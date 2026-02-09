Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

諾如病毒｜黃竹坑食肆生蠔致五人食物中毒 三周錄34宗個案 專家教染疫後每10分鐘補水

食用安全
15:48 2026-02-09 HKT
15:48 2026-02-09 HKT

黃竹坑食肆爆食安風波？香港衞生防護中心近日公布食物中毒個案群組，有五人曾於黃竹坑一間食肆進食生蠔後感染諾如病毒，引起關注。中心指過去三周已錄得34宗與諾如病毒相關的食物中毒個案，當中近九成與進食生蠔有關，呼籲市民須注意食物衞生。有專家建議染疫後每10分鐘要補充水分，以防脫水及持續嘔吐。

黃竹坑「Chef's Cuts」生蠔致五人食物中毒 三周錄34宗個案

衞生防護中心指，受影響的兩男三女年齡介乎30至38歲，他們於1月30日在黃竹坑THE SOUTHSIDE內「Chef's Cuts」的食肆用膳後，約14至49小時內陸續出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。其中三人已求醫，均毋須入院，全部患者現時情況穩定。初步調查發現，各患者曾共同進食生蠔。

諾如病毒如何傳播？

 

食物環境衞生署已到涉事餐廳及其生蠔供應商「傑頓國際食品及88投資控股有限公司」調查，其後已指示該供應商暫停出售及供應生蠔。中心強調，所有新呈報的個案，均是在當局採取防控措施前已進食有關生蠔。

生蠔為高風險食物 孕婦幼童長者勿吃

衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，過去數週食物中毒個案持續增加，由去年12月底平均每週1宗，上升至上月平均每週4宗，至2月第一週更急增至27宗。過去三週（1月18日至2月7日）已錄得34宗食物中毒個案，共影響108人，當中高達30宗（88%）與諾如病毒相關，涉及94人。

徐醫生解釋，蠔隻以過濾海水方式進食，若養殖水域受污染，病原體便會在蠔體內積聚。「生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食後可能感染諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。」他特別提醒孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者，應盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。

酒精未能殺死諾如病毒 搓手液不能代替梘液清水洗手

諾如病毒常引致急性腸胃炎，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及輕微發燒。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內改善。病毒在冬季（約12月至3月）較為活躍，且傳染性極高。徐醫生強調，農曆新年假期將至，市民舉行派對或火鍋聚餐時，必須注意食物衞生：

  • 所有食物必須徹底清潔並煮熟方可食用
  • 處理貝類海產時，須洗淨外殼並去除內臟
  • 經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前及如廁後

他指出，酒精未能有效殺死諾如病毒，因此酒精搓手液不能代替使用梘液和清水洗手。

專家建議：感染後每10分鐘喝一口水

據英國媒體引述藥劑師Jamie Winn解釋，諾如病毒傳染性極強，由於冬季人體的免疫系統較弱，也可能會加劇病毒傳播，感染後會導致腸胃炎症，出現腹瀉、嘔吐、噁心等不適症狀。他指出，感染諾如病毒後，為防止脫水及持續嘔吐，可採取以下方法：

  1. 補水技巧：起初每隔約10分鐘喝一小口水，觀察胃部能否承受，再逐漸增加頻率。

  2. 其他建議：在家隔離休息、經常洗手、進食清淡食物，若發燒可服用退燒止痛藥。

他表示，大多數病例不需就醫，但應避免前往醫院以防傳播。然而，若出現嚴重脫水、無法飲用液體或長時間高燒，則必須求醫，尤其是老年人、幼兒及慢性病患者需格外注意。

諾如病毒如何傳播？吃甚麼食物易中招？有何症狀？

諾如病毒有多可怕？衞生防護中心指，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。在學校、安老院舍、酒店、遊戲設施及郵輪等人多聚集的地方，諾如病毒更可造成急性腸胃炎爆發。病毒潛伏期通常為12至48小時，所有年齡層均有機會受感染，通常於冬天較為常見。本港食安中心引述外國研究指，約一半的諾如病毒感染個案是由食物引起的。以下是國際間常見引致人類受感染的食物：

  • 貝類海產特別是生蠔
  • 未經烹煮的蔬菜、沙律
  • 冰塊
  • 在香港，生蠔被認為是最常見引起相關食物中毒事故食物

另外，如果曾接觸患者的嘔吐物或糞便、受污染的物品，患者嘔吐時產生的帶病毒飛沫，也有機會感染諾如病毒。如不慎感染諾如病毒，患者可能會出現以下症狀：

  • 噁心
  • 嘔吐
  • 腹瀉
  • 腹痛
  • 輕微發燒及不適

患者一般只要補充足夠水分，並求醫接受輔助性治療，大部分可於1至3天內自行痊癒，要注意的是抗生素對諾如病毒並無療效。另外，孕婦、嬰幼兒、老人及免疫系統較弱者亦較容易感染諾如病毒。

資料來源：衞生防護中心《Mirror》

