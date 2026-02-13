Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年宵攻略｜新春年花亂放隨時傷身致敏 擺花前必看8種熱門年花黑名單

食用安全
更新時間：19:00 2026-02-13 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-13 HKT

【新年/年花/年宵】農曆新年將至，家家戶戶都會行花市、買年花，寓意花開富貴！但原來部分年花可能隱藏健康風險，尤其家中有小孩或毛孩的家庭更需留神。《星島頭條》為大家整理了一系列年花健康指南 ，即看哪種花存安全風險！

年花亂擺放恐傷身致敏 對毛孩有毒

過年氣氛喜慶，不少人喜歡在室內擺放年花，務求有「好意頭」，但原來有些花並不適合長時間擺放在空氣不流通的室內，輕則或引起皮膚過敏、失眠，重則可能對家人或「毛孩」構成中毒風險。

香味過濃的花

過於濃烈的花香會刺激神經系統，令人頭暈或呼吸不適。

香味過濃｜1. 百合：香氣濃郁且含有微量生物鹼，長時間吸入會令人中樞神經興奮，導致失眠。百合對貓咪是劇毒，即使食用少量亦可引致中毒，對心、肺、腎等造成損傷，可致昏迷甚至死亡；亦可能會導致狗狗腸胃不適和出現其他不良反應。

香味過濃｜2. 鬱金香：球莖含毒鹼，加上香氣濃烈，如果長時間在通風不良的室內擺放，可能會引起頭暈腦脹；建議擺放在通風良好的露台。要留意，鬱金香對貓狗均有毒，誤食其球莖可能導致嚴重的嘔吐、腹瀉、抽搐甚至心律失常。

香味過濃｜3. 牡丹花：牡丹的香氣較濃郁，若室內空間較小，不宜擺放，以免香氣過濃影響睡眠品質。牡丹對貓狗有毒，若誤食牡丹的根莖或花，可能會導致嘔吐、腹瀉、食慾不振等。

汁液有毒的花

不少常見花卉的汁液或果實含有毒素，若家中有好奇心強的小孩或寵物，應避免擺放。

汁液有毒｜4. 水仙花：水仙花的球根內含拉可丁（Narcissin），全株有毒；加上香氣過於濃郁，聞久了同樣會令人頭暈。人類及貓狗如誤食水仙的球莖、葉子，都可能導致嚴重嘔吐、腹瀉、心律不整甚至死亡。

汁液有毒｜5. 五代同堂：又名五指茄，外型可愛，容易吸引小孩把玩，但全株有毒，果實含生物鹼，同樣對貓狗有毒；誤食會引致嘔吐、頭暈，切勿讓兒童或寵物接觸。

花粉與微粒誘發過敏

對於有過敏體質、哮喘患者來說，部分植物的花粉或微粒是潛在的致敏原。

花粉過敏｜6. 繡球花：繡球花散發的微粒或花粉，若長期接觸，容易誘發皮膚過敏、瘙癢，或加重咳嗽及氣喘症狀。繡球花對貓咪有毒，誤食後會出現嘔吐、腹瀉等症狀。

花粉過敏｜7. 桃花：桃花花粉較多，對花粉過敏或患有哮喘的人士，易誘發鼻敏感或氣喘。但要留意，桃花對貓咪有害，誤食後會導致中毒，出現嘔吐、呼吸困難等症狀。

花粉過敏｜8. 向日葵：向日葵有大量花粉，容易引發人體出現花粉過敏症。但向日葵不具毒性，對貓狗安全。 

資料來源：人民網漁護署

