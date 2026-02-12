內地檢測廣州、東莞市售5款賀年紅瓜子 全含人工色素 可致過敏傷肝腎

農曆新年將至，小心辦年貨也「中伏」。有內地媒體揭發，廣州及東莞市面上有售的紅瓜子疑經人工染色，檢測後發現有5款紅瓜子驗出人工色素，另外8款開心果雖未驗出漂白劑殘留，但專家警告漂白劑會揮發，選購時仍須留意「漂白」風險。

紅瓜子染色成「靚貨」？包裝標明含檸檬黃等著色劑

內媒《新快報》報道，在廣州、東莞多個批發市場發現，紅瓜子售價普遍較黑瓜子及淺黃瓜子貴三至五成，每斤叫價20至28元人民幣。有檔主直言紅瓜子「生得靚」，故定價較高；但被問及有否添加色素時，多個檔口均堅稱瓜子「天然無添加」。然而，東莞大嶺山批發市場一處檔口卻被發現，一款名為「東興紅瓜子」的包裝背面，配料表明確標示含檸檬黃、日落黃等著色劑，惟店員「企硬」否認瓜子有染色。

除了紅瓜子，天平批發市場有檔口店員直認白色開心果「經過漂白」，並指過多食用對身體無益。有業內人士透露，部分漂白開心果可能使用「陳年」開心果，有發霉風險，經反覆漂白後再售賣，價格亦較低。

5款紅瓜子人工色素含量超天然範圍

《新快報》聯同檢測機構隨機抽樣10款瓜子（包括5款熟製紅瓜子、3款黃瓜子、1款黑瓜子及1款生紅瓜子）連同8款開心果（包括原色及白色）進行化驗，結果顯示：

5款熟製紅瓜子全數檢出人工合成紅色素，含量約為50mg/kg，超出天然紅瓜子本底值。品牌樣本包括：

東莞大嶺山「真誠食品」 東莞大嶺山「雙八食品」 廣州番禺清河市場「零食倉」 廣州天平批發市場「俊賢乾貨」的散裝紅瓜子 網購平台購買「發財瓜子」

8款市售開心果均未檢出二氧化硫及雙氧水殘留。

根據《食品安全國家標準—食品添加劑使用標準》，日落黃及其鋁色澱在加工堅果中屬限量添加，而胭脂紅則禁止添加。檢測機構解釋，天然紅瓜子經加熱炒製後容易褪色，部分商家為保持賣相，進行違規添加。

過量色素可致過敏、增肝腎負荷

新春食品講求「好意頭」，中山大學食品安全與營養教授蔣卓勤表示，紅瓜子因應「喜慶」需求而染色是難以避免。他提醒消費者，長期或過量攝取人工合成色素，可引致過敏反應如腹瀉、噁心，加重肝腎解毒負擔，具致癌風險；偶爾進食雖問題不大，仍需謹慎。

蔣卓勤教授建議，可從以下兩方面分辨瓜子好壞：

果殼果肉 ：剝開瓜子殼，若果肉呈明顯紅色色素，即染料已滲透瓜子肉，不宜食用。

：剝開瓜子殼，若果肉呈明顯紅色色素，即染料已滲透瓜子肉，不宜食用。 味道：若有異味，可能已變質，不宜食用。

漂白劑易揮發 檢測不到仍存風險

開心果樣本雖未檢出漂白劑殘留，惟蔣卓勤教授警告，檢測不到不代表從未漂白，因為漂白劑化學性質不穩定，存放或運輸過程中容易揮發分解；若大量攝入殘留漂白劑的食物，仍可引致腹瀉、損害神經及生殖系統，二氧化硫更會在體內轉化為硫酸，腐蝕黏膜。

他強調，最需要警惕「黃麴毒素」，漂白劑大多用以掩蓋食材瑕疵，陳年或發霉堅果經漂白「重生」，黃麴毒素毒性更大，風險也較添加劑高。蔣卓勤教授建議，同樣可從以下兩方面分辨開心果好壞：

果殼果肉 ：觀察果殼是否自然有光澤，若果肉呈明顯白色，即代表已漂白加工過。

：觀察果殼是否自然有光澤，若果肉呈明顯白色，即代表已漂白加工過。 味道：若開心果有異味，可能已變質，不宜食用。

資料來源：《新快報》

