MUJI平價面霜媲美CHANEL山茶花乳霜？ 日本《LDK》推介15款A級保濕面霜

MUJI無印良品一款售價$128的水凝保濕乳霜，因其成分與CHANEL山茶花保濕乳霜相似，被網民推舉為CHANEL的絕佳平價替代品。

根據MUJI官網簡介，MUJI水凝保濕乳霜主打山茶花萃取，並額外添加玫瑰、柚子等共十種天然美膚成分，與CHANEL山茶花保濕乳霜的主要功效皆為強效保濕與修復肌膚屏障。有網民指出，兩者質地同樣豐潤易推，能帶來相似的潤澤度與光澤度。價格方面，MUJI「水凝保濕乳霜」45克售價為$128，而CHANEL的山茶花保濕乳霜50克定價為$660，前者價格約為後者的五分之一。

日本《LDK》推介15款A級保濕面霜

事實上，平價護膚品也能媲美專櫃護膚品品牌，日本《LDK the Beauty》測試市面36款人氣保濕面霜，根據保濕力、成分、使用感三項表現進行綜合評分，究竟哪些平價面霜既能具備高效鎖水保濕，但質地輕盈不黏膩的面霜。

《LDK》保濕面霜︱15款A級推薦名單

BIOHEAL BOH Probioderm 緊緻 T3 膠原蛋白面霜 MEDIHEAL (美迪惠爾) 牛奶亮白面霜 MOISTAGE 超滋潤提拉精華面霜 DRIP TUNE 發酵面霜 VITAON Cheerful 面霜 Premium ASTALIFT White Advanced 美白進階面霜 Estée Lauder (雅詩蘭黛) Aqua Charge 藥用乳霜 Dr.Jart+ Vital Hydra Solution 水凝霜 ORBIS (奧比斯) U Dot 面霜保濕霜 F ORGANICS 深層保濕面霜 DERMAAID 三重活性面霜 LAKOLE 保濕面霜 肌研 極潤 Premium 玻尿酸面霜 DERMAFIRM (德妃) R4 調亮面霜 HERA 水光反射微粒面霜

乳霜推薦日本LDK實測14款人氣產品-3款獲A級保濕不黏笠-Vaseline排第幾名？

推薦閱讀更多：日本《LDK》身體乳霜實測結果及評價⬇⬇⬇

資料來源：日本《LDK THE Beauty》