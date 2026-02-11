6歲女童大掃除後高燒 大腦被咬穿20個洞險死 醫生揭感染1致命率極高惡菌

過年前大掃除竟暗藏致命危機！河南鄭州一名6歲女童在家中幫手大掃除後，突然高燒不退，送院後驚見大腦竟被「咬穿」20個洞，性命垂危。有醫生揭發，元兇竟是女童不小心吸入「恐怖惡菌」。

6歲女童大掃除後高燒 大腦被咬穿20個洞險死

根據內媒報道，河南鄭州一名6歲女童在農曆新年前，隨家人回到長期無人居住的舊屋進行大掃除，其後持續發燒長達17天，遂往醫院求醫。醫生為她進行腦部掃描後，發現其腦部已遭真菌侵蝕，形成超過20個坑洞。鄭州鄭大一附院兒童重症監護室副主任醫生霍玉峰指出，此情況是因女童在短時間內大量吸入老舊房屋中黴變的粉塵，導致真菌進入血液並侵襲大腦，並警示：「如果不是第一時間治療，腦袋就完全壞掉了！」。

醫生揭感染1致命率極高惡菌 2類人群易中招

霍醫生表示，該女童感染的是煙麴黴菌，這是一種自然界中常見的環境真菌，尤其容易在潮濕、溫暖的老舊房屋環境中生長繁殖。即使是在牆角、天花板、衣櫃背後、床墊下、地毯深處等不易察覺的角落，一旦溫濕度適宜，黴菌便會滋生。打掃時揚起的粉塵中，可能含有大量黴菌孢子，若被人體吸入，便可能引發健康問題。有醫學研究表明，黴菌孢子的直徑通常僅有2至10微米，極易透過呼吸道進入人體。對於免疫系統尚未發育完全的兒童，以及免疫力較低的老年人，此類風險尤其高。

3大防護措施避免吸入惡菌 忌使用1物品直接清掃

霍醫生建議，在打掃長期無人居住的房屋時，應採取以下4大防護措施：

1.不要讓孩子參與打掃

兒童免疫系統相對較弱，呼吸道也較為敏感，應避免接觸黴變環境，打掃時最好讓孩子在戶外安全區域活動。

2.做好個人防護

進入霉味濃重的房間前，應配戴專業防塵口罩，如N95型、手套，並穿著長袖衣物。需避免使用普通棉布口罩，這類口罩難以有效過濾微小的黴菌孢子。

3.打掃時應先通風後清潔

先打開所有門窗，讓空氣流通至少30分鐘後再開始打掃。切忌使用掃帚直接清掃，以免揚起大量含有黴菌孢子的粉塵。

4.明顯發黴的牆面、家具

可使用專業除黴劑處理，或考慮直接更換。清潔時建議以濕布擦拭，減少粉塵飛揚。清潔完成後，需再次充分通風。

資料來源：河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》

延伸閱讀：回南天家中潮濕易發霉 恐增4大健康風險 醫生教3招除霉菌

