Scent With You Eau DE Toilette No.18（來源地：香港）

但消委會提醒，計劃或正值懷孕、哺乳期的婦女，使用含有該成分的香水時，要特別注意潛在風險。在40款樣本中，39款均檢出1至10種香料致敏物質，其中3款檢出10種（Gucci、Bulgari Parfums及Acqua Di Parma）。近年有海外研究指出，多種過敏原同時存在可能產生「雞尾酒效應」，顯著增加健康風險。

2. 塑化劑測試

另外，全部樣本均沒有檢出歐盟或內地禁止使用的7種塑化劑。至於常見用於香水的塑化劑DEP，由於暫未有足夠數據證明其對健康的影響，歐盟及內地均未就化妝品中的DEP訂定上限。是次僅有1款樣本檢出DEP（濃度0.64%），較2018年測試時55款樣本中有11款檢出DEP的情況大幅改善。

3. 人造麝香測試

全部樣本均未有檢出歐盟禁用的傘花麝香、西藏麝香及葵子麝香。但有2款樣本檢出酮麝香（濃度0.04%及0.12%），2款檢出吐納麝香（濃度0.09%及0.06%），濃度均符合歐盟上限要求。另有17款樣本檢出人造麝香，濃度由0.05%至1.20%不等。

消委會提醒：5大使用香水注意事項

先試後買：選購前宜先領取樣本試用，評估前、中、後調是否合心意 正確噴灑：噴香水時應與身體保持距離，避免噴向臉部及眼睛 敏感人士可噴於衣物：皮膚敏感者可考慮將香水噴於衣物上，但需留意衣物顏色及物料是否合適 觀察皮膚反應：噴灑後留意皮膚會否出現泛紅、瘙癢或乾燥等不良反應，如有建議停用 高危族群慎用：濕疹患者接觸含致敏成分的產品後皮膚狀況可能惡化；計劃懷孕、孕婦、哺乳期婦女及家中有嬰幼兒的家庭，亦建議謹慎選用

資料來源：消委會

延伸閱讀：消委會痱滋膏｜拆解10款產品功效 3款不含水楊酸/類固醇/麻醉劑 有效殺菌消炎止痛

---

相關文章：

消委會泥狀清潔面膜｜30款泥狀面膜大比拼 推薦11款5星產品 這款最安全不含重金屬/致敏物｜附5星詳細名單

消委會洗潔精推介｜檢測35款過半易傷手 推介14款不含致敏防腐劑 AXE斧頭牌/AXION/花王哪款最高分？

多汗症｜夏天飲茶咖啡更易出汗體味濃？營養師推介7大食物除汗臭

止汗產品推介｜日本《LDK》評測8款人氣產品 6款獲A級 有效抑制汗味/持久度高！