新年除舊佈新 殘舊梳化易釋出有毒化學物或損兒童智商 「斷捨離」家居升級身體更健康

新年將至，又是時候大掃除、「除舊佈新」，為屋企注入新氣象。不過，家中長輩可能特別珍惜舊物，捨不得丟棄家中用了幾十年、充滿回憶的舊梳化。但這些破破爛爛的傢俬很可能變成全家的健康隱患，日復一日地釋出有毒化學物，增加患癌風險，甚至導致孩子出現智商缺陷。

《美國環境工作組織》（EWG）指出，舊時生產的梳化、椅子等含海綿的傢俬，為了符合防火標準，都添加了大量有毒「阻燃劑」。隨著時間過去，它們會慢慢從梳化的縫隙、破損處釋放到空氣中，污染整個家居環境。研究證實，長期接觸這些化學粉塵，與多種嚴重的健康問題息息相關，包括癌症、甲狀腺疾病、神經系統受損及生育能力下降。

更可怕的是對於家中小朋友的危害，他們每天都在地上爬行、玩耍，然後又將手放入口中，最容易吸入有毒粉塵，可能損害他們運動技能、專注力，甚至影響智商發展。

根據EWG等權威機構聯合進行的最新研究發現，當一個家庭移走或更換了家中的舊梳化後，家庭成員血液中阻燃劑化學物含量的下降速度，比沒有更換梳化的家庭快了2-4倍。他們檢測了兩類常被添加到梳化、椅子等含海綿傢俬的阻燃劑，包括「多溴聯苯醚（PBDEs）」和「有機磷酸酯阻燃劑（OPFRs）」。其中，移除含有這些阻燃劑傢俬後，參加者血液中的PBDEs水平下降得更快，但對OPFRs水平沒有顯著影響。較早前的研究也發現，更換舊傢俬後，家中灰塵的阻燃劑含量均有所下降。

寶寶可經母乳吸入有毒阻燃劑

本港食安中心指出，多溴聯苯醚（PBDEs）是一種人為製造的阻燃劑，常見於塑膠、海綿及紡織品中。這種化學物質難以分解，並會長期積聚在生物體內及環境中，具有潛在毒性。研究顯示，多溴聯苯醚對動物的腦部、生殖器官、神經發育及甲狀腺素水平有負面影響，並會損害肝臟功能。人類主要透過吸入受污染的室內空氣和家居灰塵，以及經食物（包括母乳）攝入多溴聯苯醚。有估計指，美國人體內82%的多溴聯苯醚來自家居灰塵。研究發現，在人體血液、組織及母乳中的多溴聯苯醚含量正迅速增加。

日常生活中如何避免吸入阻燃劑？

為了家人的長遠健康，特別是下一代的健康成長著想，EWG建議採取以下方法，減少接觸阻燃劑。

小心有毒阻燃劑污染家居

盡量購買不含阻燃劑的梳化、扶手椅和兒童用品：近年歐美在規管各類有毒化學物質之使用越來越嚴謹，不過，如果家中的梳化、椅子已有多年歷史，含有害阻燃劑的風險會相對較高，不妨來一次「斷捨離」。

勤洗手、勤吸塵：為減低接觸風險，平時應經常洗手，尤其在進食前。另外，經常用配備HEPA高效濾網的吸塵機清潔家居，能更有效捕捉和清除空氣中的有毒粉塵。

檢查梳化破損情況：如果梳化套有破損，令內層的海綿外露，化學物釋放的速度會更快。應盡快修補或更換。

