MUJI平價面霜媲美CHANEL山茶花乳霜？ 日本《LDK》推介15款A級保濕面霜

更新時間：12:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-19 HKT

MUJI無印良品一款售價$128的水凝保濕乳霜，因其成分與CHANEL山茶花保濕乳霜相似，被網民推舉為CHANEL的絕佳平價替代品。

根據MUJI官網簡介，MUJI水凝保濕乳霜主打山茶花萃取，並額外添加玫瑰、柚子等共十種天然美膚成分，與CHANEL山茶花保濕乳霜的主要功效皆為強效保濕與修復肌膚屏障。有網民指出，兩者質地同樣豐潤易推，能帶來相似的潤澤度與光澤度。價格方面，MUJI「水凝保濕乳霜」45克售價為$128，而CHANEL的山茶花保濕乳霜50克定價為$660，前者價格約為後者的五分之一。

日本《LDK》推介15款A級保濕面霜

事實上，平價護膚品也能媲美專櫃護膚品品牌，日本《LDK the Beauty》測試市面36款人氣保濕面霜，根據保濕力、成分、使用感三項表現進行綜合評分，究竟哪些平價面霜既能具備高效鎖水保濕，但質地輕盈不黏膩的面霜。

《LDK》保濕面霜︱15款A級推薦名單

  1. BIOHEAL BOH Probioderm 緊緻 T3 膠原蛋白面霜

  2. MEDIHEAL (美迪惠爾) 牛奶亮白面霜

  3. MOISTAGE 超滋潤提拉精華面霜

  4. DRIP TUNE 發酵面霜

  5. VITAON Cheerful 面霜 Premium

  6. ASTALIFT White Advanced 美白進階面霜

  7. Estée Lauder (雅詩蘭黛) Aqua Charge 藥用乳霜

  8. Dr.Jart+ Vital Hydra Solution 水凝霜

  9. ORBIS (奧比斯) U Dot 面霜保濕霜

  10. F ORGANICS 深層保濕面霜

  11. DERMAAID 三重活性面霜

  12. LAKOLE 保濕面霜

  13. 肌研 極潤 Premium 玻尿酸面霜

  14. DERMAFIRM (德妃) R4 調亮面霜

  15. HERA 水光反射微粒面霜

乳霜推薦日本LDK實測14款人氣產品-3款獲A級保濕不黏笠-Vaseline排第幾名？

推薦閱讀更多：日本《LDK》身體乳霜實測結果及評價⬇⬇⬇

資料來源：日本《LDK THE Beauty》

