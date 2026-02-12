白襪易變黑變黃難清洗？洗衣達人教終極洗襪法則 三步驟超強去漬令髒襪子潔白如新

無論是小朋友上學，還是上班族日常穿搭，一對乾淨潔白的襪子能提升整體形象，令人看上去更整潔得體。但現實是，白襪極易變髒，特別是沾上泥漬、汗漬後，就算放入洗衣機，甚至用盡力氣手洗，那些頑固的灰黑污漬依然死守在纖維深處，讓人十分困擾。有洗衣達人分享「終極洗襪法則」，不需要昂貴的專用清潔劑，也不必拼命搓洗，就能輕鬆讓髒襪子潔白如新！

日本YouTuber「洗濯のお兄さん」在影片分享清洗白襪的秘技，對付頑固污漬只需要一些常見廚房小物，3個步驟就能將發黑、泛黃的襪子還原成新的一樣。

去除頑固污漬 白襪清洗指南

步驟1：用肥皂做前處理

要有效去漬，關鍵在於放入洗衣機前的「前處理」。「洗濯のお兄さん」教路，關鍵的第一步就是一塊最普通不過的肥皂。他解釋指，與洗衣液相比，肥皂對付泥漬的效果更為出色。肥皂產生的泡沫，能有效包裹住泥土微粒，並將它們從纖維中「推」出來。其成分更能滲透到纖維深處，將污漬「搓」走。

做法：

將髒襪子完全濕透。 直接將肥皂塗抹在污漬處，反覆搓揉。 如果污漬特別頑固，可以用舊牙刷或小刷子輔助刷洗。 即使只是用在「$12店」買到的普通肥皂和刷子，效果已非常顯著，襪子表面的大部分污漬已經變淡。

步驟2：梳打粉＋白醋

做完第一步，如果仍有頑固污漬，再進行接下來的步驟就可以徹底去除污漬。這個組合的原理，是利用鹼性的梳打粉與酸性的白醋混合時產生的「中和反應」。專家解釋指，這個化學反應本身並沒有清潔能力。其真正的目的，是利用過程中產生的大量氣泡，深入布料纖維，將深藏在裡面的頑固污垢「逼」出來、浮上表面。

做法：

戴上膠手套，以保護雙手皮膚。 在仍有污漬的地方，直接灑上一層梳打粉，確保完全覆蓋。 將白醋慢慢倒在梳打粉上，混合處迅速產生大量氣泡，像倒汽水一樣。 靜待氣泡慢慢消退後，用清水將襪子徹底沖洗乾淨。此時可以發現襪子比只用肥皂時，又再白淨了不少。

步驟3：放入洗衣機，完成

完成了以上兩個「前處理」步驟後，最後一步非常簡單，就是將處理過的襪子，與其他衣物一同放入洗衣機，按照正常的洗衣程序清洗即可。

