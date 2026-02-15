4類蔬菜最易殘留農藥 營養師教正確洗菜3大步驟 烹煮時多做1步更安全

想要多吃蔬菜，又怕有農藥殘留？有營養師點名4大高危蔬菜，若清洗不當，隨時將農藥吃入肚。想食得安心，只要學懂正確洗菜3步驟，並在烹煮時多做1步，便能有效去除農藥。

4類蔬菜最易殘留農藥 這種蔬菜清洗難度高

營養師楊斯涵近日在Facebook撰文指出，雖然蔬菜提供必要的膳食纖維和植化素，但根據歷年檢測數據，以下4類蔬菜因為種植特性，農藥殘留風險相對較高，處理時需要特別細心：

4類蔬菜最易殘留農藥：

1.豆菜類

例如四季豆、豌豆，這類屬於連續採收作物，即同一株植物上，會同時有已成熟可以採收的豆莢和還在長大的小豆子。為保護幼果，在採收期間仍需噴灑藥劑，因此是農藥殘留榜上的常見蔬菜類。

2.葉菜類

菠菜、小棠菜、羽衣甘藍的葉面大，接觸到農藥的範圍更就廣，加上葉柄基部容易因積水而堆積藥劑，是清洗時的重點區域。

3.辣椒、甜椒類

其表面有凹陷的蒂頭，非常容易積聚農藥，加上這類作物病蟲害多，需要特別注意。

4.十字花科蔬菜

例如椰菜花，這類蔬菜花球構造細密，不只容易藏匿蟲卵和藥劑，水流亦難以進入縫隙沖走污物，清洗難度較高。

正確洗菜3大步驟 烹煮時多做1步更安全

楊斯涵表示，洗菜不需要買昂貴的蔬果清潔劑，流動的清水洗菜其實是去除農藥最好的方法。她也教清洗蔬菜3大步驟，提供給大家參考：

1.浸泡（Soak）

將蔬菜先用清水浸泡約3至5分鐘，讓水溶性的農藥先溶解。

2.沖洗（Rinse）

用細小的流動清水仔細沖洗蔬菜，建議葉菜類應把葉片逐一撥開，針對接近根部的莖部加強沖洗；而西蘭花和豆類可搭配軟毛刷輕刷表面，以帶走縫隙中的髒污。

3.切除（Cut）

洗菜的一大重點是先洗後切，如果先切再洗，農藥及髒水便容易從切口滲入蔬菜內部，反而洗不乾淨。

5大蔬果農藥殘留較少

除了正確洗菜，楊斯涵指出，若想在處理食材時輕鬆一點，或是幫幼兒準備副食品，可以優先選擇農藥殘留較少的蔬果，例如：

洋蔥

粟米

蘆筍

牛油果

椰菜（剝去最外層葉片）

專家履歷：楊斯涵

台灣營養師，現職同心醫療體系社區營養組長、同心分享廚房創辦人，著有《營養師的減醣快瘦廚房》 。

資料來源：營養師楊斯涵

延伸閱讀：英國盤點12款蔬果易殘留農藥 常進食恐致癌不育 第1名農藥超標99%

---

相關文章：

央視再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用劇毒農藥0.08克可致命 必學8類蔬果清洗法去農藥殘留

央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！

鹽水洗菜更易殘留農藥？醫生公開3大超錯洗菜法 必學3步驟正確洗走農藥

9種蔬菜易殘留農藥致中毒 只用水洗也不夠！必學5大洗煮蔬菜貼士