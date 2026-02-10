飲錯茶養生變傷身 醫生警告4種茶不宜飲用 喝錯恐致「農藥落肚」

飲錯茶隨時養生變傷身？飲茶常被視為養生之道，但若飲用不當，反而損害健康。有醫生點名四類茶飲可能對身體造成危害，其中以「隔夜茶」最為常見及危險。

飲錯茶養生變傷身 醫生警告4種茶不宜飲用

減重專科醫生邱正宏在個人Youtube頻道分享，4種不健康又傷身的茶飲，提醒市民沖泡方式與保存條件至關重要，並分享簡單技巧，減少飲錯茶的不良影響：

傷身茶飲｜1. 儲存不當的隔夜茶

傳統以熱水沖泡的茶飲，若長時間置於室溫下，容易滋生細菌導致變質。邱醫生解釋，茶水若出現混濁或散發酸味，表示已經變質，飲用後可能引起腸胃不適。要留意，近年興起的冷泡茶或冰泡茶因低溫抑制細菌，隔夜飲用沒有無安全疑慮；他提醒，茶湯若保持清澈、低溫儲存，放隔夜仍可飲用。

建議沖泡方式：

熱水沖泡的第一泡茶湯可考慮倒掉，減少或出現的農藥殘留。

選擇冷泡方式，可減少單寧酸釋出，保留更多兒茶素。

傷身茶飲｜2. 農藥殘留超標的茶

茶葉在種植過程中為了防止蟲害，可能會使用農藥，即使標榜有機栽種亦難完全保證沒有殘留。邱醫生建議選擇信譽良好、注重安全的茶商；記得要以熱水快速沖洗茶葉一次，倒掉第一泡茶湯，作為減少農藥殘留的措施。

傷身茶飲｜3. 發霉變質的茶

茶葉若儲存不當會發霉，可能產生黃麴毒素等有害物質，對肝臟造成嚴重負擔，導致急性腸胃問題。邱醫生教大家可從以下方式判斷：

觀察茶湯：茶湯應清澈透明，混濁不清則可能變質

聞茶氣味：正常茶葉帶清香味道，若有霉味、腐壞味應立即丟棄

傷身茶飲｜4. 過濃的茶

濃茶中兒茶素雖然含量高，但咖啡因與單寧酸含量過高，可能引發多種不適：

心悸

失眠

焦慮

頭痛

邱醫生解釋，茶鹼及單寧酸會刺激胃黏膜，加重胃酸分泌，空腹飲用易引發胃部不適，胃食道逆流者尤須注意。另外，單寧酸影響鐵質吸收，貧血患者、孕婦及青少年應避免常攝取。他建議茶湯濃度適中為宜，避免苦澀難飲。

