內地黑木耳在韓被驗出農藥超標63倍緊急回收 黑木耳浸泡時間過長或產生致命惡菌

南韓食品醫藥安全處（食藥處）緊急公布，一款由中國進口的黑木耳被驗出殘留的農藥（Carbendazim）嚴重超標63倍，當局已勒令即時下架並全面回收。該農藥是一種廣泛用於蔬果的殺菌劑，但對人體具有潛在風險。根據南韓相關安全研究中心的警告，此物質不但可能引發胎兒先天缺陷，更可能對人類的生殖系統造成無法逆轉的傷害。

根據韓媒報道，涉事產品由進口商「Daon有限公司」引入南韓，總進口量高達5,900公斤（均為1公斤包裝），其包裝上標示的日期為2025年12月18日。南韓食藥處在抽樣檢驗中發現，該黑木耳產品的「貝芬替」殘留量高達0.63mg/kg，遠超於當地0.01mg/kg的法定標準。因應進口食品安全問題頻生，南韓政府已表示將會收緊對中國進口農產品的檢驗門檻，以保障國民健康。

黑木耳浸泡時間不宜過長恐產生致命惡菌

黑木耳是港人餐桌上常見的食材，除了要小心農藥殘留外，也要小心浸泡的過程。本港食物安全中心提醒，部分需浸泡的食材並非浸泡時間越長越好，例如家庭常用的食用菇菌黑木耳，若在室溫下浸泡時間過長，或會滋生細菌並產生毒素，引發食物中毒，市民必須提高警覺。

食物安全中心指出，潛在的致命元兇是一種名為「椰毒伯克霍爾德氏菌」的細菌，該菌常見於泥土及植物，在室溫環境下可能產生劇毒性的「米酵菌酸」。米酵菌酸對人體危害極大，其特性是耐高溫，一般烹煮過程無法將其分解，同時亦無法透過沖洗去除。米酵菌酸中毒的初期病徵包括腹痛及嘔吐，若情況嚴重，可引致肝功能異常，甚至死亡。世界多地過往均曾錄得因不當浸泡黑木耳，而引致米酵菌酸中毒的致命個案。

正確浸泡黑木耳的貼士：



1. 浸泡黑木耳前，先徹底清洗黑木耳的表面。

2. 將黑木耳放在乾淨的容器及水浸泡。

3. 浸泡時，不要一次過浸太多或在室溫浸太久。

4. 如需浸一段較長的時間，應妥善放入密封容器並放在雪櫃裏面浸。

最後，經浸泡的黑木耳應盡快烹煮，並在食用前確保已徹底煮熟。

資料來源：食物安全中心

